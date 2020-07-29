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Смольников перебрался в «Краснодар»

вчера, 18:36

Бывший защитник «Зенита» Игорь Смольников, как и ожидалось, перешел в «Краснодар».

Официально. В «Краснодар» возвращается Игорь Смольников. С крайним защитником подписан двухлетний контракт.

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
вчера в 21:14
Очень сомнительное "усиление" Краснодара. Весьма нестабильный и неоправданно грубый игрок и возрастной к тому же.
протон1
протон1
вчера в 20:12
староват
yrasikos22
yrasikos22 ответ makkie (раскрыть)
вчера в 19:36, ред.
Этот вопрос лучше бы фан краснодара задал, а не спартач у которого только Бакаев воспитанник играет,когда как у Зенита,Кержаков,Мусаев,Кузяев,Сутормин играют...
Evilhuman
Evilhuman
вчера в 19:31
Игорю удачи, быки симпатичная команда, может снова заиграет, главное без травм
arsworld
arsworld
вчера в 19:29
Хороший бегунок, с возвращением и удачи.
makkie
makkie ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
вчера в 19:23
Давай сравним, сколько воспитанников играет у Краснодара и сколько (ноль) у Зенита?)
pomor 445
pomor 445
вчера в 19:14
Молодые таланты Краснодара пододвинутся перед ветераном Зенита. Такова жизнь.
Альфамен
Альфамен
вчера в 19:13
А где же "легендарная" школа Краснодара???
А по факту берут отработанный Зенитом материал,потому как своего даже такого нет...
post-navigator
post-navigator
вчера в 19:12
Игорь ещё лет 5 может выжигать фланг! Новая мотивация для развития карьеры была нужна. Удачи и спасибо!
shlomo
shlomo
вчера в 19:08
Пусть у Игоря все получится!!!!
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 18:55
интересно даже))что будет)))
Арбалет
Арбалет
вчера в 18:54
После Зенита будет тяжело.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
вчера в 18:51
Академия Краснодара работает настолько круто, что берут возрастного лавочника Зенита на контракт на 2+1. Молодцы.
Игоряну успехов!
holms918
holms918
вчера в 18:51
Пусть будет всё хорошо.
Don trambon
Don trambon
вчера в 18:46
Помнится им там Боруссия Д интересовалась когда то, а зэнит гордо говорил - меньше 20 не отдадим, потом привозы в сборной, лавка в проэкте и вот начало финала, хотя быть может в Краснодаре заиграет, хотя у них там то же есть норм правый защитник?
radist_21
radist_21 ответ Литейный 4 (раскрыть)
вчера в 18:46
Это издевка?
particular
particular
вчера в 18:45, ред.
Верное решение... В Краснодаре - это вызов, возможности и мотивация...
Лучше, чем в Сочи, где атрофирация, тупик и ярлык ненужного и списанного...
radist_21
radist_21
вчера в 18:45
И на кой он здесь нужен???
oFANATo
oFANATo
вчера в 18:40
Попылит ещё в Краснодаре.
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 18:38
Удачи в новой команде, спасибо за игру!
Литейный 4
Литейный 4
вчера в 18:37
Смола усилил быков, а то они поплыли как то. Гыгыгы
порт
порт
вчера в 18:37
Там тепло.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 18:37
Удачи Игорю в Краснодаре!
Romkurch
Romkurch
вчера в 18:37
Удачи ему в Краснодаре!
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