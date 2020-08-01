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Сафонов: «Не знаю ни одного параметра, по которому Гунько лучше Юрана»

01 августа 2020, 02:58

Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал увольнение Сергея Юрана с поста главного тренера «Химок» и слух о том, на его место может прийти экс-наставник «Спартака» Дмитрий Гунько.

Юран перешёл дорогу Газизову (Прим. — генеральный директор «Спартака»)? Я так не думаю. Если бы пришёл Евсеев в «Химки», то тогда можно было говорить о Газизове, они с ним работали в «Уфе». А тренера Гунько знают единицы. Не знаю ни одного параметра, по которому Гунько лучше Юрана.

Сафонов также высказался о возможном возвращении в «Спартак» полузащитника Дениса Глушакова.

Глушаков вернётся в «Спартак»? Я не верю в это. Тем же «Химкам» Денис здорово помог бы. Но у него в таком случае авторитет будет больше, чем у тренера Гунько.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
01 августа в 10:28
А в чём тогда цимес,в близости к клану Федуна???
Caniggia
Caniggia
01 августа в 08:13
Талалаев, Сёмин, Юран - жертвы коррупционных схем руководителей клубов, футбол и спортивные результаты, для которых интересны меньше всего.
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
01 августа в 08:03
А может всех вакцинируют и мир отметит победу)
Байкал-38.
Байкал-38.
01 августа в 07:45
Взгляд Спартака на Юрана: "Без боя 3 очка не отдаст".
Взгляд Спартака на Гунько: "6 очков у нас в кармане"
Но есть ещё взгляд на Рахимова: "6 очков и борьба с конкурентами за место в ЛЕ"
VAN ARM
VAN ARM
01 августа в 07:30
погунявит сезончик и в пердив))) то и надо хозяевам)) а юран мог остаться в лиге)
Давайте думать
Давайте думать
01 августа в 05:51
Гунько вроде бы тренировал молодежку и Спартак2, одним словом был под крылом Федуна!!!
КЭТиК
КЭТиК
01 августа в 03:27
Подскажите, теперь на один матч можно делать неограниченное количество ставок? Судя по результату победителя можно ставить два раза по 2000.
КЭТиК
КЭТиК
01 августа в 03:20
Юран слишком не воздержан на язык.
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