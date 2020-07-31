Гаич — о ЦСКА: «Хорошая возможность начать в Европе на среднем уровне»

Нападающий поделился мнением о своем переходе в ЦСКА .

Что первое подумал, когда узнал, что еду в Россию? Это неплохой первый шаг в Европе. Думаю, это очень хорошая возможность начать на не слишком высоком уровне, но на среднем, можно сказать.

ЦСКА — один из сильнейших клубов в России. Их стадион новый и красивый. Мне рассказали, что у ЦСКА очень молодая команда и я адаптируюсь очень быстро из-за очень теплой атмосферы.