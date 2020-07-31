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Бензема: «Победа в Ла Лиге особенная, но теперь пора обыграть „Ман Сити“»

сегодня, 06:35
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити-:-Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал07.08.2020 в 22:00 Не начался

Нападающий «Реала» Карим Бензема прокомментировал свою победу в голосовании за лучшего игрока «сливочных» в сезоне, а также высказался о предстоящей ответной встрече с «Манчестер Сити» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Я горд стать обладателем этого приза, потому что решение принимали болельщики, это имеет большое значение. Я очень рад, и это заставляет меня выкладываться на поле ещё сильнее. Победа в чемпионате была особенной и тяжёлой, но мы проделали прекрасную работу.

Мы должны продолжать трудиться. Хотим перенести нашу форму из чемпионата [в Лигу чемпионов], одолеть «Сити» очень важно.

Первая встреча между командами в Мадриде завершилась победой «Сити» (2:1). Ранее стало известно, что ответный матч не будет перенесён из Англии.

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нечитайло
нечитайло
сегодня в 07:24
Надо стараться
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 07:21
Самое удивительное,сколько раз в ЛЧ "хоронили" Реал? Казалось иной,ну всё, вот наш пипец пришёл,но ребята собирались и каким то удивительным образом переворачивали казалось бы проигранный матч( гол Рамоса запомнят навсегда!) Может и в этот раз фортуна улыбнётся Мадриду?! В любом случаи сезон удался и мы чемпионы!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 06:56
Шансы Реала невелики. Теперь на выезде надо забивать минимум два гола . МС силен и сделать это будет ну очень трудно.
112910415
112910415
сегодня в 06:53
или пора провалиться с треском, как знать
shlomo
shlomo
сегодня в 06:39
Удачи, конечно...но думаю не получится
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