Жалолиддинов — игрок «Локомотива»

Полузащитник «Бунедкора» Жасур Жалолиддинов перебрался в «Локомотив». Соглашение рассчитано на пять лет. В новой команде игрок будет выступать под 23-м номером.
Ранее ходили слухи, что «железнодорожники» заплатили за 18-летнего хавбека чуть больше одного млн евро.
«Локомотив» подписал контракт с 18-летним полузащитником Жасуром Жалолиддиновым ✍🏻— «Локомотив» (@fclokomotiv) July 29, 2020
Соглашение рассчитано на пять лет. В нашей команде Жасур будет выступать под 2️⃣3️⃣ номером.
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Я сам из Узбекистана и хочу сказать болельщикам Локо,что парень толковый, с хорошей скоростью и дриблингом. Так что буду надеяться, что оправдает ожидание своей игрой.
Я сам из Узбекистана и хочу сказать болельщикам Локо,что парень толковый, с хорошей скоростью и дриблингом. Так что буду надеяться, что оправдает ожидание своей игрой.