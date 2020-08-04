«Реал» будет покупать новых игроков, если продаст Бэйла

«Реал» проявит активность в летнее трансферное окно лишь при одном условии, сообщает ESPN.
По информации источника, мадридский клуб будет покупать игроков, если продаст хавбека Гарета Бэйла. Отмечается, что клуб понес серьезные финансовые потери в связи с пандемией коронавируса и приостановкой чемпионата.
Уход Бэйла затруднен из-за его высокой зарплаты и нежелания валлийца покидать команду до истечения срока контракта, а именно до июня 2022 года.
Но Бэйла , похоже, эта ситуация нисколько не напрягает, человек плюет на все и вся и радуется жизни!!!
Но Бэйла , похоже, эта ситуация нисколько не напрягает, человек плюет на все и вся и радуется жизни!!!