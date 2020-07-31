Халк: «Вариант с „Зенитом“ был бы интересным»

Нападающий «Шанхай СИПГ» Халк, который в декабре станет свободным агентом, прокомментировал возможное возвращение в «Зенит».

Я действительно не подписываю новый контракт, и с декабря я становлюсь свободным агентом. Но пока не согласовал контракт ни с одним клубом, так как получаю огромное число предложений. Пока изучаю варианты, думаю, какой будет лучшим для меня. С «Зенитом» на эту тему мы не общались. Очень много клубов сейчас на связи с моим представителем.

Если клуб проявит интерес и захочет пообщаться, без проблем! Если вдруг снова вернусь в «Зенит», так тому и быть. Там я чувствовал себя как дома. То же самое могу сказать и о «Порту» — эти клубы для меня родные. Так что вариант с «Зенитом» был бы интересным. Но пока я не принял решение, выбираю наилучшее продолжение карьеры в целом, а не по принципу, кто предложит большую зарплату.