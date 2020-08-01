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Лэмпард: «„Челси“ играл недостаточно хорошо, чтобы выиграть финал Кубка»

01 августа 2020, 22:57
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)2 : 1Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился эмоциями после поражения в финале Кубка Англии от «Арсенала» (1:2).

Мы хорошо начали в течение 10-15 минут, но винить мы можем только себя. Мы успокоились и стали слишком самоуверенными, мы словно прогуливались с мячом и позволили сопернику вернуться в игру. Сегодня многое зависело от нас.

Все, что я могу сделать, стоя на бровке, это кричать! В нашей игре есть элементы, над которыми мы упорно работали весь год, но это касается всей команды. Сегодня мы были медлительны и сами себе организовали неприятности. Мы играли недостаточно хорошо, чтобы выиграть финал.

Я даже не думаю о следующей неделе («Челси» предстоит сыграть с «Баварией» в ЛЧ — прим.), сегодня у нас все пошло не так: два повреждения сухожилий, вывих плеча. Длинный, длинный сезон подходит к завершению, и это был переломный момент.

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Все комментарии
azkan
azkan ответ Romeo 777 (раскрыть)
02 августа в 11:39, ред.
Поддерживаю. Но справедливости ради. Это поражение чисто его вина. Уже все почти наиграно, всех молодых он знает на что способны. И стариков в том числе.
И выставить такую схему. Я не знаю кто зазеркалил Артета или Лэмпард. Но нужно было менять схему игры. Ведь видно было на правом фланге проблемы.
Romeo 777
Romeo 777 ответ Сантус (раскрыть)
02 августа в 09:16
Ну, то есть по твоему занять 3-4 место в АПЛ, играть в финале КА в свой первый сезон в качестве гл.тренера элите англ.футбола, не имея возможности делать трансферы, играть с молодыми парнями из Чемпионшипа в команде, 34х летним Жиру в атаке...и это плохой результат? Странно...
ВиталикManUtdRus
ВиталикManUtdRus
02 августа в 08:29
Странно , что не ныл про судей ! молодец
cska vperiod
cska vperiod
02 августа в 08:23
Моментами казалось, что договорняк.
VAN ARM
VAN ARM
02 августа в 06:26
тут только твоя вина))
Сантус
Сантус
02 августа в 02:19
Хороший в прошлом игрок,это не всегда хороший тренер...Фрэнк подтверждение...и не вешайте мне:дайте поработать,не тот состав и т.д....Это или есть,или его нет....
DmitryMalorodov
DmitryMalorodov ответ Don Nerazzurri (раскрыть)
01 августа в 23:14
Добрый вечер.
Можно, пожалуйста, подробнее. Очки пропали или за что-то не начислили?
dimagas2
dimagas2
01 августа в 23:04
Тактически проиграли наверно 70% игры.Травмы конечно тоже внесли свой вклад,но по ходу этого сезона их как никогда много.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
01 августа в 23:00
Так и есть...
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