«Спартак» подтвердил, что клуб перенес решение о передаче команды фанатам

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01 августа 2020, 12:12

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал слухи, что руководство московского клуба в данный момент не ведет работу по передаче клуба в управление болельщикам к 2023 году, как это было анонсировано ранее.