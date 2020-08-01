Оздоев: «Сезон-2020/2021 – это время „Зенита“»

Хавбек «Зенита» Магомед Оздоев отреагировал на появление новой игровой экипировки клуба.
Сезон-2020/2021 – это время «Зенита». С нетерпением ждем первых матчей, чтобы выйти на поле в новой форме.
Хавбек «Зенита» Магомед Оздоев отреагировал на появление новой игровой экипировки клуба.
Сезон-2020/2021 – это время «Зенита». С нетерпением ждем первых матчей, чтобы выйти на поле в новой форме.
Верю в Семака, все будет отлично. И в чемпионате, и в еврокубках..
Это будет зенитовский сезон....
Верю в Семака, все будет отлично. И в чемпионате, и в еврокубках..
Это будет зенитовский сезон....