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Белмади: «Если бы Пеп и Моуриньо взяли 3 ЛЧ подряд, мы бы звали их гениями»

сегодня, 05:40

Наставник сборной Алжира Джамел Белмади отметил, что тренерская работа Зинедина Зидана в «Реале» заслуживает большего уважения. Зидан – единственный тренер в мире, которому удалось привести клуб к 3 победам в Лиге чемпионов подряд.

Я восхищаюсь Гвардиолой, Клоппом, Зиданом... Давайте не будем забывать, что Зидан – выдающийся тренер. Если бы Моуриньо или Гвардиола выиграли Лигу чемпионов три раза подряд, мы бы звали их гениями. Зидан – гений, даже если и не произвёл революцию в футболе.

С другой стороны, некоторые тренеры, философию которых мы обсуждаем, никогда ничего не выигрывали. Но чего мы хотим на самом деле? Мы судим их по победам или по лучшей философии? Болельщики ждут от вас побед.

Ранее появилась информация о том, что президент «Реала» Флорентино Перес хочет, чтобы Зидан навсегда остался главным тренером «Королевского клуба».

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 07:19
Несусветная чушь, Зидану ещё многое надо доказать как тренеру. Пусть с другой командой что нибудь выиграет
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 07:17
Отчасти можно согласиться.
Abverin
Abverin
сегодня в 07:07
Один алжирец хвалит другого.
STVA 1
STVA 1 ответ ЮЗИК (раскрыть)
сегодня в 06:54
Интересно чем?Просто высказал своё мнение!Не более
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 05:41
Красава ,поставил всех на место
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