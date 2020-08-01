Ван Гал: «Геи обычно более креативные игроки»

Бывший тренер «Барселоны», «Баварии» и «Манчестер Юнайтед» поделился мнением на тему гомосексуализма в футболе.

В моей карьере ни один игрок не говорил мне: «Я гей». Ни один, что говорит о многом. У меня часто возникала мысль, что кто-то из игроков гей. Но если он сам не готов раскрыть это, то я не буду давить на него.

Не имеет значения, в каком клубе это было. Я хочу защитить этих игроков. У большинства из них семья, дети.

Однако я часто обращал внимание, что геи обычно более креативные игроки. А такие очень ценятся в футболе.