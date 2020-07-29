Шатов — игрок «Рубина»

Бывший полузащитник «Зенита» Олег Шатов подписал контракт с «Рубином».
Контракт полузащитника, которому сегодня исполнилось 30 лет, действует два года с возможностью продления еще на год. Олег будет выступать в нашей команде под номером 20.
Бывший полузащитник «Зенита» Олег Шатов подписал контракт с «Рубином».
Контракт полузащитника, которому сегодня исполнилось 30 лет, действует два года с возможностью продления еще на год. Олег будет выступать в нашей команде под номером 20.
А Олегу - ещё раз спасибо. Не всегда всё шло как хотелось, были разные матчи, но парень работал. Помню слёзы, когда обидно влетели Краснодару. Как он полтайма играл по травме не заморозке, не хотел уходить. И это было по мужски.И много моментов было ещё. Олег был частью большой команды, он был своим - и мы будем помнить о нём только хорошее.
А Олегу - ещё раз спасибо. Не всегда всё шло как хотелось, были разные матчи, но парень работал. Помню слёзы, когда обидно влетели Краснодару. Как он полтайма играл по травме не заморозке, не хотел уходить. И это было по мужски.И много моментов было ещё. Олег был частью большой команды, он был своим - и мы будем помнить о нём только хорошее.