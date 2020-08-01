Газизов объяснил, что делал Рахимов в офисе «Спартака»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал о причинах встречи с бывшим тренером «Локомотива» Рашидом Рахимовым в офисе «красно-белых». Недавно появилась информация о том, что 55-летний специалист может возглавить «Химки» после отставки Сергея Юрана.
Что делал Рахимов в офисе «Спартака»? Мы давно хотели увидеться. Я ему сказал: «Слушай, заскочи ко мне на работу, кофе попьём, поговорим». Это обычная встреча.
Я не знаю, почему я после работы не могу с кем-то встретиться. Что в этом криминального? Мне, видимо, надо запереться в кабинете, чтобы никого не сватали в «Спартак» или «Химки».
За кого этот Газизов принимает общественность? Типичный спартаковец. Думаю, в этом сезоне наконец-то вылетят через стыки
За кого этот Газизов принимает общественность? Типичный спартаковец. Думаю, в этом сезоне наконец-то вылетят через стыки
Для этого есть забегаловка на Никольской где обедают Пак с братьями Кокоринами ахахаха
Для этого есть забегаловка на Никольской где обедают Пак с братьями Кокоринами ахахаха