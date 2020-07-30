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Сарри: «Мы единственные в Европе, кому приходится играть 5 раз за 12 дней»

сегодня, 06:50
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)-:-Логотип футбольный клуб ЛионЛион07.08.2020 в 22:00 Не начался

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри отметил, что его команде понадобится отдых из-за плотного графика.

Проблема в том, что мы единственная команда в Европе, которой приходится играть 5 раз за 12 дней.

Мы посмотрим, в каком состоянии будем в четверг, и нужно ли будет выпускать на поле команду до 23 лет [в матче с «Ромой»], чтобы остальные могли немного отдохнуть.

На сегодняшний день у нас девять игроков в лазарете, так что, очевидно, у меня есть некоторые сомнения перед игрой с «Лионом». Посмотрим, кто успеет восстановиться.

Сарри также прокомментировал поражение от «Кальяри» (0:2) в 37-м туре Серии А.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 14:21
Играть???😂😂😂
Может правильнее будет "номер отбывать"?
Сомнения перед игрой с Лионом? Уже отмазки себе готовит этот недотренер!!!
Все беды Ювентуса из-за него, и из-за его несостоятельности как тренера.
Dirty_Harry
Dirty_Harry
сегодня в 10:28
Лион забьет гвоздь в крышку гроба тренерской карьеры Сарри
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
сегодня в 10:14
Одно нытьё у него и одни нелепые отговорки! Он просто бездарь и просто слаб для такого клуба как Юве! Я с самого начала знал что так и будет! Это была большая стратегическая ошибка - увольнение Макса!!
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak ответ Sebastian Eniston (раскрыть)
сегодня в 10:12
И чем раньше тем лучше! СЕГОДНЯ ЖЕ! НЕМЕДЛЕННО!!
Juve14
Juve14
сегодня в 10:11
Вот гад, уже готов капитулировать мол это не он виноват это форс мажор, вали из клуба бездарь
kella
kella
сегодня в 09:23
Играть - не шпалы перекладывать! Попробуй поработать сутки через двое!
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
сегодня в 08:45
Сарри старина успокойся сядь покури)))) С такой ужасной игрой Юве тебя уволят
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 07:56
вам не страшно))))
beefs
beefs
сегодня в 07:51
корона не жалеет никого...
Obdulio Varela
Obdulio Varela
сегодня в 07:42
Гнать тебя надо скорее поганой метлой
Угадайте кто
Угадайте кто
сегодня в 07:24
А кто вам виноват. Могли ещё две недели назад титул оформить и молодёжь наигрывать.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 06:54
Тяжёлый график у Юве
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