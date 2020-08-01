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И. Попов: «С нетерпением ждали игру с „Сочи“»

01 августа 2020, 12:23
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи-:-Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов04.10.2020 Не начался

Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов рассказал о том, как команда заразилась коронавирусом.

Есть ли понимание, с чего все началось? Не говорили в команде на эту тему. Да и какая разница. На тот момент в России заболевало ежедневно около 8000 человек. Заразиться можно было любому, в любом месте. Не было идеальных, безопасных условий. Надеяться можно было только на случай.

Спокойно готовились к старту сезона. Чувствовали себя и физически, и психологически великолепно. С нетерпением ждали игру с «Сочи». Каждую неделю сдавали тесты, все было хорошо. Но за пять дней до матча шесть человек показали положительный результат. У кого обнаружили «корону», те отправились на самоизоляцию домой, остальные были вынуждены сесть на карантин на базе. Целые дни проводили в комнатах, нельзя было выходить даже на парковку, подышать воздухом. Дальше все известно. Было очень неприятно.

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Все комментарии
Ipollit
Ipollit
01 августа в 13:39
Как бы Сочи опять не повторил то же самое с взрослыми.
bacek15
bacek15
01 августа в 12:56
Главное, не отправляйте снова молодежку, а то как-то некрасиво это с вашей стороны выглядит.
Garrincha58
Garrincha58
01 августа в 12:44
то ли ещё будет
shlomo
shlomo
01 августа в 12:35
Что было то уже не вернуть....неприятный момент все обсудили и "заклеймили" позором эту игру....Если в Ростове все останется на своих местах (имею ввиду тренерский штаб и ключевые игроки), то в октябре все встанет на свои места и "месть" должна будет быть ужасной...:))))...вот на какой матч не нужно будет настраивать команду...:)))....Так что Ивелин готовься еще раз к Сочам и главное, чтобы второй раз такого не получилось....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
01 августа в 12:24
Так и должно быть...
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