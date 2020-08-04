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Роналду после матча с «Локомотивом» в ЛЧ выражал желание перейти в ПСЖ

вчера, 09:50

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду изъявлял желание перебраться в «Пари Сен-Жермен», сообщает France Football.

По информации источника, португальский форвард подверг критике игру «Юве» в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Локомотива» (2:1), который состоялся 22 октября. Роналду указал на низкое качество игры туринцев на встрече с президентом клуба Андреа Аньелли и вице-президентом Павлом Недведом.

Позже Роналду выразил желание перейти в ПСЖ, так как хотел бы играть вместе с Неймаром и Килианом Мбаппе. Однако пандемия коронавируса заставила Криштиану отказаться от своих планов, хотя, как отмечает источник, трансфер в парижский клуб был близок к осуществлению.

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Все комментарии
Agamaga
Agamaga
вчера в 15:01
Так и будет бегать по клубам как пр......, а потом заявлять, что он везде побеждает.
iBragim2102
iBragim2102
вчера в 13:48
Когда это Юве с Локомотивом играл, может это Реал играл с ЦСКА?
abramjan
abramjan ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 13:34
То ли дело Месси середняка вытянул в чемпионы..и не одного
abramjan
abramjan
вчера в 13:31
Все они не так поняли..Рон в локомотив хотел)
Опасный хулиган
Опасный хулиган
вчера в 12:36
после Москвы хочется увидеть Париж и умереть
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak ответ eleven LC (раскрыть)
вчера в 12:20
Потому что он и есть номер один!
da da da
da da da
вчера в 12:17
Криш был бы в тени гениев Неймарито и Мбаппе
eleven LC
eleven LC
вчера в 12:14
Роналду хочет играть с Неймаром и Мбаппе?
Зная Роналду (не лично) короче говоря это бредятина,Криштьяну привык быть N.1 в любой команде!
NGYRZ
NGYRZ
вчера в 11:03
А что еще подслушал журналист Франс Футбола, сидя в шкафу в кабинете у Аньелли?!
STVA 1
STVA 1 ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 11:03
Зато блин сколько пафоса буде))
Louie
Louie
вчера в 11:02
Что-то сомнения у меня большие по этому поводу. Ещё год думаю надо подождать.
starche
starche
вчера в 10:53
Кристине на старости лет все неймется, беспокойная старушка.
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
вчера в 10:49, ред.
В Милане он будет.Сначала Месси ,потом Роналдо.Ускоглазые купят обоих.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:42, ред.
Вот в трёх ТОП-чемпионатах он чемпионил и забивал по 50 голов.
Надо осваивать четвёртый. В Германии он нафик Баварии не нужен, а с другими командами попробуй завоюй чемпионство. Остаётся ПСЖ. Денег не считают, соперников и близко нет, пенальти бьют регулярно, партнёры мирового класса. Что ещё нужно для счастья?
А вот перейди он в условный Лион или Марсель, наколоти полтинничек ,выведи команду в чемпионы. Ему ещё один памятник отольют, даже более похожий на оригинал! Так это же трудно, риск большой остаться в пролёте. Так что только ПСЖ.
Тага Дага
Тага Дага
вчера в 10:29
Как же надоел это Марокканская подстилка....
112910415
112910415
вчера в 10:26
вся надежда была на вирус, и он спас !
berda2003
berda2003
вчера в 10:05
Опять этот "Шнобель-тв", не успокаивается...
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
вчера в 10:03
Очередной бред от журналистов! Рон находиться там где он и хотел находиться и будет здесь ещё как минимум 2 ближайших года!
Caniggia
Caniggia
вчера в 10:02
Хочет и во Франции чемпионом стать и полтос отгрузить. Желание Роналду перейти в ПСЖ - это чисто его личные статистические интересы!
Gelious
Gelious
вчера в 09:55
Фейк. Он после матча с ПСЖ выражал желание перейти в Локомотив
shlomo
shlomo
вчера в 09:53
Что то Рон заметался....а может это все придумали журналисты...
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