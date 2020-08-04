Роналду после матча с «Локомотивом» в ЛЧ выражал желание перейти в ПСЖ

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду изъявлял желание перебраться в «Пари Сен-Жермен», сообщает France Football.
По информации источника, португальский форвард подверг критике игру «Юве» в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Локомотива» (2:1), который состоялся 22 октября. Роналду указал на низкое качество игры туринцев на встрече с президентом клуба Андреа Аньелли и вице-президентом Павлом Недведом.
Позже Роналду выразил желание перейти в ПСЖ, так как хотел бы играть вместе с Неймаром и Килианом Мбаппе. Однако пандемия коронавируса заставила Криштиану отказаться от своих планов, хотя, как отмечает источник, трансфер в парижский клуб был близок к осуществлению.
Надо осваивать четвёртый. В Германии он нафик Баварии не нужен, а с другими командами попробуй завоюй чемпионство. Остаётся ПСЖ. Денег не считают, соперников и близко нет, пенальти бьют регулярно, партнёры мирового класса. Что ещё нужно для счастья?
А вот перейди он в условный Лион или Марсель, наколоти полтинничек ,выведи команду в чемпионы. Ему ещё один памятник отольют, даже более похожий на оригинал! Так это же трудно, риск большой остаться в пролёте. Так что только ПСЖ.
Надо осваивать четвёртый. В Германии он нафик Баварии не нужен, а с другими командами попробуй завоюй чемпионство. Остаётся ПСЖ. Денег не считают, соперников и близко нет, пенальти бьют регулярно, партнёры мирового класса. Что ещё нужно для счастья?
А вот перейди он в условный Лион или Марсель, наколоти полтинничек ,выведи команду в чемпионы. Ему ещё один памятник отольют, даже более похожий на оригинал! Так это же трудно, риск большой остаться в пролёте. Так что только ПСЖ.