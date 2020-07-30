ГлавнаяНовости

«Сан-Лоренсо» объявил о переходе Гаича в ЦСКА

вчера, 20:15

«Сан-Лоренсо» официально объявил о переходе нападающего Адольфо Гаича в ЦСКА.

Адольфо Гаич продолжит карьеру в ЦСКА. Успехов и до встречи, Танк!

Все новости
СлухиКокорин подписал контракт со «Спартаком»
Вчера, 20:41 Комментарии66
ОфициальноКонюхов стал игроком «Торпедо»
Вчера, 19:52 ФотоКомментарии3
Официально«Балтика» приобрела полузащитника «Локомотива»
Вчера, 19:41 Комментарии2
ОфициальноЖалолиддинов — игрок «Локомотива»
29 июля ФотоКомментарии23
ОфициальноСмольников перебрался в «Краснодар»
29 июля ФотоКомментарии23
ОфициальноШатов — игрок «Рубина»
29 июля Комментарии29
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Брулин
Брулин
вчера в 23:41
Болелы Сан-лоренсо считают наш клуб 62овым , а рпл сравнится лишь с 3 дивизионом Аргентины ))
Интересно, а лигу чемпионов они считают хотя бы ровней кубку либертадорес ? )
за
за ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 23:10
ответ ты и так знаешь.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ за (раскрыть)
вчера в 23:05
Раз ты ассоциируешь имя Адольф с известным персонажем, хотя футболиста зовут АдольфО, у меня и возникла мысль о Муссолини. Это дуче итальянский, аналог фюрера. А у меня на аве портрет Вагнера Лав - лучшего легионера за всю историю РПЛ, которые сторонники ЦСКА называли Ваня лучший. Жду ответа по поводу Муссолини. Любопытно.
Великолепный
Великолепный
вчера в 22:41
Отличная новость от "Сан - Лоренсо."
Gahi
Gahi
вчера в 22:38
Ну что дождались, осталось увидеть, танковые баталии на поле брани.
за
за ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:16
к тебе те же вопросы.
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 22:12
Шкурин тоже пригодится
Misha78
Misha78
вчера в 22:09
Посмотрим, что за парень, как заиграет в нашем чемпе. Удачи!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ за (раскрыть)
вчера в 22:06
На этот счет ничего не могу сказать-не знаю, но позволь спросить а у тебя на аве портрет Муссолини? Как две капли воды похож. Это твой родственник.?
за
за
вчера в 21:42
Адольф и Гинер - близнецы братья.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 21:24
Хорошая новость ! Осталось только дать ему № 34.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 21:21
Посмотрим на эту танкетку.
oFANATo
oFANATo
вчера в 21:15
Ждём фотку Танка с танком на стадионе.!!!
zsb1961
zsb1961
вчера в 21:13
Удачи парню в ЦСКА!
волгодон 2
волгодон 2
вчера в 21:00
Фактурный парень. В стиле Андрея Шевченко.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 20:53
Удачи парню!!!
А Шкурин наверное в аренду пойдет?!?
Дармштадище-Ингольштадище
Дармштадище-Ингольштадище
вчера в 20:48
ганчаренко: гаич? не, не слышал
СЛАДКАЯ ПАРОЧКА
СЛАДКАЯ ПАРОЧКА
вчера в 20:47
А сколько можно было бы на десятку харьковскому привезти с Африке малкомов???
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 20:38
Одна надежда на то, что Гинер так просто такими деньгами не станет разбрасываться, в любом случае сделка совершена, с нетерпением ждём Гаича, надемся, что он поможет нашему клубу, удачи парню в ЦСКА!
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 20:38
Ждем в Москве!
Romkurch
Romkurch
вчера в 20:32
Спаситель скоро приедет!!!!
valt134
valt134
вчера в 20:29
Порода «БРОЙЛЕР»... Эх, таким бы Ребятам, да в третью смену на Кирпичный завод грузчиками... Да мы бы «пятилетку» за пару лет выполнили!!!
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
вчера в 20:29
Гинер заплатил большие деньги, посмотрим, что за кого
СЛАДКАЯ ПАРОЧКА
СЛАДКАЯ ПАРОЧКА
вчера в 20:27
Такой же ТАНК как и будущая звезда Челси Чалов!
pomor 445
pomor 445
вчера в 20:26
В РПЛ уже переходы ноунеймов и возрастных отходов почитают за праздник.
particular
particular
вчера в 20:23, ред.
Возможно, тяжёлый танк будет в тему, а то лёгкий Федечка, окрылённый мыслями о АПЛ, стал редко заряжать и попадать..:)
Весёлый могильщик
Весёлый могильщик
вчера в 20:22
Ну хоть кто то перешел, а не слухи.)))
Serg_Diamond
Serg_Diamond
вчера в 20:19, ред.
Отлично! Теперь ждем когда "Ривер Плейт" объявит о переходе Карраскаля в ЦСКА.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:16
Ну наконец то...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100