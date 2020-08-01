«Спартак» подтвердил, что клуб перенес решение о передаче команды фанатам

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал слухи, что руководство московского клуба в данный момент не ведет работу по передаче клуба в управление болельщикам к 2023 году, как это было анонсировано ранее.
Глобально от проекта вовлечения болельщиков в жизнь и работу клуба никто не отказывается. Однако в связи с пандемией и понесенными убытками сроки могут быть сдвинуты. Первоочередная задача клуба — покрыть экономические потери и сбалансировать бюджет. «Спартак» намерен увеличить участие болельщиков в жизни клуба.
погусарить я мастак,
раздарю людЯм заправки,
и в придачу к ним "Спартак"!
А с утра проснулся :Шиза,-
чтой-то я офонарел;
буду сам бодяжить дизель,
а команду-в ФНЛ!
погусарить я мастак,
раздарю людЯм заправки,
и в придачу к ним "Спартак"!
А с утра проснулся :Шиза,-
чтой-то я офонарел;
буду сам бодяжить дизель,
а команду-в ФНЛ!
Утром стало что-то скучно
А погусарить я мастак
...раздарю людЯм заправки...
...подарю людЯм Спартак...
Вечерком прикинув к носу
...ну какой же я -удак...
Сам бодяжить буду дизель
Самому тащить Спартак.
Утром стало что-то скучно
А погусарить я мастак
...раздарю людЯм заправки...
...подарю людЯм Спартак...
Вечерком прикинув к носу
...ну какой же я -удак...
Сам бодяжить буду дизель
Самому тащить Спартак.
Ну отдал бы Федун в 2023 году Спартак таким "хозяевам" и что бы случилось? Спартак сейчас даже в еврокубки попасть не может, а через пару лет будет бороться за выживание, через лет так пять скатится до второй лиги и возможно вообще потеряет профессиональный статус.
Это относится не только к Спартаку, а ко всем нашим клубам, не доросли мы ещё до этого!
Ну отдал бы Федун в 2023 году Спартак таким "хозяевам" и что бы случилось? Спартак сейчас даже в еврокубки попасть не может, а через пару лет будет бороться за выживание, через лет так пять скатится до второй лиги и возможно вообще потеряет профессиональный статус.
Это относится не только к Спартаку, а ко всем нашим клубам, не доросли мы ещё до этого!
Негоже народную нефть в низа пускать)
Негоже народную нефть в низа пускать)
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