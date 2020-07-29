Жалолиддинов — игрок «Локомотива»

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вчера, 19:14

Полузащитник «Бунедкора» перебрался в «Локомотив». Соглашение рассчитано на пять лет. В новой команде игрок будет выступать под 23-м номером.

Ранее ходили слухи, что «железнодорожники» заплатили за 18-летнего хавбека чуть больше одного млн евро.