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Роналду: «Вперёд за моим третьим титулом Серии А!»

02 августа 2020, 08:49

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду поделился эмоциями после победы туринского клуба в Серии А.

Счастлив выиграть последние два из девяти чемпионств «Ювентуса»! Это выглядит просто, но на самом деле это не так! Год за годом, усердно работая и имея талант, вы сможете добиться своих целей, став лучше, чем раньше! Вперед за моим третьим титулом Серии А!

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Фредерик Крюгер
Фредерик Крюгер ответ juvenale (раскрыть)
02 августа в 22:37
    ЦСКА 06
    ЦСКА 06 ответ juvenale (раскрыть)
    02 августа в 22:16
    Он не попадал в состав мю. Если он звезда то он должен попадать в состав своего клуба тем более в такой клуб как мю в те годы статистика бывает обманчива
    Фредерик Крюгер
    Фредерик Крюгер
    02 августа в 21:09, ред.
    Матчи сезона 2019-2020, в которых судьи очень помогли Ювентусу: 31.10.2019 Ювентус-Дженоа: удаление у Дженоа, пенальти в ворота Дженоа на 96! минуте; 01.12.2019 Ювентус-Сассуоло: липовый пенальти в ворота гостей спас Ювентус от позорного поражения, Сассуоло до пенальти вел в счете; 02.02.2020 Ювентус-Фиорентина: судья наглым образом засудил Фиорентину, поставив в пользу Ювентуса 2 пенальти, один из которых был 100% липовым; 14.02.2020 Милан-Ювентус: удаление у Милана и пенальти в ворота Милана на 91 минуте, Милан уверенно побеждал Ювентус, но тут вмешался судья и помог туринцам зацепить ничью; 13.06.2020 Ювентус-Милан: в самом начале матча судья удалил одного из лидеров Милана и команда стала играть вдесятером против двенадцати игроков Ювентуса (11 + судья), в этом матче был так же липовый пенальти в ворота Милана, но Роналду не смог его реализовать; 23.06.2020 Болонья-Ювентус: пенальти в ворота Болоньи, благодаря которому Ювентус открыл счет в матче; 27.06.2020 Ювентус-Лечче: пенальти в ворота Лечче и удаление игрока Лечче, эти 2 фактора обеспечили Ювентусу разгромную победу. Лечче достойно играл до 32 минуты, потом судья удалил их игрока (липовое удаление) и команда посыпалась. Пенальти на 62 минуте окончательно добил Лечче.
    Ювентус - Аталанта 2:2 - Аталанта полностью переиграла туринцев, но судья за уши вытащил Ювентус, поставив в их пользу два пенальти.
    Мы видим, что судьи наглым образом тащат Ювентус и в чемпионате, и в кубке. Если копнуть поглубже, то можно заметить, что абсолютно в каждом сезоне судьи помогают Ювентусу, ставят левые пенальти в их пользу, не засчитывают голы в их ворота и специально удаляют игроков соперников.
    Фредерик Крюгер
    Фредерик Крюгер ответ Juve14 (раскрыть)
    02 августа в 20:51
      Фредерик Крюгер
      Фредерик Крюгер ответ juvenale (раскрыть)
      02 августа в 20:50
      Да кого ты загоняешь, сам всегда как посмешище) судьи внаглую тянут Ювентус и ставят в их пользу левые пенали
      Фредерик Крюгер
      Фредерик Крюгер ответ Sebastian Eniston (раскрыть)
      02 августа в 20:48
      Ювентус самый судейский клуб в мире, это факт
      Фредерик Крюгер
      Фредерик Крюгер ответ juvenale (раскрыть)
      02 августа в 20:48
      Ахаха, как обычно судьи угробили Ювентус) а по факту, Ювентус каждый год за счёт судей выигрывает чемпионство
      juvenale
      juvenale ответ Фредерик Крюгер (раскрыть)
      02 августа в 16:31, ред.
      Ювентус-Барселона 3-0( в последнем важном матче плэйофф) в финале 2015 сыграл чакыр не поставив пеналь при счете 1-1,Ювентус Реал 0-3 3-0(оливер) Ювентус выносил Баварию 2-0 и не забил два выхода 1в1 и за 30 секунд до конца матча привезли себе гол.При том,что Бавария забила из вне игры и в их ворота не поставили пеналь
      Шатаут
      Шатаут
      02 августа в 16:30
      Вперед надо идти без балласта и эгоизма, коим и является пеналду.... Последний сезон это доказал...
      juvenale
      juvenale ответ Фредерик Крюгер (раскрыть)
      02 августа в 16:28, ред.
      хаха как же нравится загонять *))))а теперь напиши какая стата у Баварии по +- пенальти и у Ювентуса
      Juve14
      Juve14
      02 августа в 15:03, ред.
        Sebastian Eniston
        Sebastian Eniston ответ Фредерик Крюгер (раскрыть)
        02 августа в 14:59
        30 лет Лиавер ждал ))) судьи помогли
        Juve14
        Juve14
        02 августа в 14:58
          Sebastian Eniston
          Sebastian Eniston ответ Фредерик Крюгер (раскрыть)
          02 августа в 14:57
          Юве хоть до финала проходил
          Sebastian Eniston
          Sebastian Eniston ответ Фредерик Крюгер (раскрыть)
          02 августа в 14:56
          Судьи ))) в каждом чем продаются
          Фредерик Крюгер
          Фредерик Крюгер ответ juvenale (раскрыть)
          02 августа в 14:54
          Ювентус-Барселона 1:3 в финале и 0:3 в группе,Ювентус-Реал 1:4 в финале и 0:3 в 1/4 финала, Ювентус-Бавария последние матчи 4:1, 2:0, 2:0, 4:2 все в пользу Баварии
          Juve14
          Juve14
          02 августа в 14:54
          За твоим третим, и юбилейным 10м для лучшего клуба Италии, правда нужен ли ты? И тем более нужен ли Сарри? Возможно именно ваш тандем помешает ЛУЧШЕМУ КЛУБУ ИТАЛИИ завоевать этот титуо
          Фредерик Крюгер
          Фредерик Крюгер ответ juvenale (раскрыть)
          02 августа в 14:52
          В Германии судьи хоть не тащат так нагло Баварию, как Ювентус в Италии
          Фредерик Крюгер
          Фредерик Крюгер ответ Sebastian Eniston (раскрыть)
          02 августа в 14:51
          Игры покупает Ювентус каждый год, даже в Серию Б отправлялись
          Фредерик Крюгер
          Фредерик Крюгер ответ juvenale (раскрыть)
          02 августа в 14:50
          Играть в финале ЛЧ лучше, чем выиграть его? Ахаха, бред. У твоего Ювентуса столько подписчиков из-за португала, его персофаны начали подписываться. В Италии как раз один гранд сейчас, а Интер, Милан, Лацио это кризисные команды, которым в Европе максимум победа в ЛЕ светит. В Германии, раз уж на то пошло, сейчас 2 гранда - Бавария и Боруссия плюс ещё Лейпциг хорош. Италия уже давно хуже Германии по всем параметрам,лига пенальтиста в. В Италии больше забивают? Да там только Аталанта украшение чемпионата. Италия лига пенсионеров.
          Naimi Nabi
          Naimi Nabi ответ Baggio R. (раскрыть)
          02 августа в 14:43
          как игрок и в таком возрасте он очень хорош
          Naimi Nabi
          Naimi Nabi ответ Baggio R. (раскрыть)
          02 августа в 14:42
          согласен
          тут еще один но ест если надо было победит они бы победили но ребята с ФОН-БЕТА предлагали другое
          Baggio R.
          Baggio R. ответ Naimi Nabi (раскрыть)
          02 августа в 14:36
          Речь о фразе "там где Рон там победа". Удинезе и Кальяри доказали обратное
          juvenale
          juvenale ответ ЦСКА 06 (раскрыть)
          02 августа в 14:35
          я смотрю на стату Лукаки в Англии и не могу понять,где он провалился))))
          Naimi Nabi
          Naimi Nabi ответ Baggio R. (раскрыть)
          02 августа в 14:34
          судит лучшего игрока в одном матче это не разумно может вспомним голы в финале (через себя) красотище
          современный футбол это бизнес победа над Дженоа нечего не изменил в турнирном таблице там речь идет о другом (о букмекерах не забудь) и получит травму перед ЛЧ это грех
          juvenale
          juvenale ответ Фредерик Крюгер (раскрыть)
          02 августа в 14:34, ред.
          хаха зашел в инсту у одного Юве 42 млн у первых пяти клубов Германии столько в сумме нет)) о каком интересе речь?немцам да интересно,но тогда все будут смотреть Голландию.В Италии кстати больше забивают,чем в Англии и Испании и тут ты мимо.И в Германии один гранд ,в Италии их много.Тогда и итальянцы не так давно выигрывали лч хаха и два раза в финалах играли,что тоже лучше
          Sebastian Eniston
          Sebastian Eniston ответ Фредерик Крюгер (раскрыть)
          02 августа в 14:27
          Бавария игру покупает я сам лично живу в Кельне
          Sebastian Eniston
          Sebastian Eniston ответ Фредерик Крюгер (раскрыть)
          02 августа в 14:25
          Федик снова плаваешь
          Wolf77785
          Wolf77785
          02 августа в 14:24
          это выглядит не просто, а позорно! судьи нарисовали очки! Так бы даже в топ-5 не были!! Украденное чемпионство!!
          Рыжик-Мурыжик
          Рыжик-Мурыжик
          02 августа в 14:14
          Вот бы отобрать у него все пенальти и протекцию судей-что тогда бы запел?
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