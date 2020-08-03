Алексис Санчес расторгнет контракт с МЮ ради перехода в «Интер»

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вчера, 23:20

Форвард МЮ близок к переходу в «Интер» на постоянной основе. В минувшем сезоне игрок выступал за миланцев на правах аренды.

31-летний чилиец разорвет контракт с англичанами. Он перейдет в «Интер» в статусе свободного агента. МЮ согласен на такие условия, поскольку сможет сэкономить 60 млн евро на зарплате Санчеса.

Нападающий подпишет с «нерадзурри» 3-летний контракт. Его зарплата составит 7 млн евро в год.