«Реал» будет покупать новых игроков, если продаст Бэйла

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вчера, 08:13

«Реал» проявит активность в летнее трансферное окно лишь при одном условии, сообщает ESPN.

По информации источника, мадридский клуб будет покупать игроков, если продаст хавбека . Отмечается, что клуб понес серьезные финансовые потери в связи с пандемией коронавируса и приостановкой чемпионата.

Уход Бэйла затруднен из-за его высокой зарплаты и нежелания валлийца покидать команду до истечения срока контракта, а именно до июня 2022 года.