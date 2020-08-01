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Артета: «„Арсенал“ хочет перенять победный менталитет „Челси“»

01 августа 2020, 07:09
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)2 : 1Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета в преддверии финального матча Кубка Англии против «Челси» отметил, что «канонирам» не хватает победного менталитета «синих».

Конечно, «Арсенал» хотел бы перенять этот менталитет. «Челси» обладал некоторым количеством ключевых игроков в этих командах-победителях. Пожалуй, именно это стало фундаментом стабильных результатов. У них были по-настоящему хорошие тренеры, игроки и структура.

До того периода, который вы упомянули (Прим. — до прихода Романа Абрамовича), они не были командой-победителем. Но им удалось изменить это мышление, убедить игроков и всех в клубе, что единственная цель, которая может быть у клуба – это победа.

Очевидно, что после такого все начинают работать лучше.

Ранее Артета заявил, что чувствует полную поддержку со стороны руководства «Арсенала».

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Все комментарии
Аpбитр
Аpбитр ответ VAN ARM (раскрыть)
01 августа в 09:15
Здравствуйте. Одобрили на пол года.
Но помните, что ВИП можем снять за нарушение.
dimagas2
dimagas2
01 августа в 09:03
Да нет менталитета пока что_)))Перенимать то что будете?)))
asraeil
asraeil
01 августа в 08:54
Посмотрим, что получится из этого
cevin cigan
cevin cigan
01 августа в 08:08
Лондонское дерби - это крутяк!
beefs
beefs
01 августа в 07:59
Намечается славная рубка, посмотрим...
VAN ARM
VAN ARM
01 августа в 07:47
прошу вип))
STVA 1
STVA 1
01 августа в 07:37
Наверное Артета последний год у руля...
shlomo
shlomo
01 августа в 07:31
Думаю. что Челси своего не упустит...
ДАША Д
ДАША Д
01 августа в 07:11
Денег Арсеналу не хватает для победного менталитета.
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