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Жалолиддинов — игрок «Локомотива»

вчера, 19:14

Полузащитник «Бунедкора» Жасур Жалолиддинов перебрался в «Локомотив». Соглашение рассчитано на пять лет. В новой команде игрок будет выступать под 23-м номером.

Ранее ходили слухи, что «железнодорожники» заплатили за 18-летнего хавбека чуть больше одного млн евро.

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Все комментарии
Izmar
Izmar
сегодня в 00:39
ЦСКА от этого сильнее не станет.
bsww
bsww ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
вчера в 23:22
Возвращение Динияра
andrefino13
andrefino13
вчера в 22:02
У Семина кстати Ганчаренко на первом месте среди достойных тренеров, вы об этом полюбому не знаете, но это так, к слову, но пока я не вижу, что бы Палыч был не адекватен.
andrefino13
andrefino13 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 21:48
Не переживайте, уйдёт Ганчаренко из ЦСКА, кстати подсознательно я иногда этого желаю, не заслужили вы преданного футболу тренера, уйду и я, не буду вас трепать))). Вы слышали про БАТЭ, а не думали почему? Был Капский, земля ему пухом, и был тренер, который верил и делал, что с грандами можно играть на равных.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ andrefino13 (раскрыть)
вчера в 21:36
Чего ждать то??? Очередного пополнения из Уфы ???
Лично я считаю , что Ганчаренко себя исчерпал. Слишком много явных ошибок он наделал за время работы.
andrefino13
andrefino13 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 21:22
Да нет, 25 лет за Локомотив, с 2006 по 2016, провал, но ждал, а по сути Семин был Локомотивом, вы вот ЦСКА, год два и истерика, ждать, терпеть, верить, в отличии от Гинера не умеете,а ему как и Семину, памятник при жизни ставить надо, Ни Семин ни Гинер, никогда не предавали футбол.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 21:05
Жемалетдинов ,Жамалетдинов ,Жалолетдинов ! Кто следующий , 63летдинов ?
Kresi frok
Kresi frok
вчера в 21:02
Узбеки уже поняли, что зарабатывать в расии можно не только на стройке, но и на футбольном поле.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ andrefino13 (раскрыть)
вчера в 20:56
Тут , я так понимаю, тихо сам с собою я веду беседу???
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ andrefino13 (раскрыть)
вчера в 20:54
Я и сейчас его не знаю!!!
andrefino13
andrefino13 ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 20:34
Удачи тебе, в твоих надеждах, братом не назову, есть у меня, удачи.
andrefino13
andrefino13
вчера в 20:31
А так понимаю, что понеслась Кикнадзе по кочкам, барьеров нет.
andrefino13
andrefino13 ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 20:30
Игнатьев такой же в Локо, да Рыбус.)
andrefino13
andrefino13 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 20:28
А Шкурин был знакомый???)))
andrefino13
andrefino13 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 20:27
Чуть больше миллиона Евро.... Вы с Манго о чем думаете, с Гончаренко совсем всё перепутали???))))
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 20:17
Незнакомый , но наверное интересный парнишка??? Раз Локо купил , значит что то в нем есть.
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:05
Покупка Жасура -это понятное дело приобретение на перспективу.
Я сам из Узбекистана и хочу сказать болельщикам Локо,что парень толковый, с хорошей скоростью и дриблингом. Так что буду надеяться, что оправдает ожидание своей игрой.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 19:57
Узбеки в моде, селюку надо переключиться от негров к узбекам.
DEIVID
DEIVID
вчера в 19:34
Удачи.
Legend 6
Legend 6
вчера в 19:33
Началась молодежная программа Кикнадзе😂
Лошаддинова этого купили Миранчуков продадут и будут лапу сосать в середине таблице.
For56tas
For56tas
вчера в 19:29
Буденкор это очень серьезно.
Добряк
Добряк
вчера в 19:29, ред.
Это топ... Под ЛЧ...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:16
Хорошо для всех...
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