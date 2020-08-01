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Юран: «Я еще не уволен. Поэтому, может быть, еще поработаем»

01 августа 2020, 11:07

Тренер Сергей Юран обратился к болельщикам «Химок». Недавно появилась информация, что Юран был уволен с поста главного тренера команды.

Дорогие болельщики, прежде всего, хочу вас поблагодарить за ту отличную поддержку, которую вы нам оказывали. Мы играли для вас. Хочется верить, что доставляли вам удовольствие своим футболом и результатами, а вы гнали нас вперед. Я пока еще официально не уволен, мне уведомление клуб пока не дал. Поэтому, может быть, еще поработаем. Сейчас как никогда команде нужна ваша поддержка!

Ранее футболисты «Химок» написали открытое письмо на имя губернатора Московской области Андрея Воробьева.

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Верг
Верг
01 августа в 16:29
Спартак купил кокорина, миллер в отместку вместо оренбурга купил химки
Сергей Саныч
Сергей Саныч
01 августа в 12:26
Заставят две недели отработать.
Caniggia
Caniggia
01 августа в 12:12
Бунт игроков подавят танками и пушками, а Юрана всё равно вышвырнут. Все действия будут в стиле питерской банды, правящей страной, то есть чисто антинародные, формально узаконенные поле внесения позорных, преступных поправок и официальные!
Vinamoinen
Vinamoinen
01 августа в 11:50
Как можно работать с нечистоплотными хозяевами из тарасовки?
морозз
морозз
01 августа в 11:40
Ну Юран отжигает, то он уволен...то он оказывается не уволен! Общественность великая сила, только многие на эту общественность клали с прибором! Юран много нёс языком, сначала обьявил что место Химок продано, затем что Спартак звонил...то он уволен а теперь оказывается не уволен! Кто же терпеть этого тренера будет? Ну разве что Гинер с Семаком, они любят демократию!
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston ответ волгодон 2 (раскрыть)
01 августа в 11:39
Ха-ха все может быть)))
ошалевший
ошалевший
01 августа в 11:35
он ещё надеется после того как показал какая помойка его рот? сейчас даже в фнл задумаются,нужно ли с ним связываться
Принц тарасовский
Принц тарасовский
01 августа в 11:30
Свиньи поступили по-свински, не успели завести филиал, как его уже потеряли.
волгодон 2
волгодон 2 ответ Sebastian Eniston (раскрыть)
01 августа в 11:28
Из главной цистерны провели отвод в Химки,но подачу топлива пока не открывают. Ждут соответствующей взятки.
Сп62
Сп62
01 августа в 11:27
И как он собирается сотрудничать с Зайцевым после всех его высказываний. Юран для Химок уже отрезанный ломоть.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
01 августа в 11:26
Из ничего устроить ядерную войну!).
Бабла нет-есть Юран. Юран есть-бабла не будет.
Объясните Сереже. Филиалы Газпрома и им подобных давно раком весь РПЛ поставили. Типа принимаете правила игры, или РФС будет пососай.
Иван Тасминский
Иван Тасминский
01 августа в 11:22
Спартак конечно может испугаться поднявшейся бучи и пойти на попятную, но что-то я сильно сомневаюсь.
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
01 августа в 11:17
Юран видать что-то знает про Химки и Спартак
13ROS13
13ROS13
01 августа в 11:15
Поработаешь, только 6 очков все равно заставят отдать свиньям.
волгодон 2
волгодон 2
01 августа в 11:15
Еще не уволен,но шума вокруг себя навел конкретно,физручело.
КЭТиК
КЭТиК
01 августа в 11:14
Он ещё надежду питает.
ЮЗИК
ЮЗИК
01 августа в 11:09
Серёга оптимист просто
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