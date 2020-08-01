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Оздоев: «Сезон-2020/2021 – это время „Зенита“»

01 августа 2020, 11:58

Хавбек «Зенита» Магомед Оздоев отреагировал на появление новой игровой экипировки клуба.

Сезон-2020/2021 – это время «Зенита». С нетерпением ждем первых матчей, чтобы выйти на поле в новой форме.

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Все комментарии
Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ ответ коrn3512 (раскрыть)
01 августа в 21:34
    andrefino13
    andrefino13 ответ Димон Булыкин (раскрыть)
    01 августа в 18:07
    Так ваши управленцы не шарят, а так понимающие понимали, что Лейпциг в порядке и только начинал путь наверх. Для того, чтобы понимать футбол, в него надо поиграть, объясни это Миллеру.
    andrefino13
    andrefino13
    01 августа в 18:03
    Терпеть не могу поведение Оздоева на поле, неприятный для меня человек.
    VAN ARM
    VAN ARM
    01 августа в 17:47
    больно ты резкий мага))))))))))))))) остынь))))
    Димон Булыкин
    Димон Булыкин ответ коrn3512 (раскрыть)
    01 августа в 17:39
    То есть РБ Лейпциг из 4й корзины - это ты называешь подогретыми шарами😆
    Верг
    Верг ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
    01 августа в 16:15
    ТАк Кокошке 29
    ildar_3871
    ildar_3871
    01 августа в 15:20
    Видимо Оздоев не читает Соккер и не слышал про закрытие Зенита !
    Фредерик Крюгер
    Фредерик Крюгер ответ рже (раскрыть)
    01 августа в 14:57
    Зато "великий" Зенит покоряет Европу в матчах с Удинезе, Насионалом, Твенте, АПОЭЛОМ, Бенфикой и Лейпцигом
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    01 августа в 14:47
    Почему-то всегда считал, что на футболках не должно быть воротничков, которые, опять же по моему мнению, сдавливают горло и мешают дышать.
    коrn3512
    коrn3512
    01 августа в 14:45, ред.
    Дюковская политика, способствующая деградации, нынешнего печенена, аукнется ещё в Европе - мама не горюй))
    коrn3512
    коrn3512 ответ рже (раскрыть)
    01 августа в 14:40
    А в Европе, зениту, уже даже и подогретые шары не помогают, что и подтверждается прошедшим сезоном.
    коrn3512
    коrn3512 ответ рже (раскрыть)
    01 августа в 14:36
      рже
      рже ответ коrn3512 (раскрыть)
      01 августа в 14:32
      Да вообще-то,Гы гыгы!!!!столичное ГМО уже надоело через позор в Европе!!!Краснодар и Питер будущее нашего футбола,а купленные судьи сам понимаешь что кто Чемпион тот и купил судей типо,стадное мнение!
      vovinho11
      vovinho11 ответ Фредерик Крюгер (раскрыть)
      01 августа в 14:27
      Что в этом нового?
      autochthon
      autochthon
      01 августа в 14:24
      В новой форме со старыми судьями...
      коrn3512
      коrn3512
      01 августа в 14:12, ред.
      Пора всем клубам рпл, бойкотировать участие в ЭТОМ! Пускай Газпром создаёт свою - отдельную лигу и гоняет там междусобойчики сколько влезет, где пожизненно будет:

      Семак - лучший тренер)
      Боярский - лучший болельщик))
      Орлов - лучший комментатор)))
      зенит - лучший клуб восточной Европы Ахахаха
      А Дзюба - лучший бомбардир Угагага
      Фредерик Крюгер
      Фредерик Крюгер
      01 августа в 14:09
      В Лиге чемпионов Зенит будет опозорен
      oFANATo
      oFANATo
      01 августа в 14:02, ред.
      Да же Оздоев знает что в чемпионате админресурс им поможет.( Дюков по прежнему в РФС, Вилков по-прежнему на VAR.)

      А вот насчёт ЛЧ я бы на его месте так уверен бы не был.
      Все помнят прошлую ЛЧ и 4-ое место зенита.
      Mekrash
      Mekrash
      01 августа в 13:54
      Есть хорошая примета, если спартак начинает сезон со скандала, то еврокубков ему не видать.
      Gruznoff
      Gruznoff ответ serh62 (раскрыть)
      01 августа в 13:49
      Если бы не цска, спартак, ростов и Краснодар, с легкостью отдавшие очки Зениту, то тогда бы был где Уфа.
      Ar15bord05
      Ar15bord05 ответ serh62 (раскрыть)
      01 августа в 13:45
      Если бы не цска, то не имел бы 4-х очков.
      112910415
      112910415
      01 августа в 13:34
      Блажен, кто верует !
      Sebastian Eniston
      Sebastian Eniston
      01 августа в 13:15
      Согласен по игре пока Зенит лучше смотрится остальных в РПЛ
      serh62
      serh62
      01 августа в 12:56
      если бы не дюков, вилков, миллер, семак с зенитом был бы там же где и несколько лет с уфой....
      serh62
      serh62
      01 августа в 12:53
      вот прет вилкову....третий год подряд.
      cska vperiod
      cska vperiod
      01 августа в 12:41
      Оздоеву об этом сказал гена, гене миша, мише медведевь, медведеву миллер, вот такая вот история.
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      01 августа в 12:37
      Новый сезон Зенит начинает с основательной чистки состава. Семак определился с костяком команды и с людьми на выход. После обновления немного времени уйдет на притирку и доводку команды до нужных кондиций.
      Верю в Семака, все будет отлично. И в чемпионате, и в еврокубках..
      Это будет зенитовский сезон....
      Ravshan878
      Ravshan878
      01 августа в 12:34
      Ты так думаешь !!! Наливае 🥂🍾. Отметим и конечно шашлыки.
      коrn3512
      коrn3512
      01 августа в 12:32
      Что, Дюков с Миллером уже и на следующий год назначили зенит печенёном??
      particular
      particular
      01 августа в 12:32
      Реакция в духе корпоративно-спортивной этики..:)
      Благо, что время неподвластно понятиям РПЛ..:) Нужны неожиданности..:)
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