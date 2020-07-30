Сарри: «Мы единственные в Европе, кому приходится играть 5 раз за 12 дней»

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри отметил, что его команде понадобится отдых из-за плотного графика.
Проблема в том, что мы единственная команда в Европе, которой приходится играть 5 раз за 12 дней.
Мы посмотрим, в каком состоянии будем в четверг, и нужно ли будет выпускать на поле команду до 23 лет [в матче с «Ромой»], чтобы остальные могли немного отдохнуть.
На сегодняшний день у нас девять игроков в лазарете, так что, очевидно, у меня есть некоторые сомнения перед игрой с «Лионом». Посмотрим, кто успеет восстановиться.
Сарри также прокомментировал поражение от «Кальяри» (0:2) в 37-м туре Серии А.
Может правильнее будет "номер отбывать"?
Сомнения перед игрой с Лионом? Уже отмазки себе готовит этот недотренер!!!
Все беды Ювентуса из-за него, и из-за его несостоятельности как тренера.
Может правильнее будет "номер отбывать"?
Сомнения перед игрой с Лионом? Уже отмазки себе готовит этот недотренер!!!
Все беды Ювентуса из-за него, и из-за его несостоятельности как тренера.