Сафонов: «Не знаю ни одного параметра, по которому Гунько лучше Юрана»

Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал увольнение Сергея Юрана с поста главного тренера «Химок» и слух о том, на его место может прийти экс-наставник «Спартака» Дмитрий Гунько.
Юран перешёл дорогу Газизову (Прим. — генеральный директор «Спартака»)? Я так не думаю. Если бы пришёл Евсеев в «Химки», то тогда можно было говорить о Газизове, они с ним работали в «Уфе». А тренера Гунько знают единицы. Не знаю ни одного параметра, по которому Гунько лучше Юрана.
Сафонов также высказался о возможном возвращении в «Спартак» полузащитника Дениса Глушакова.
Глушаков вернётся в «Спартак»? Я не верю в это. Тем же «Химкам» Денис здорово помог бы. Но у него в таком случае авторитет будет больше, чем у тренера Гунько.
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