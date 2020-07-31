Гаич — о ЦСКА: «Хорошая возможность начать в Европе на среднем уровне»

Нападающий Адольфо Гаич поделился мнением о своем переходе в ЦСКА.
Что первое подумал, когда узнал, что еду в Россию? Это неплохой первый шаг в Европе. Думаю, это очень хорошая возможность начать на не слишком высоком уровне, но на среднем, можно сказать.
ЦСКА — один из сильнейших клубов в России. Их стадион новый и красивый. Мне рассказали, что у ЦСКА очень молодая команда и я адаптируюсь очень быстро из-за очень теплой атмосферы.
Фанаты ЦСКА уже забросали меня сообщениями в соцсетях, спрашивая когда я приеду. Они хотят поприветствовать меня. Кто-то написал, что будет неправильно, если о трансфере объявят не рядом с танком у стадиона (смеется). Красно-синие – приятные цвета.
Из 30ти клубов этого года европы в топ 10 века ни одинине войдёт, расслабимся и не будем статой играть
Из 30ти клубов этого года европы в топ 10 века ни одинине войдёт, расслабимся и не будем статой играть
Говорил он не об уровне ЦСКА, а об уровне РПЛ:
"ЦСКА — один из сильнейших клубов в России. Их стадион новый и красивый. Мне рассказали, что у ЦСКА очень молодая команда и я адаптируюсь очень быстро из-за очень теплой атмосферы."
И у Гаича здравое суждение о российской Премьер-Лиге, уровень РПЛ скорее довольно высокий, чем средний, но уж точно не среди самых высокий, и не слишком высокий в целом.
Говорил он не об уровне ЦСКА, а об уровне РПЛ:
"ЦСКА — один из сильнейших клубов в России. Их стадион новый и красивый. Мне рассказали, что у ЦСКА очень молодая команда и я адаптируюсь очень быстро из-за очень теплой атмосферы."
И у Гаича здравое суждение о российской Премьер-Лиге, уровень РПЛ скорее довольно высокий, чем средний, но уж точно не среди самых высокий, и не слишком высокий в целом.
И где тут про уровень ЦСКА? Человек высказался об уровне всего чемпионата, а не об уровне отдельно взятой команды. Ладно редакция и манипуляции с заголовком. Большенство по всей видимости дальше заголовко не читало, раз пишет ахинею. Забавно :-)
И где тут про уровень ЦСКА? Человек высказался об уровне всего чемпионата, а не об уровне отдельно взятой команды. Ладно редакция и манипуляции с заголовком. Большенство по всей видимости дальше заголовко не читало, раз пишет ахинею. Забавно :-)
Ну уж если мы "ниже среднего", то вы дно днищенское.
Ну уж если мы "ниже среднего", то вы дно днищенское.
Но на среднем, можно сказать!!!
Что о нас будут говорить после этой евроосени?
Но на среднем, можно сказать!!!
Что о нас будут говорить после этой евроосени?