Халк: «„Зенит“ многое приобрел, когда подписал Малкома и Сантоса»

Нападающий «Шанхай СИПГ» Халк поделился мнением об игре бразильских легионеров Малкома и за «Зенит».

«Зенит» оформил два прекрасных трансфера. Малком, несмотря на молодость, уже умеет богатый опыт. Конечно, он обладает целым спектром качеств, благодаря которым может перевернуть любой матч. Мне очень нравится футбол в его исполнении, и я уверен, что он достигнет успеха с «Зенитом».

Дуглас Сантос, без сомнений, очень хороший футболист. Он игрок, который прекрасно играет в обороне, отлично атакует, он молодой и быстрый. «Зенит» многое приобрел, когда подписал их.