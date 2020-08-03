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Алексис Санчес расторгнет контракт с МЮ ради перехода в «Интер»

вчера, 23:20

Форвард МЮ Алексис Санчес близок к переходу в «Интер» на постоянной основе. В минувшем сезоне игрок выступал за миланцев на правах аренды.

31-летний чилиец разорвет контракт с англичанами. Он перейдет в «Интер» в статусе свободного агента. МЮ согласен на такие условия, поскольку сможет сэкономить 60 млн евро на зарплате Санчеса.

Нападающий подпишет с «нерадзурри» 3-летний контракт. Его зарплата составит 7 млн евро в год.

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Все комментарии
realdogge the gunner
realdogge the gunner
вчера в 23:44
Мог стать Легендой Арсенала.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:38
ахаха...а как же мю, и моур в частности, желали санчеса)))) а теперь лишь бы зп ему не платить))
Rheinfall
Rheinfall
вчера в 23:36
Хорошо что Вудворд не развёлся на право выкупа прошлым летом ))))))))
Rheinfall
Rheinfall
вчера в 23:32
Интер подписал нападающего МЮ Алексиса Санчеса как свободного агента (Gianluca Di Marzio)
«Приехать в Интер было все равно, что снова влюбиться в футбол», - Алексис Санчес.
Брулин
Брулин
вчера в 23:21
Удачи ему в Интере!
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