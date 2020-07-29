ГлавнаяНовости

Шатов — игрок «Рубина»

вчера, 17:09

Бывший полузащитник «Зенита» Олег Шатов подписал контракт с «Рубином».

Контракт полузащитника, которому сегодня исполнилось 30 лет, действует два года с возможностью продления еще на год. Олег будет выступать в нашей команде под номером 20.

Все новости
ОфициальноЖалолиддинов — игрок «Локомотива»
Вчера, 19:14 ФотоКомментарии23
ОфициальноСмольников перебрался в «Краснодар»
Вчера, 18:36 ФотоКомментарии24
Ловрен вместо Ивановича. Замена, которая не сделает «Зенит» сильнее
27 июляАлександр Чистяков в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии30
Ловрен: «Я счастлив и горд за то, что перешёл в „Зенит“»
27 июля Комментарии28
ОфициальноЛоврен — игрок «Зенита»
27 июля Комментарии85
ОфициальноГолубев — игрок «Уфы»
25 июля ФотоКомментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Evilhuman (раскрыть)
вчера в 22:25
Шатов сейчас - это "кот в мешке" ! Практики ноль, поскольку сильно сдал. А ведь Гена Орлов прочил ему блестящее будущее, любимчиком Олежа у Гены был. Но Гена пророк хреновенький, не стал Олежа основным ни в клубе, ни в сборной.
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 21:41
Удачи Олегу!
Хороший Малый
Хороший Малый
вчера в 20:52
Удачи в Рубине.
andrefino13
andrefino13
вчера в 20:23
Для него это шаг вперёд.
ildar_3871
ildar_3871 ответ Evilhuman (раскрыть)
вчера в 19:46
Ага , мы вам Бухарова за 20 млн продали , купили за 0 !)
Evilhuman
Evilhuman ответ ildar_3871 (раскрыть)
вчера в 19:37
Зенит одного Паредеса продал, как стоит весь ваш рубин целиком, лишь бы что сказать..., А Олегу удачи,он сильнее любого, кто там есть
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 19:25
нормальный вариант спокойного завершения карьеры))
pomor 445
pomor 445
вчера в 19:19
Газпром укрепляет лигу своими лучшими кадрами. А что делать? Надо же создать в РПЛ хоть какую-то конкуренцию Зениту, чтобы он стал ещё сильнее.
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 19:14
Главное бесплатный , не помню что Зенит кого то продавал , ах да Бруну Алвеш они продали , правда купили за 40 продали за 4 )
kotmyshka
kotmyshka
вчера в 19:10
Удачи!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 18:52
Следующая остановка Урал.
Zimmer
Zimmer
вчера в 18:48
Это не плохо.
particular
particular
вчера в 18:24
Своеобразный... Слуцкому будет сложно добиться от него пользы...
Gahi
Gahi
вчера в 18:02
Олег в том возрасте и с большим хорошим футбольным опытом должен стать лидером команды который в состоянии помочь Рубину выйти на новый уровень. Удачи
Caniggia
Caniggia
вчера в 18:02
Сбитый лётчик и шлак! Шатов деградировал в Зените плюс возраст предпенсионный. Это ослабление для Рубина.
Адвокат 76
Адвокат 76
вчера в 18:01
Для Рубина это усиление.
A.S.A
A.S.A
вчера в 17:55
Хорошее усиление для Рубина! Главное поменьше травм
ermak6848
ermak6848
вчера в 17:48
Успехов Олег в новом клубе!!!
STVA 1
STVA 1 ответ Вова Туземец (раскрыть)
вчера в 17:41
Боюсь спросить:а кто уровень?
СаняШумок
СаняШумок
вчера в 17:39
в какой-то момент сломался психологически, не выдержав груз лидера. Пошли мелкие травмы, выпал из состава и пока так и не вернулся. Желаю обрести в Рубине второе дыхание. Игрок очень добротный, а Слуцкий умеет оживлять.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 17:34
Удачи ему и без травм. Еще поиграет на радость Казани.
For56tas
For56tas
вчера в 17:24
Для Зенита слабоват, в Рубине еще поиграет.
radist_21
radist_21
вчера в 17:23
Я думаю, Рубин не прогадал. Напрасно Шатов в свое время не захотел остаться в Краснодаое, в игру вошел тогда прекрасно.
post-navigator
post-navigator
вчера в 17:23, ред.
Нормальный вариант для Рубина.
А Олегу - ещё раз спасибо. Не всегда всё шло как хотелось, были разные матчи, но парень работал. Помню слёзы, когда обидно влетели Краснодару. Как он полтайма играл по травме не заморозке, не хотел уходить. И это было по мужски.И много моментов было ещё. Олег был частью большой команды, он был своим - и мы будем помнить о нём только хорошее.
denmig
denmig
вчера в 17:20
    Вова Туземец
    Вова Туземец
    вчера в 17:19
    Олег уже не уровень Зенита. В Рубине да, может поиграет.
    nubom
    nubom
    вчера в 17:15
    Я думаю, Слуцкий знает, что делает...
    волгодон 2
    волгодон 2
    вчера в 17:13
    Научившись шатать трубу,можно смело шатать кресло)
    cska vperiod
    cska vperiod
    вчера в 17:11
    Рубин только выиграл этим трансфером.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100