Роналду: «Вперёд за моим третьим титулом Серии А!»

Нападающий «Ювентуса» поделился эмоциями после победы туринского клуба в Серии А.

Счастлив выиграть последние два из девяти чемпионств «Ювентуса»! Это выглядит просто, но на самом деле это не так! Год за годом, усердно работая и имея талант, вы сможете добиться своих целей, став лучше, чем раньше! Вперед за моим третьим титулом Серии А!