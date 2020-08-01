Артета: «„Арсенал“ хочет перенять победный менталитет „Челси“»

Главный тренер «Арсенала» в преддверии финального матча Кубка Англии против «Челси» отметил, что «канонирам» не хватает победного менталитета «синих».

Конечно, «Арсенал» хотел бы перенять этот менталитет. «Челси» обладал некоторым количеством ключевых игроков в этих командах-победителях. Пожалуй, именно это стало фундаментом стабильных результатов. У них были по-настоящему хорошие тренеры, игроки и структура.

До того периода, который вы упомянули (Прим. — до прихода Романа Абрамовича), они не были командой-победителем. Но им удалось изменить это мышление, убедить игроков и всех в клубе, что единственная цель, которая может быть у клуба – это победа.

Очевидно, что после такого все начинают работать лучше.