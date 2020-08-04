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«Реал» будет покупать новых игроков, если продаст Бэйла

вчера, 08:13

«Реал» проявит активность в летнее трансферное окно лишь при одном условии, сообщает ESPN.

По информации источника, мадридский клуб будет покупать игроков, если продаст хавбека Гарета Бэйла. Отмечается, что клуб понес серьезные финансовые потери в связи с пандемией коронавируса и приостановкой чемпионата.

Уход Бэйла затруднен из-за его высокой зарплаты и нежелания валлийца покидать команду до истечения срока контракта, а именно до июня 2022 года.

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Все комментарии
di byadjo
di byadjo
вчера в 14:43
    Louie
    Louie
    вчера в 11:10
    Продать Бейла для Реала это уже жизненная необходимость, многое в мире футбола поменялось.
    BOSSHUGOBOSS
    BOSSHUGOBOSS
    вчера в 10:36
    на 28 миллионов особо не раскошелишься
    cevin cigan
    cevin cigan
    вчера в 10:16
    Мы уже смирились с этой "козьей" ситуацией,что никто никуда не уйдёт! В этой ситуации непонятна позиция федерации Футбола Уэльса! Они то должны понимать,что их главная "звезда" уже который год деградирует! Сидя на лавке в Реале Бейл лучше для сборной не становится! Может хоть они на него повлияют,как ни как Бейл же себя валлийским патриотом считает?!
    cska vperiod
    cska vperiod
    вчера в 09:45
    Бэйлу пофиг.
    Брулин
    Брулин ответ Caniggia (раскрыть)
    вчера в 09:37
    от Азара с момента покупки не больше пользы кстате..этот хоть ЛЧ брал
    Брулин
    Брулин ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    вчера в 09:33
    Гарета устраивают его банковские карты в его руках, думаю никуда он не поедет
    Брулин
    Брулин
    вчера в 09:29
    Жаль Реал, но Бейл своими действиями окажет футболу (или хотя бы попытается) хорошую услугу
    Теперь топы не будут подписывать игроков на огромные лички, а потом поимев с них выгоду (с Бейлом Реал выиграл достаточно много), будут просто просить освободить место

    МЮ с Санчесом в Интере повезло, а вот Реал хлебнёт по полной
    feris1
    feris1 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    вчера в 09:24
    Какая у него совесть,о чем ты?
    Caniggia
    Caniggia
    вчера в 08:37
    «Реал» будет покупать новых игроков, если продаст Бэйла, но так как Бэйла Реал ещё долго не продаст, то Реал ещё долго не будет покупать новых игроков!
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 08:27
    Гарет конечно по закону вроде как и прав, не желая уходить. Но с этической точки зрения ведет себя непорядочно . Хочет отсидеть до конца контракта , получая огромную зарплату и уйти свободным агентом, не давая тем самым команде заработать, хотя ведь понимает, что за него были заплачены огромные деньги и зарплата совсем нескромная. Это же какое самообладание , какую совесть надо иметь, чтобы смотреть руководству в глаза ???
    Но Бэйла , похоже, эта ситуация нисколько не напрягает, человек плюет на все и вся и радуется жизни!!!
    112910415
    112910415
    вчера в 08:23
    Итак, Реал не будет никого покупать !
    Umedjon Rahmatov
    Umedjon Rahmatov
    вчера в 08:16
    Уваахахаа
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 08:14
    БЭйл : "А я не продаюсь"!!!
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