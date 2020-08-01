Лэмпард: «„Челси“ играл недостаточно хорошо, чтобы выиграть финал Кубка»

Главный тренер «Челси» поделился эмоциями после поражения в финале Кубка Англии от «Арсенала» (1:2).

Мы хорошо начали в течение 10-15 минут, но винить мы можем только себя. Мы успокоились и стали слишком самоуверенными, мы словно прогуливались с мячом и позволили сопернику вернуться в игру. Сегодня многое зависело от нас.

Все, что я могу сделать, стоя на бровке, это кричать! В нашей игре есть элементы, над которыми мы упорно работали весь год, но это касается всей команды. Сегодня мы были медлительны и сами себе организовали неприятности. Мы играли недостаточно хорошо, чтобы выиграть финал.