Смольников перебрался в «Краснодар»

Бывший защитник «Зенита» Игорь Смольников, как и ожидалось, перешел в «Краснодар».
Официально. В «Краснодар» возвращается Игорь Смольников. С крайним защитником подписан двухлетний контракт.
⚡ Официально ⚡ В «Краснодар» возвращается Игорь Смольников.— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) July 29, 2020
С крайним защитником подписан двухлетний контракт. Подробности 👇https://t.co/QoRn0j551q
А по факту берут отработанный Зенитом материал,потому как своего даже такого нет...
А по факту берут отработанный Зенитом материал,потому как своего даже такого нет...
Игоряну успехов!
Игоряну успехов!
Лучше, чем в Сочи, где атрофирация, тупик и ярлык ненужного и списанного...
Лучше, чем в Сочи, где атрофирация, тупик и ярлык ненужного и списанного...