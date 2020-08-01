Лэмпард: «Нам предстоит крайне тяжёлое сражение с „Арсеналом“»

Главный тренер «Челси» поделился ожиданиями от финального поединка в Кубке Англии против «Арсенала».

Я не хочу нагнетать давление. Большинство ребят нынешнего состава уже принимали участие в крупных поединках Лиги Чемпионов в этом сезоне и в решающих матчах Кубка Англии, позволивших нам пробиться в финал, например, во время встреч с «Ливерпулем», МЮ и «Лестером». У них есть опыт выступления в напряжённых противостояниях, так что, возможно, я что-то скажу по этому поводу, но они должны играть так, как они тренировались, как играли большую часть этого сезона, потому что, если им удастся соответствовать своим стандартам, то у нас будет очень хороший шанс на победу.

Конечно, победа придаст нам уверенности, но уже само участие в финале Кубка будет отличным опытом для молодёжи. С молодыми игроками часто так бывает, что, чем больше они участвуют в финалах, тем лучше их выступления. Не всем довелось играть в стольких финалах [в скольких участвовал я], но у них к ним особое отношение. Ощущается напряжение, давит осознание, что необходимо побеждать, это может повлиять на игру, и тут очень важны детали. В любом случае, это будет отличный опыт для нашей молодёжи. Но, естественно, мы хотим победить.

Отсутствие болельщиков не влияет на подготовку к матчу. Встреча так же важна, потому что завоёванный трофей остаётся с тобой на всю жизнь, но, если ты проигрываешь в финале, о тебе быстро забывают. Конечно, хотелось бы, чтобы нас поддерживали болельщики, наши болельщики весь сезон были с нами, и я уверен, игроки и тренерский штаб «Арсенала» сказали бы то же самое.

Я очень жду финал Кубка Англии, и не важно, в какой обстановке он проходит. Факт остаётся фактом: Кубок Англии – это важный трофей, старинный турнир, и мы хотим победить, но нам предстоит крайне тяжёлое сражение с соперником с севера Лондона.