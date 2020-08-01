И. Попов: «С нетерпением ждали игру с „Сочи“»

Полузащитник «Ростова» рассказал о том, как команда заразилась коронавирусом.

Есть ли понимание, с чего все началось? Не говорили в команде на эту тему. Да и какая разница. На тот момент в России заболевало ежедневно около 8000 человек. Заразиться можно было любому, в любом месте. Не было идеальных, безопасных условий. Надеяться можно было только на случай.

Спокойно готовились к старту сезона. Чувствовали себя и физически, и психологически великолепно. С нетерпением ждали игру с «Сочи». Каждую неделю сдавали тесты, все было хорошо. Но за пять дней до матча шесть человек показали положительный результат. У кого обнаружили «корону», те отправились на самоизоляцию домой, остальные были вынуждены сесть на карантин на базе. Целые дни проводили в комнатах, нельзя было выходить даже на парковку, подышать воздухом. Дальше все известно. Было очень неприятно.