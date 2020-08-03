Алексис Санчес расторгнет контракт с МЮ ради перехода в «Интер»

Форвард МЮ Алексис Санчес близок к переходу в «Интер» на постоянной основе. В минувшем сезоне игрок выступал за миланцев на правах аренды.
31-летний чилиец разорвет контракт с англичанами. Он перейдет в «Интер» в статусе свободного агента. МЮ согласен на такие условия, поскольку сможет сэкономить 60 млн евро на зарплате Санчеса.
Нападающий подпишет с «нерадзурри» 3-летний контракт. Его зарплата составит 7 млн евро в год.
«Приехать в Интер было все равно, что снова влюбиться в футбол», - Алексис Санчес.
«Приехать в Интер было все равно, что снова влюбиться в футбол», - Алексис Санчес.