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Брейтуэйт близок к переходу в «Вест Хэм»

вчера, 10:32

Нападающий «Барселоны» Мартин Брэйтуэйт может перебраться в Английскую Премьер-Лигу, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, 29-летний датчанин ведет переговоры с «Вест Хэмом». Стороны близки к завершению сделки. Трансфер обойдется «молотобойцам» в 20 миллионов евро.

Напомним, что датский форвард был подписан каталонцами из «Леганеса» этой зимой за 18 млн евро в качестве замены травмированным Луису Суаресу и Усману Дембеле. Контракт был подписан на 4 года.

Ранее сообщалось, что в «Барселоне» не рассчитывают на услуги Мартина.

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Все комментарии
Тео Джонс
Тео Джонс ответ Ярангвельгви Йорингель. (раскрыть)
вчера в 19:06, ред.
У 29 лет? Ахах смешно). Во будет ржака, если реально за 20 впихнут это неликвидище и еще и зп его отобьют за этот сезон, лол.
Брулин
Брулин
вчера в 13:42
А еще печальнее останься Брейтвейт в Леганесе мог спасти Леганес ,а поперся в Барселону ради чего?
Ярангвельгви Йорингель.
Ярангвельгви Йорингель.
вчера в 10:34
Перспективный и толковый игрок.
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