«Сан-Лоренсо» объявил о переходе Гаича в ЦСКА

«Сан-Лоренсо» официально объявил о переходе нападающего Адольфо Гаича в ЦСКА.
Адольфо Гаич продолжит карьеру в ЦСКА. Успехов и до встречи, Танк!
💙❤️ Cuervo desde la cuna, lo vimos crecer a puro gol, humildad y sacrificio.— San Lorenzo (@SanLorenzo) July 30, 2020
🇷🇺 Adolfo Gaich seguirá su carrera en el @pfc_cska Moscú y, con el corazón azulgrana en la mano, se despide así de cada hincha del Ciclón.
👋 ¡Muchos éxitos y hasta luego, Tanque! pic.twitter.com/7JtB9D9czO
Интересно, а лигу чемпионов они считают хотя бы ровней кубку либертадорес ? )
Интересно, а лигу чемпионов они считают хотя бы ровней кубку либертадорес ? )
А Шкурин наверное в аренду пойдет?!?
А Шкурин наверное в аренду пойдет?!?