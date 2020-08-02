Роналду: «Вперёд за моим третьим титулом Серии А!»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду поделился эмоциями после победы туринского клуба в Серии А.
Счастлив выиграть последние два из девяти чемпионств «Ювентуса»! Это выглядит просто, но на самом деле это не так! Год за годом, усердно работая и имея талант, вы сможете добиться своих целей, став лучше, чем раньше! Вперед за моим третьим титулом Серии А!
Happy to win the last two of the nine Serie A consecutive titles for Juventus! It seems easy but it isn't! Year after year with talent, dedication and hard work you can achieve your goals and be better than before! Let’s go for my third 💪🏼⚪️⚫️ # italychampions🏆🏆 # 31goals #finoallafine
Ювентус - Аталанта 2:2 - Аталанта полностью переиграла туринцев, но судья за уши вытащил Ювентус, поставив в их пользу два пенальти.
Мы видим, что судьи наглым образом тащат Ювентус и в чемпионате, и в кубке. Если копнуть поглубже, то можно заметить, что абсолютно в каждом сезоне судьи помогают Ювентусу, ставят левые пенальти в их пользу, не засчитывают голы в их ворота и специально удаляют игроков соперников.
Ювентус - Аталанта 2:2 - Аталанта полностью переиграла туринцев, но судья за уши вытащил Ювентус, поставив в их пользу два пенальти.
Мы видим, что судьи наглым образом тащат Ювентус и в чемпионате, и в кубке. Если копнуть поглубже, то можно заметить, что абсолютно в каждом сезоне судьи помогают Ювентусу, ставят левые пенальти в их пользу, не засчитывают голы в их ворота и специально удаляют игроков соперников.
тут еще один но ест если надо было победит они бы победили но ребята с ФОН-БЕТА предлагали другое
тут еще один но ест если надо было победит они бы победили но ребята с ФОН-БЕТА предлагали другое
современный футбол это бизнес победа над Дженоа нечего не изменил в турнирном таблице там речь идет о другом (о букмекерах не забудь) и получит травму перед ЛЧ это грех
современный футбол это бизнес победа над Дженоа нечего не изменил в турнирном таблице там речь идет о другом (о букмекерах не забудь) и получит травму перед ЛЧ это грех