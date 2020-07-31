Халк: «„Зенит“ многое приобрел, когда подписал Малкома и Сантоса»

Нападающий «Шанхай СИПГ» Халк поделился мнением об игре бразильских легионеров Малкома и Дугласа Сантоса за «Зенит».
«Зенит» оформил два прекрасных трансфера. Малком, несмотря на молодость, уже умеет богатый опыт. Конечно, он обладает целым спектром качеств, благодаря которым может перевернуть любой матч. Мне очень нравится футбол в его исполнении, и я уверен, что он достигнет успеха с «Зенитом».
Дуглас Сантос, без сомнений, очень хороший футболист. Он игрок, который прекрасно играет в обороне, отлично атакует, он молодой и быстрый. «Зенит» многое приобрел, когда подписал их.
Ранее Халк прокомментировал возможное возвращение в «Зенит».