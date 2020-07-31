Тухель: «Шансы Мбаппе сыграть против „Аталанты“ очень и очень малы»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» оценил шансы нападающего на участие в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против «Аталанты». Форвард ПСЖ недавно получил серьёзную травму в финале Кубка Франции против «Сент-Этьена».

Эта потеря окажет большое влияние на нас [в финальном матче Кубка Лиги с «Лионом»], но я надеюсь, что мы найдём решение.

Мы всё ещё надеемся, что он сможет сыграть с «Аталантой», но шансы на это очень и очень малы. Это будет чудом, но к игре с «Лионом» нам придётся адаптироваться без Килиана.