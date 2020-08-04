Брейтуэйт близок к переходу в «Вест Хэм»

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вчера, 10:32

Нападающий «Барселоны» может перебраться в Английскую Премьер-Лигу, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, 29-летний датчанин ведет переговоры с «Вест Хэмом». Стороны близки к завершению сделки. Трансфер обойдется «молотобойцам» в 20 миллионов евро.

Напомним, что датский форвард был подписан каталонцами из «Леганеса» этой зимой за 18 млн евро в качестве замены травмированным Луису Суаресу и Усману Дембеле. Контракт был подписан на 4 года.

Ранее сообщалось, что в «Барселоне» не рассчитывают на услуги Мартина.