ГлавнаяНовости

Халк: «Вариант с „Зенитом“ был бы интересным»

сегодня, 09:43

Нападающий «Шанхай СИПГ» Халк, который в декабре станет свободным агентом, прокомментировал возможное возвращение в «Зенит».

Я действительно не подписываю новый контракт, и с декабря я становлюсь свободным агентом. Но пока не согласовал контракт ни с одним клубом, так как получаю огромное число предложений. Пока изучаю варианты, думаю, какой будет лучшим для меня. С «Зенитом» на эту тему мы не общались. Очень много клубов сейчас на связи с моим представителем.

Если клуб проявит интерес и захочет пообщаться, без проблем! Если вдруг снова вернусь в «Зенит», так тому и быть. Там я чувствовал себя как дома. То же самое могу сказать и о «Порту» — эти клубы для меня родные. Так что вариант с «Зенитом» был бы интересным. Но пока я не принял решение, выбираю наилучшее продолжение карьеры в целом, а не по принципу, кто предложит большую зарплату.

Все новости
Халк: «„Зенит“ многое приобрел, когда подписал Малкома и Сантоса»
Сегодня, 11:08 Комментарии11
Бензема: «Победа в Ла Лиге особенная, но теперь пора обыграть „Ман Сити“»
Сегодня, 06:35 Комментарии14
Тухель: «Шансы Мбаппе сыграть против „Аталанты“ очень и очень малы»
Сегодня, 06:04 Комментарии5
Белмади: «Если бы Пеп и Моуриньо взяли 3 ЛЧ подряд, мы бы звали их гениями»
Сегодня, 05:40 Комментарии24
Мертенс: «Должны отправиться в Барселону с настроем писать историю»
Сегодня, 04:41 Комментарии9
Суркис – игрокам «Динамо» К: «Не получится с Луческу – придётся менять вас»
Сегодня, 02:12 Комментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Prazdnik
Prazdnik
сегодня в 13:25
Если как свободный агент, то это актуально. Поиграет в лиге чемпионов и продадут его через годик за 30млн. И пофиг ваще какая у него зарплата. Медийная личность добавит популярности и украсит наш чемпионат))
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 12:48
Гена был бы очень рад.
Армейская душа
Армейская душа
сегодня в 12:30
Гена говорит - денег совсем мала-мала, икру приходится прямо на хлеб мазать
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 12:27
опять на природные ресурсы потянуло?)))))))))))
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 11:38
Халк , халк ...
Это кто ?
Который удачно попадал в голову деревянному Дзюбе ?
А чем его Китай не устраивает, зарплату то больше чем в Зените платят , или все, халява кончилась - можно и в Зените Газпром пощипать.
pomor 445
pomor 445 ответ Союзник противников (раскрыть)
сегодня в 11:34
Свободный агент ФФП не отягощает. Нужно только изучить вопрос о его продаже через годик. Если есть спрос, то почему бы и не взять. Кассовый сбор он будет обеспечивать, как минимум.
pomor 445
pomor 445 ответ LOpp (раскрыть)
сегодня в 11:30
    Сп62
    Сп62
    сегодня в 11:14
    А тот ли этот Халк сегодня. Столько времени утекло, а оно своё берёт. Но всё равно, как хозяин скажет, так и будет.
    Брулин
    Брулин
    сегодня в 11:11
    Халк: «У меня есть предложения из Англии, Испании, Италии, Германии, Бразилии. Они поступают каждый день»
    kotmyshka
    kotmyshka
    сегодня в 11:06
    маловероятно
    LOpp
    LOpp
    сегодня в 11:06
    Ещё раз заплатить за Халка 60 млн может только Газпром
    ОПС
    ОПС
    сегодня в 10:54
    Что нибудь где нибудь найдет.
    Литейный 4
    Литейный 4
    сегодня в 10:53
    С теплотой вспоминаю Халка. Особенно когда он рвал сетки соперникам. Вратари провожали мяч в ворота не шелохнувшись. Гыгыгы
    Союзник противников
    Союзник противников
    сегодня в 10:50
    Может заработать перед пенсией на новую шубу,но маловероятно,ибо Миллер будет укомплектовываться для очередного финала ЛЧ.
    ошалевший
    ошалевший ответ swift stream (раскрыть)
    сегодня в 10:48
    крал на своей позиции сильнее,чем халк на своей
    makkie
    makkie
    сегодня в 10:48
    Второй Вагнер, который уедет куда-нибудь в ОАЭ или Казахстан :)
    ошалевший
    ошалевший
    сегодня в 10:47
    похоже китайцам он тоже не особо нужен и хотят порезать пенсионеру жалование
    СЛАДКАЯ ПАРОЧКА
    СЛАДКАЯ ПАРОЧКА
    сегодня в 10:34
    Ну так иди в чем дело???
    Бомжи тебе как тогда будут 7,5 млн евро платить смело,а то и больше))))
    Или после раздевалки не охота?
    blitz
    blitz
    сегодня в 10:30
    сейф для бабок не забудь.....
    Ruslan7797
    Ruslan7797
    сегодня в 10:26
    Купите ему дом на Крестовском,как он хотел,и будет играть за бомжей без проблем
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    сегодня в 10:25
    Добить пенсионеров...
    Халка рад буду видеть
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    сегодня в 10:23
    Бывших бомжей не бывает.
    Yurza
    Yurza
    сегодня в 10:19
    Ваориант с Зенитом всегда интересен.
    Footbolista
    Footbolista
    сегодня в 10:17
    Шубу не забудь...
    berda2003
    berda2003
    сегодня в 10:14
    г-н бревно (пардон, капитан) - против...
    swift stream
    swift stream
    сегодня в 10:13
    По любому лучше всяких Тиле-Кралей будет.
    112910415
    112910415
    сегодня в 09:57
    пора перетереть эту тему
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак ответ Caniggia (раскрыть)
    сегодня в 09:56
    Быстро же в воздухе переобувание.... на другие сапоги....))..
    cska1948
    cska1948
    сегодня в 09:50
    Орлов уже сказал, что у атамана (Миллера) не ма золотогУ запасУ.
    shlomo
    shlomo
    сегодня в 09:49, ред.
    Всяко хуже для Зенита не будет
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100