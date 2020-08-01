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«Спартак» подтвердил, что клуб перенес решение о передаче команды фанатам

01 августа 2020, 12:12

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал слухи, что руководство московского клуба в данный момент не ведет работу по передаче клуба в управление болельщикам к 2023 году, как это было анонсировано ранее.

Глобально от проекта вовлечения болельщиков в жизнь и работу клуба никто не отказывается. Однако в связи с пандемией и понесенными убытками сроки могут быть сдвинуты. Первоочередная задача клуба — покрыть экономические потери и сбалансировать бюджет. «Спартак» намерен увеличить участие болельщиков в жизни клуба.

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CSKA2012
CSKA2012
01 августа в 23:20
Призедентом сразу выберут повара из Кухни и начнут травить команду )))
Союзник противников
Союзник противников ответ Сергей Саныч (раскрыть)
01 августа в 18:31
Ввечеру курнул я травки-
погусарить я мастак,
раздарю людЯм заправки,
и в придачу к ним "Спартак"!

А с утра проснулся :Шиза,-
чтой-то я офонарел;
буду сам бодяжить дизель,
а команду-в ФНЛ!
VAN ARM
VAN ARM
01 августа в 17:45
вам же сказали , завтра)))))))))))))))))))
Сергей Саныч
Сергей Саныч
01 августа в 16:16, ред.

Утром стало что-то скучно
А погусарить я мастак
...раздарю людЯм заправки...
...подарю людЯм Спартак...

Вечерком прикинув к носу
...ну какой же я -удак...
Сам бодяжить буду дизель
Самому тащить Спартак.
Александр Нeвский
Александр Нeвский
01 августа в 14:07
Спартаковские болельщики самые преданные болельщики в мире) Весь позор прощают, всему верят
Байкал-38.
Байкал-38. ответ волгодон 2 (раскрыть)
01 августа в 13:52
Скорее всего в виде коровы Федун выступает, все его доят. Отсюда и бардак в команде, но скорее всего Федуна устраивает такая ситуация в виде бонусов от государства, типа он же спорт в стране поддерживает....
Байкал-38
Байкал-38
01 августа в 13:48
Давайте посмотрим правде в глаза! У нас болельщики плачут и не могут найти 299 рублей в месяц, что бы подключить "Матч Премьер", так о каком руководстве командой может идти речь?!
Ну отдал бы Федун в 2023 году Спартак таким "хозяевам" и что бы случилось? Спартак сейчас даже в еврокубки попасть не может, а через пару лет будет бороться за выживание, через лет так пять скатится до второй лиги и возможно вообще потеряет профессиональный статус.
Это относится не только к Спартаку, а ко всем нашим клубам, не доросли мы ещё до этого!
Kverkfjoll
Kverkfjoll
01 августа в 13:43
Трудно представить спартак под руководством Назарова.
волгодон 2
волгодон 2
01 августа в 12:53
Имеется в виду,это моя корова,и я её дою)
Негоже народную нефть в низа пускать)
cska1948
cska1948
01 августа в 12:37
"...«Спартак» намерен увеличить участие болельщиков в жизни клуба..."
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На сегодняшний день СпаМ увеличил СВОЁ участие в жизни Химок...
Союзник противников
Союзник противников
01 августа в 12:33
Отложено до 2123 года.
Армейская душа
Армейская душа
01 августа в 12:29
А в фирменном магазине спартачей акция - "Купи два шарфика и получи федунскую барбариску"!
BDA8181
BDA8181
01 августа в 12:17
)))как удобно свалить на кряковирус всё)))
Abverin
Abverin
01 августа в 12:16
Очень много клуба с 7-го места в новостях сегодня, есть команды и посильнее, но про них ничего.
Cremen
Cremen
01 августа в 12:14, ред.
Кому какoе до этого дело?
beefs
beefs
01 августа в 12:14
ну, а кто бы мог подумать об обратном...
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