ГлавнаяНовости

Эррера: «Мбаппе постарается сыграть с „Аталантой“. Мы оптимистичны»

01 августа 2020, 07:52
АталантаЛоготип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)-:-Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-Жермен12.08.2020 в 22:00 Не начался

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Андер Эррера выразил надежду, что форвард команды Килиан Мбаппе, недавно получивший серьёзную травму, сможет помочь ПСЖ в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Аталантой».

Мы оптимистично настроены в отношении Килиана. Он уже может потихоньку ходить. Он большой профессионал, и он молод. Он очень хочет играть, и мы можем быть предельно спокойны. Он работает каждый день, утром и днём.

Но если он не сможет выйти на поле, мы найдём другие решения. Килиан очень важен, и я уверен, что он постарается сыграть.

Все новости
Промес — Кокорину: «DAVAIII BLY**T»
Вчера, 19:18 Комментарии36
Венгер: «Мне 70 лет, но каждый день я всё ещё хочу тренировать»
Вчера, 13:40 Комментарии8
Президент «Дженоа»: «Я хочу уйти в отставку»
Вчера, 13:13 Комментарии5
Дженас: «Я бы посоветовал Кейну задуматься об уходе из „Тоттенхэма“»
Вчера, 11:49 Комментарии4
Кришито: «Мы должны больше работать»
Вчера, 11:13 Комментарии2
Гинтер заявил, что остается в «Боруссии» М
Вчера, 10:02 Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
01 августа в 09:02
Большие деньги на кону
Mekail
Mekail
01 августа в 08:47
Наверное и поможет...
VAN ARM
VAN ARM
01 августа в 08:02
хочется верить))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
01 августа в 07:54
Плсмотрим что будет...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100