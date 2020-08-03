Лонго: «Это был мой последний матч в качестве главного тренера „Торино“»

Главный тренер «Торино» заявил, что он покидает свою должность.

Это был мой последний матч [заключительный тур Серии А против «Болоньи»] в качестве главного тренера «Торино».

Я хочу поблагодарить тех, кто дал мне возможность приехать сюда, а также всех тех, кто сопровождал меня в этом приключении.

Меня пригласили сюда и попросили спасти «Торино» от вылета. Я выполнил свою задачу.