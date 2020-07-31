Белмади: «Если бы Пеп и Моуриньо взяли 3 ЛЧ подряд, мы бы звали их гениями»

Наставник сборной Алжира отметил, что тренерская работа в «Реале» заслуживает большего уважения. Зидан – единственный тренер в мире, которому удалось привести клуб к 3 победам в Лиге чемпионов подряд.

Я восхищаюсь Гвардиолой, Клоппом, Зиданом... Давайте не будем забывать, что Зидан – выдающийся тренер. Если бы Моуриньо или Гвардиола выиграли Лигу чемпионов три раза подряд, мы бы звали их гениями. Зидан – гений, даже если и не произвёл революцию в футболе.

С другой стороны, некоторые тренеры, философию которых мы обсуждаем, никогда ничего не выигрывали. Но чего мы хотим на самом деле? Мы судим их по победам или по лучшей философии? Болельщики ждут от вас побед.