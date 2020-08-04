Роналду после матча с «Локомотивом» в ЛЧ выражал желание перейти в ПСЖ

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вчера, 09:50

Нападающий «Ювентуса» изъявлял желание перебраться в «Пари Сен-Жермен», сообщает France Football.

По информации источника, португальский форвард подверг критике игру «Юве» в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Локомотива» (2:1), который состоялся 22 октября. Роналду указал на низкое качество игры туринцев на встрече с президентом клуба Андреа Аньелли и вице-президентом Павлом Недведом.