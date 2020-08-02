Аршавин назначен на руководящую должность в «Зените»

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02 августа 2020, 19:20

Бывший нападающий «Зенита» назначен на должность директора департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам петербургского клуба. 2 августа он был утвержден в новой должности, сообщает пресс-служба клуба.

После завершения игровой карьеры Аршавин прошел обучение в центре повышения квалификации тренеров в академии «Зенита», получил лицензии категории D и С и приступил к работе в команде 2004 года рождения в качестве тренера. Кроме того, Аршавин работал советником генерального директора по молодежному футболу.