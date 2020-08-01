Эррера: «Мбаппе постарается сыграть с „Аталантой“. Мы оптимистичны»

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» выразил надежду, что форвард команды , недавно получивший серьёзную травму, сможет помочь ПСЖ в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Аталантой».

Мы оптимистично настроены в отношении Килиана. Он уже может потихоньку ходить. Он большой профессионал, и он молод. Он очень хочет играть, и мы можем быть предельно спокойны. Он работает каждый день, утром и днём.

Но если он не сможет выйти на поле, мы найдём другие решения. Килиан очень важен, и я уверен, что он постарается сыграть.