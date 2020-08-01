Газизов объяснил, что делал Рахимов в офисе «Спартака»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал о причинах встречи с бывшим тренером «Локомотива» в офисе «красно-белых». Недавно появилась информация о том, что 55-летний специалист может возглавить «Химки» после отставки Сергея Юрана.

Что делал Рахимов в офисе «Спартака»? Мы давно хотели увидеться. Я ему сказал: «Слушай, заскочи ко мне на работу, кофе попьём, поговорим». Это обычная встреча.

Я не знаю, почему я после работы не могу с кем-то встретиться. Что в этом криминального? Мне, видимо, надо запереться в кабинете, чтобы никого не сватали в «Спартак» или «Химки».