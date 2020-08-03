Лонго: «Это был мой последний матч в качестве главного тренера „Торино“»

Главный тренер «Торино» Морено Лонго заявил, что он покидает свою должность.
Это был мой последний матч [заключительный тур Серии А против «Болоньи»] в качестве главного тренера «Торино».
Я хочу поблагодарить тех, кто дал мне возможность приехать сюда, а также всех тех, кто сопровождал меня в этом приключении.
Меня пригласили сюда и попросили спасти «Торино» от вылета. Я выполнил свою задачу.
Лонго возглавил «быков» в феврале этого года, когда команда потерпела три разгромных поражения, а Вальтер Маццарри был отправлен в отставку. 44-летний специалист сумел спасти «Торино» от понижения в классе. В итоговой таблице «бордовые» заняли 16-е место (40 очков), оторвавшись от зоны вылета на 5 очков.