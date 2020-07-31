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Тухель: «Шансы Мбаппе сыграть против „Аталанты“ очень и очень малы»

сегодня, 06:04
АталантаЛоготип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)-:-Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-Жермен12.08.2020 в 22:00 Не начался

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель оценил шансы нападающего Килиана Мбаппе на участие в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против «Аталанты». Форвард ПСЖ недавно получил серьёзную травму в финале Кубка Франции против «Сент-Этьена».

Эта потеря окажет большое влияние на нас [в финальном матче Кубка Лиги с «Лионом»], но я надеюсь, что мы найдём решение.

Мы всё ещё надеемся, что он сможет сыграть с «Аталантой», но шансы на это очень и очень малы. Это будет чудом, но к игре с «Лионом» нам придётся адаптироваться без Килиана.

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Все комментарии
Obdulio Varela
Obdulio Varela
сегодня в 07:02
Значит кирдык вам
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 06:15
Для ПСЖ - это потеря.
Abverin
Abverin
сегодня в 06:07
Ничего не поделаешь.
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