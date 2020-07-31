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Халк: «„Зенит“ многое приобрел, когда подписал Малкома и Сантоса»

сегодня, 11:08

Нападающий «Шанхай СИПГ» Халк поделился мнением об игре бразильских легионеров Малкома и Дугласа Сантоса за «Зенит».

«Зенит» оформил два прекрасных трансфера. Малком, несмотря на молодость, уже умеет богатый опыт. Конечно, он обладает целым спектром качеств, благодаря которым может перевернуть любой матч. Мне очень нравится футбол в его исполнении, и я уверен, что он достигнет успеха с «Зенитом».

Дуглас Сантос, без сомнений, очень хороший футболист. Он игрок, который прекрасно играет в обороне, отлично атакует, он молодой и быстрый. «Зенит» многое приобрел, когда подписал их.

Ранее Халк прокомментировал возможное возвращение в «Зенит».

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 13:01
Про Ловрена молчок.
blitz
blitz
сегодня в 12:21
Зенит многое приобрел подписав Вилкова и Москалева.
Вова Туземец
Вова Туземец
сегодня в 11:59
Это серьёзное усиление. Оба набрали хорошую форму.
pomor 445
pomor 445 ответ СЛАДКАЯ ПАРОЧКА (раскрыть)
сегодня в 11:58
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ LOpp (раскрыть)
    сегодня в 11:42
    И Спартак тоже...

    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 11:33
    С трансферами в последнее время Зенит не ошибается...
    СЛАДКАЯ ПАРОЧКА
    СЛАДКАЯ ПАРОЧКА
    сегодня в 11:22
    Теперь в зените будут одни малкамы и прочие беленькие игроки)
    Союзник противников
    Союзник противников
    сегодня в 11:22
    Скорее-проиграл,как в финансовом,так и в плане ожиданий.Смешно утверждать,что эти дорогостоящие приобретения делались для победы в РПЛ,пребывающей сейчас не в лучшем состоянии.Для внутренних целей сгодилась бы и пара "картонок".Ну выиграли бы два турнира , ну с двухочковым преимуществом.
    Androshin
    Androshin
    сегодня в 11:18
    Спартак тоже приобрел хороших игроков Тилю и Кралю.
    LOpp
    LOpp
    сегодня в 11:17
    Сегодня Зенит объявит о новом трансфере

    For56tas
    For56tas
    сегодня в 11:11
    Это так и есть.
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