Лэмпард: «„Челси“ играл недостаточно хорошо, чтобы выиграть финал Кубка»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился эмоциями после поражения в финале Кубка Англии от «Арсенала» (1:2).
Мы хорошо начали в течение 10-15 минут, но винить мы можем только себя. Мы успокоились и стали слишком самоуверенными, мы словно прогуливались с мячом и позволили сопернику вернуться в игру. Сегодня многое зависело от нас.
Все, что я могу сделать, стоя на бровке, это кричать! В нашей игре есть элементы, над которыми мы упорно работали весь год, но это касается всей команды. Сегодня мы были медлительны и сами себе организовали неприятности. Мы играли недостаточно хорошо, чтобы выиграть финал.
Я даже не думаю о следующей неделе («Челси» предстоит сыграть с «Баварией» в ЛЧ — прим.), сегодня у нас все пошло не так: два повреждения сухожилий, вывих плеча. Длинный, длинный сезон подходит к завершению, и это был переломный момент.
И выставить такую схему. Я не знаю кто зазеркалил Артета или Лэмпард. Но нужно было менять схему игры. Ведь видно было на правом фланге проблемы.
И выставить такую схему. Я не знаю кто зазеркалил Артета или Лэмпард. Но нужно было менять схему игры. Ведь видно было на правом фланге проблемы.
Можно, пожалуйста, подробнее. Очки пропали или за что-то не начислили?
Можно, пожалуйста, подробнее. Очки пропали или за что-то не начислили?