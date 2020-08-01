Сафонов: «Не знаю ни одного параметра, по которому Гунько лучше Юрана»

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01 августа 2020, 02:58

Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал увольнение с поста главного тренера «Химок» и слух о том, на его место может прийти экс-наставник «Спартака» .

Юран перешёл дорогу Газизову (Прим. — генеральный директор «Спартака»)? Я так не думаю. Если бы пришёл Евсеев в «Химки», то тогда можно было говорить о Газизове, они с ним работали в «Уфе». А тренера Гунько знают единицы. Не знаю ни одного параметра, по которому Гунько лучше Юрана.

Сафонов также высказался о возможном возвращении в «Спартак» полузащитника .