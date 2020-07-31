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Гаич — о ЦСКА: «Хорошая возможность начать в Европе на среднем уровне»

сегодня, 19:34

Нападающий Адольфо Гаич поделился мнением о своем переходе в ЦСКА.

Что первое подумал, когда узнал, что еду в Россию? Это неплохой первый шаг в Европе. Думаю, это очень хорошая возможность начать на не слишком высоком уровне, но на среднем, можно сказать.

ЦСКА — один из сильнейших клубов в России. Их стадион новый и красивый. Мне рассказали, что у ЦСКА очень молодая команда и я адаптируюсь очень быстро из-за очень теплой атмосферы.

Фанаты ЦСКА уже забросали меня сообщениями в соцсетях, спрашивая когда я приеду. Они хотят поприветствовать меня. Кто-то написал, что будет неправильно, если о трансфере объявят не рядом с танком у стадиона (смеется). Красно-синие – приятные цвета.

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Все комментарии
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 23:27
Удачи аргентинцу!
SHMEL
SHMEL
сегодня в 22:50
Осталось оправдать ожидания болельщиков и подняться вместе с клубом на новые вершины.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 22:27
будем смотреть и верить))
25процентный клоун
25процентный клоун ответ pomor 445 (раскрыть)
сегодня в 22:25
Только мне это не говори, эксперту.
Из 30ти клубов этого года европы в топ 10 века ни одинине войдёт, расслабимся и не будем статой играть
КАМЮ
КАМЮ ответ Союзник противников (раскрыть)
сегодня в 22:20
А ты разве не согласен с ним?
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 22:13
Все правильно парень сказал!!!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ ДокторГеббельс (раскрыть)
сегодня в 21:41
Мысли вроде здравые, а ник ни в дугу., напрягает, что враль отменный))))),
Юрниекс
Юрниекс
сегодня в 21:38
Повезло пареньку...а мог попать в команду для которой и 7 место ред3ая удача..И кроме кубка любимого верблюда Тины,никаких перспектив..
112910415
112910415
сегодня в 21:27
Не очень привычная тональность
Союзник противников
Союзник противников ответ Garrincha58 (раскрыть)
сегодня в 21:25
Не,ну ты и твоё рабочее место-на зависть всем супостатам,я уверен!!!
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 21:24
Молодец,сразу обо...л РПЛ! Толк выйдет...
Silent Assassin
Silent Assassin
сегодня в 21:16
"Что первое подумал, когда узнал, что еду в Россию? Это неплохой первый шаг в Европе. Думаю, это очень хорошая возможность начать на не слишком высоком уровне, но на среднем, можно сказать."

Говорил он не об уровне ЦСКА, а об уровне РПЛ:

"ЦСКА — один из сильнейших клубов в России. Их стадион новый и красивый. Мне рассказали, что у ЦСКА очень молодая команда и я адаптируюсь очень быстро из-за очень теплой атмосферы."

И у Гаича здравое суждение о российской Премьер-Лиге, уровень РПЛ скорее довольно высокий, чем средний, но уж точно не среди самых высокий, и не слишком высокий в целом.
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответ Garrincha58 (раскрыть)
сегодня в 21:10
У ЦСКА история славная, поэтому, надо за базаром следить.....
Garrincha58
Garrincha58 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 21:07
нет конечно! уровень ниже плинтуса
Garrincha58
Garrincha58 ответ Давайте думать (раскрыть)
сегодня в 21:06
ужас докатились за то бабло тратим на этот средний ЧР не по среднему
Garrincha58
Garrincha58 ответ ДокторГеббельс (раскрыть)
сегодня в 21:04
а что у ЦСКА уровень высокий что ли?
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 21:03
вот она оценка нашего ЧР средняя! всё у нас ниже среднего
Свидетель Великой Победы
Свидетель Великой Победы
сегодня в 20:39, ред.
Раз хорошая возможность начать в Европе, вот и давай забивай за ЦСКА в РПЛ и еврокубках, набирай висты., все в твоих ногах.
ДокторГеббельс
ДокторГеббельс
сегодня в 20:38
Забавная подача новости, ну и комментарии под ней. Читаем: "Что первое подумал, когда узнал, что еду в Россию? Это неплохой первый шаг в Европе. Думаю, это очень хорошая возможность начать на не слишком высоком уровне, но на среднем, можно сказать".
И где тут про уровень ЦСКА? Человек высказался об уровне всего чемпионата, а не об уровне отдельно взятой команды. Ладно редакция и манипуляции с заголовком. Большенство по всей видимости дальше заголовко не читало, раз пишет ахинею. Забавно :-)
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 20:38
Парню сильно повезло.
navigators
navigators
сегодня в 20:37
А как заклятые друзья-то "острят"))
Ну уж если мы "ниже среднего", то вы дно днищенское.
Давайте думать
Давайте думать
сегодня в 20:36
Слово не воробей... Мда уж.
Но на среднем, можно сказать!!!
Что о нас будут говорить после этой евроосени?
LOpp
LOpp
сегодня в 20:26
Даже ниже среднего
denmig
denmig
сегодня в 20:21
Ну за деньги приподнял немного, чего уж там! - пусть будет "среднего уровня" ! Куча баболло всё таки!
pomor 445
pomor 445
сегодня в 20:18
Успеет ли начать?
pomor 445
pomor 445 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 20:17
Без сомнения. Вошёл в число 30-ти лучших клубов Европы.
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 20:14
На лавке сидеть будет
АлексАлекс
АлексАлекс ответ Добряк (раскрыть)
сегодня в 20:05
Не распознал, не спорю
Вася Васин 6
Вася Васин 6 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 20:04
Не. Не жаль)
Добряк
Добряк ответ АлексАлекс (раскрыть)
сегодня в 19:57
Я смотрю, Вам чужд сарказм...
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