Бензема: «Победа в Ла Лиге особенная, но теперь пора обыграть „Ман Сити“»

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сегодня, 06:35

Нападающий «Реала» прокомментировал свою победу в голосовании за лучшего игрока «сливочных» в сезоне, а также высказался о предстоящей ответной встрече с «Манчестер Сити» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Я горд стать обладателем этого приза, потому что решение принимали болельщики, это имеет большое значение. Я очень рад, и это заставляет меня выкладываться на поле ещё сильнее. Победа в чемпионате была особенной и тяжёлой, но мы проделали прекрасную работу. Мы должны продолжать трудиться. Хотим перенести нашу форму из чемпионата [в Лигу чемпионов], одолеть «Сити» очень важно.

Первая встреча между командами в Мадриде завершилась победой «Сити» (2:1). Ранее стало известно, что ответный матч не будет перенесён из Англии.