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Футболисты «Химок» написали открытое письмо губернатору в поддержку Юрана

01 августа 2020, 10:57

Футболисты ФК «Химки» написали открытое письмо на имя губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева в поддержку главного тренера Сергея Юрана. Недавно стало известно, что Юран покинет свой пост перед началом нового сезона РПЛ.

Мы, футболисты ФК «Химки», убедительно просим Вас разобраться в ситуации, которая возникла в нашем клубе. Для нас стала полной неожиданностью новость об увольнении со своего поста главного тренера «Химок» Сергея Юрана. Мы не видим причины, по которой клуб должен таким образом расставаться с Сергеем Николаевичем. Именно при этом специалисте мы решили задачу по выходу в Премьер-Лигу. Под руководством Юрана «Химки» в четвертьфинале Кубка России одержали убедительную победу над московским «Торпедо» (5:1). В полуфинале мы, не имея серьезной игровой практики в течение четырех месяцев, в Екатеринбурге взяли верх над клубом РПЛ — «Урал» (3:1). Наконец, в финале Кубка команда под руководством Юрана точно не выглядела мальчиками для битья в матче против гранда российского футбола — «Зенита». Уступили с минимальным счетом после гола с пенальти, который у ряда экспертов вызвал вопросы. В самом конце той встречи мы имели реальный шанс все перевести в дополнительное время. Так по какой же причине убирают Юрана, который дает результат?

Уважаемый Андрей Юрьевич, нас полностью устраивает тренер Юран, в коллективе создан отличный микролимат. Мы готовы биться за этого тренера, друг за друга, за честь региона, за наших преданных болельщиков в Премьер-Лиге. Просим Вас вмешаться в ситуацию и убедить руководство клуба оставить Сергея Юрана на посту главного тренера «Химок»!

Подписи под обращением к главе региона поставил 21 футболист «Химок».

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Все комментарии
Dmitriy Semenov
Dmitriy Semenov
01 августа в 21:49
andrefino13
Сегодня 12:49
Футболисты Химок мужчины в отличии от игроков Локомотива.

Как болельщик локомотива - поддерживаю! Гаши товарищи не повели себя столь достойно
Dmitriy Semenov
Dmitriy Semenov
01 августа в 21:47
Поступок достойный увпжения. Но бесперспективняк
Белорусский вокзал
Белорусский вокзал
01 августа в 17:59
Что спартак сделал с клубом рпл... Позор!
Fendan
Fendan
01 августа в 14:07
Там одна мафия, толку нет никакого.
Leha-ha50
Leha-ha50
01 августа в 13:45
Пиши , не пиши, а со злачного места сейчас просто так никто не уйдет.
Байкал-38.
Байкал-38.
01 августа в 13:09
Письмо Федуну писать надо!
andrefino13
andrefino13
01 августа в 12:49
    cska vperiod
    cska vperiod
    01 августа в 12:39
    Теперь федуну ещё больше надо раскошелиться, чтобы убрать юрана, какая же ненависть у федуна к спартачам, у него огромное желание уничтожить спартак.
    Союзник противников
    Союзник противников
    01 августа в 12:11
    Разогнать банду наёмников-кнехтов,осмелившихся усомниться в решении Верховного Жреца!
    Roger Young
    Roger Young
    01 августа в 12:11
    Зачем Юран если это фикция и свадебный генерал, как и весь клуб в принципе?
    Klaksvikar Itrottarselag
    Klaksvikar Itrottarselag
    01 августа в 11:59
    Теперь у Химок на повестке дня большая зачистка состава.
    Армейская душа
    Армейская душа
    01 августа в 11:58
    Ребята - там всё Федун решает. Будете теперь "шесть очков для свиней" - тоже ничего название
    311
    311
    01 августа в 11:51
    Футболисты должны быкануть и выложиться по полной в матче со спартачами за Юрана. Всех не уволишь!)
    Comdiv
    Comdiv
    01 августа в 11:47
    Нужно ставить обнаглевшего фердуна на место, честно на поле не получается, он решил другим путем.
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    01 августа в 11:40, ред.
    Потому и бардак у нас во всех ветвях власти, в том числе и "Химках", что всё делается подковёрно, за столом переговоров в бане, ресторане, на вилле, на берегу моря, по знакомству и в качестве аванса за будущие услуги, по звонку нужному человечку либо в знак благодарности, а также потому, что ты кому-то нравишься или наоборот - тебя на дух не переносят. То есть решения принимаются вопреки закону и здравому смыслу, по понятиям.
    Caniggia
    Caniggia
    01 августа в 11:31
    Молодцы! Настоящая команда! И если Юран создал такой дружный и сплочённый коллектив и такой микроклимат, то надо стоять за него горой до конца!
    ОПС
    ОПС
    01 августа в 11:24
    Если команда ЗА тренера, значит руководству МО нужно прошерстить администрацию клуба.
    Fides
    Fides
    01 августа в 11:20
    Теперь и Химки будут как Тосно.
    волгодон 2
    волгодон 2 ответ d_fincher (раскрыть)
    01 августа в 11:18
    Это скорее не оценочное суждение, а слепая вера в дикий заговор.
    Тяжело так жить. Оглядываться постоянно и никому не доверять.
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    01 августа в 11:17
    Юрана конечно надо оставлять.
    d_fincher
    d_fincher
    01 августа в 11:15, ред.
    Я вам скажу, в чем причина, уважаемые футболисты Химок: причина в том, что у Зенита 2 фарм-клуба, это +12 очков к сезону. А Спартаку хочется бороться на равных.
    RomzesRZN
    RomzesRZN
    01 августа в 11:13
    Все хорошо, все правильно, молодцы! Только вот улыбку вызвало, что кто-то может считать зенит грандом российского футбола))
    Чингачгук
    Чингачгук
    01 августа в 11:13
    Нужно отстаивать свои права, против свиного произвола.
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле
    01 августа в 11:12
      ДАША Д
      ДАША Д
      01 августа в 11:12
      Толку от этого никакого не будет.
      Sebastian Eniston
      Sebastian Eniston
      01 августа в 11:06
      Юрана выкинут
      ЮЗИК
      ЮЗИК
      01 августа в 11:00
      Хорошо когда команда за тренера
      b65yj8pft3yh
      b65yj8pft3yh
      01 августа в 10:59
      Это очень хорошо
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