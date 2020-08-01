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Газизов объяснил, что делал Рахимов в офисе «Спартака»

01 августа 2020, 03:56

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал о причинах встречи с бывшим тренером «Локомотива» Рашидом Рахимовым в офисе «красно-белых». Недавно появилась информация о том, что 55-летний специалист может возглавить «Химки» после отставки Сергея Юрана.

Что делал Рахимов в офисе «Спартака»? Мы давно хотели увидеться. Я ему сказал: «Слушай, заскочи ко мне на работу, кофе попьём, поговорим». Это обычная встреча.

Я не знаю, почему я после работы не могу с кем-то встретиться. Что в этом криминального? Мне, видимо, надо запереться в кабинете, чтобы никого не сватали в «Спартак» или «Химки».

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Все комментарии
ABir
ABir
01 августа в 10:35
Все может быть
Александр Нeвский
Александр Нeвский
01 августа в 10:10
Попить кофе после работы. В офисе Спартака. В кабинете генерального директора...

За кого этот Газизов принимает общественность? Типичный спартаковец. Думаю, в этом сезоне наконец-то вылетят через стыки
Caniggia
Caniggia
01 августа в 09:14
Значит просто кофейку попить? Ну да, ну да...
VAN ARM
VAN ARM
01 августа в 07:25
тебе газизик в локо нужно было идти )))ты и кикик одинаковые шельмы)))) надеюсь что ты хоть спам не развалишь совсем))))
Байкал-38.
Байкал-38.
01 августа в 07:03
Да всем уже понятно, что руководство Химок находится в офисе Спартака!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
01 августа в 06:42
Ну попили и попили....)
cska vperiod
cska vperiod
01 августа в 06:09
Газизов в спартаке учится врать.
ДСА
ДСА
01 августа в 05:59
Похоже просто поговорили.
Gahi
Gahi
01 августа в 05:14
Столько свободного времени, когда нужно работать засучив рукава. Чай не пьёшь силы нет, а попьешь совсем ослаб. Собераем команду под Чайковского. Ну что и мяч вам в ноги.
Давайте думать
Давайте думать
01 августа в 04:22
С каких это пор Рабочее место стало местом для чаепития с друзьями?!!!
Для этого есть забегаловка на Никольской где обедают Пак с братьями Кокоринами ахахаха
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