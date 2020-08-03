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Лонго: «Это был мой последний матч в качестве главного тренера „Торино“»

вчера, 10:37
БолоньяЛоготип футбольный клуб Болонья1 : 1Логотип футбольный клуб Торино (Турин)ТориноМатч завершен

Главный тренер «Торино» Морено Лонго заявил, что он покидает свою должность.

Это был мой последний матч [заключительный тур Серии А против «Болоньи»] в качестве главного тренера «Торино».

Я хочу поблагодарить тех, кто дал мне возможность приехать сюда, а также всех тех, кто сопровождал меня в этом приключении.

Меня пригласили сюда и попросили спасти «Торино» от вылета. Я выполнил свою задачу.

Лонго возглавил «быков» в феврале этого года, когда команда потерпела три разгромных поражения, а Вальтер Маццарри был отправлен в отставку. 44-летний специалист сумел спасти «Торино» от понижения в классе. В итоговой таблице «бордовые» заняли 16-е место (40 очков), оторвавшись от зоны вылета на 5 очков.

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Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 10:46
Сделал дело - гуляй смело..
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