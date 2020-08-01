Юран: «Я еще не уволен. Поэтому, может быть, еще поработаем»

Тренер Сергей Юран обратился к болельщикам «Химок». Недавно появилась информация, что Юран был уволен с поста главного тренера команды.
Дорогие болельщики, прежде всего, хочу вас поблагодарить за ту отличную поддержку, которую вы нам оказывали. Мы играли для вас. Хочется верить, что доставляли вам удовольствие своим футболом и результатами, а вы гнали нас вперед. Я пока еще официально не уволен, мне уведомление клуб пока не дал. Поэтому, может быть, еще поработаем. Сейчас как никогда команде нужна ваша поддержка!
Ранее футболисты «Химок» написали открытое письмо на имя губернатора Московской области Андрея Воробьева.
Бабла нет-есть Юран. Юран есть-бабла не будет.
Объясните Сереже. Филиалы Газпрома и им подобных давно раком весь РПЛ поставили. Типа принимаете правила игры, или РФС будет пососай.
Бабла нет-есть Юран. Юран есть-бабла не будет.
Объясните Сереже. Филиалы Газпрома и им подобных давно раком весь РПЛ поставили. Типа принимаете правила игры, или РФС будет пососай.