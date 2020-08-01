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Ван Гал: «Геи обычно более креативные игроки»

01 августа 2020, 17:22

Бывший тренер «Барселоны», «Баварии» и «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гал поделился мнением на тему гомосексуализма в футболе.

В моей карьере ни один игрок не говорил мне: «Я гей». Ни один, что говорит о многом. У меня часто возникала мысль, что кто-то из игроков гей. Но если он сам не готов раскрыть это, то я не буду давить на него.

Не имеет значения, в каком клубе это было. Я хочу защитить этих игроков. У большинства из них семья, дети.

Однако я часто обращал внимание, что геи обычно более креативные игроки. А такие очень ценятся в футболе.

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Все комментарии
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne
02 августа в 17:07
Подозреваемый номер 1 Рибери
Van Vanovich
Van Vanovich
02 августа в 16:17
Зря Дибала увернулся, щас бы креативнее был.)))
Брулин
Брулин
02 августа в 09:59
Дзюбинью
Брулин
Брулин
02 августа в 09:51
Вполне могут быть и креативными. Из-за одного только желания понравиться стольким классным парням на поле.
cska vperiod
cska vperiod
02 августа в 08:45
Стыд и срам, позор!
BESTJuventus21
BESTJuventus21 ответ fanliverpoolfan22 (раскрыть)
02 августа в 05:04
    zzz-
    zzz- ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
    02 августа в 00:16
      azkan
      azkan
      01 августа в 22:49
      На всех подозрение навел Луи, где работал. Теперь все гадают))))
      Особенно туринские)
      karnager
      karnager
      01 августа в 22:31, ред.
      Кстати, согласен, Миранчук, Широков, Головин и креативны. А по манерам очень похожи)
      mortid
      mortid
      01 августа в 22:11
      Тогда по его логике каталонский гном супер-гей, с огромными распахнутыми воротами на "заднем дворе" :D
      juvenale
      juvenale ответ Steven Gerrard 008 (раскрыть)
      01 августа в 21:35
      Баджо забыл хаххаа
      juvenale
      juvenale ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
      01 августа в 21:34
      так Роналду же не креативный игрок хаххаа
      KRIMINAL89
      KRIMINAL89
      01 августа в 21:10
      Дзюба ты это читал?
      ШМЕЛЬ-258
      ШМЕЛЬ-258
      01 августа в 21:07
      Так вон он чё Михалыч, оказывается, пол спартака вон чересчур креативные...А я-то голову ломал - почему...
      fanliverpoolfan22
      fanliverpoolfan22 ответ fanliverpoolfan22 (раскрыть)
      01 августа в 20:29
      Не удивлюсь если Дзюбу и Азмуна позовут в юве там таких любят за золотого примут.
      Steven Gerrard 008
      Steven Gerrard 008
      01 августа в 19:41
      Наибольшее количество креативных игроков в истории футбола было в юве. Перечислю: Платини, Дель Пьеро, Дибала, Недвед, Погба и ещё много, много))
      sihafazatron
      sihafazatron
      01 августа в 19:24
      Забавно читать, как глоры старушенции защищают главного гея в футболе и постоянно стрелки переводят)))
      KoJIбасА
      KoJIбасА ответ Neymar 10 (раскрыть)
      01 августа в 19:21, ред.
      Скорее 10 с твоей авки ГЕЙ
      Neymar 10
      Neymar 10
      01 августа в 19:01
      после слов ВанГала все взгляды обращены на туринскую старуху , а если быть точнее на шампунь под номером 7 из этого коллектива ! есть подозрения что и десятка юве ' напарник "
      Рыжик-Мурыжик
      Рыжик-Мурыжик ответ juvenale (раскрыть)
      01 августа в 18:57
      как раз таки на роналду гыгы
      ДАША Д
      ДАША Д
      01 августа в 18:42
      Дети геям не нужны.
      juvenale
      juvenale
      01 августа в 18:32
      это он на гнома намекнул хахаха
      Угадайте кто
      Угадайте кто ответ fanliverpoolfan22 (раскрыть)
      01 августа в 18:25
      Тогда принимайте его в почётные скаузеры)
      fanliverpoolfan22
      fanliverpoolfan22 ответ Угадайте кто (раскрыть)
      01 августа в 18:19
      И да Роналду признал что он гей
      Тага Дага
      Тага Дага
      01 августа в 18:16
      Где-то Нырялду улыбнулся. ....
      fanliverpoolfan22
      fanliverpoolfan22 ответ Угадайте кто (раскрыть)
      01 августа в 18:15
      Ну да конечно случайность один раз не п....с
      Угадайте кто
      Угадайте кто ответ fanliverpoolfan22 (раскрыть)
      01 августа в 18:12
      Смотри своё видео, там чётко видно, что это случайность.
      Угадайте кто
      Угадайте кто ответ свинина (раскрыть)
      01 августа в 18:12
      Ну как где? Ливерпуль призывает быть толерантным к геям, носят радужные повязки, организовывают гей-парады. А Украина стремится к этим европейским ценностям. Ещё разжевать или ты смекнул?)
      Угадайте кто
      Угадайте кто ответ Питерские гоблины (раскрыть)
      01 августа в 18:10
      странное имя у тебя, сразу видно, что питерский)
      Питерские гоблины
      Питерские гоблины ответ Угадайте кто (раскрыть)
      01 августа в 18:07
      Полностью с тобой согласен. Педро.
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