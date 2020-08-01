Артета: «„Арсенал“ хочет перенять победный менталитет „Челси“»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета в преддверии финального матча Кубка Англии против «Челси» отметил, что «канонирам» не хватает победного менталитета «синих».
Конечно, «Арсенал» хотел бы перенять этот менталитет. «Челси» обладал некоторым количеством ключевых игроков в этих командах-победителях. Пожалуй, именно это стало фундаментом стабильных результатов. У них были по-настоящему хорошие тренеры, игроки и структура.
До того периода, который вы упомянули (Прим. — до прихода Романа Абрамовича), они не были командой-победителем. Но им удалось изменить это мышление, убедить игроков и всех в клубе, что единственная цель, которая может быть у клуба – это победа.
Очевидно, что после такого все начинают работать лучше.
Ранее Артета заявил, что чувствует полную поддержку со стороны руководства «Арсенала».
Но помните, что ВИП можем снять за нарушение.
Но помните, что ВИП можем снять за нарушение.