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Аршавин назначен на руководящую должность в «Зените»

02 августа 2020, 19:20

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин назначен на должность директора департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам петербургского клуба. 2 августа он был утвержден в новой должности, сообщает пресс-служба клуба.

После завершения игровой карьеры Аршавин прошел обучение в центре повышения квалификации тренеров в академии «Зенита», получил лицензии категории D и С и приступил к работе в команде 2004 года рождения в качестве тренера. Кроме того, Аршавин работал советником генерального директора по молодежному футболу.

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Все комментарии
Фернандо Риксен
Фернандо Риксен ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 11:13
Не надо врать! Небыло от зенита никакой помощи, кроме пары ОБЕЩАНИЙ, котырые так обещаниями и остались. Риксену, в его тяжелые годы борьбы со смертельным недугом, помогал только Рейнджерс! Кстати, Аршавин тоже уже давно не является игроком зенита, однако это не мешает тебе восклицать , что:"зенит своих не бросает"...

И по поводу ника - да, действительно, это мое дело, вот и не понятно, зачем на этом вообще надо было делать акцент и уводить разговор в сторону?
Robinson
Robinson
вчера в 10:34
Под него должность придумали?
Лиапор
Лиапор
вчера в 08:55
Какая ему руководящая должность? Он же олигофрен
Рыжая Борода
Рыжая Борода
вчера в 08:31
Радимов и Тимощук напряглись
Caniggia
Caniggia
вчера в 08:14
А комментировать ещё будет? Или всё - не барское это дело?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Фернандо Риксен (раскрыть)
вчера в 07:48
От Зенита, кстати, была помощь. И потом, он заболел не будучи игроком питерцев.
Так что про переворачивание немножко перебор.
А сделать своим ником имя умершего человека не самая хорошая идея.
Но это ваше дело...
Багров-брат
Багров-брат
вчера в 05:29
Удачи Андрею на руководящем посту!...)))
Тренер Зенита
Тренер Зенита
вчера в 02:42
Молодёжный футбол у нас в Петербурге поставлен, всех молодых латиносов скупаем!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
02 августа в 22:12
Ну Андрюха....... Мал да удал......).
Сп62
Сп62
02 августа в 22:12
Может быть в скором и Медведева сменит.
Gahi
Gahi
02 августа в 22:02
Семимильными шагами шагает Шава по карьерной лестнице, чтобы в конце не прозвучало " Мои ожидания, стали вашими проблемами ".
autochthon
autochthon
02 августа в 22:01
Должность ни какая...
Q-J-G
Q-J-G ответ ildar_3871 (раскрыть)
02 августа в 21:52
Нажал жалобу, Случайно!!!
Фернандо Риксен
Фернандо Риксен ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
02 августа в 21:34, ред.
"зенит своих не бросает"

Риксен сейчас в гробу перевернулся...
Аксинья
Аксинья
02 августа в 21:26
Представляю сколько надо выпить чтобы запомнить такую должность))
Q-J-G
Q-J-G
02 августа в 21:24
Это не критично, главное Дзюбу и Азмуна не привлекать к работе с молодёжью......
Союзник противников
Союзник противников
02 августа в 21:19
Полезность его для развития молодёжного футбола не очевидна,а самому назначение ничем не угрожает.В случае неудачи скажет привычную фразу :"Ваши ожидания-ваши проблемы" и снова будет балаболить на ТВ.Ещё не известно,что у нас сейчас доходнее!!!
Pashok00786
Pashok00786
02 августа в 21:10
кто нашу сборную поднимет с колен....маленький член сборной России...сборной России МАЛЕНЬКИЙ ЧЛЕН)))
pomor 445
pomor 445 ответ ildar_3871 (раскрыть)
02 августа в 21:07
    112910415
    112910415
    02 августа в 20:57
    молодёжи крепко повезло !
    Roger Young
    Roger Young
    02 августа в 20:50, ред.
    ничего незначащая должность-фикция для законного кормления пенсионера за былые заслуги.

    Браво, Газпром. Мечты сбываются, если ты один из своих.
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    02 августа в 20:34
    Писец молодежи , раз алкаши руководят ими.
    нечитайло
    нечитайло
    02 августа в 20:25
    Браво
    ДАША Д
    ДАША Д
    02 августа в 20:19
    Сытную должность получил.
    СЛАДКАЯ ПАРОЧКА
    СЛАДКАЯ ПАРОЧКА
    02 августа в 20:16
    Андрей Аршавин назначен на должность директора департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам петербургского клуба.

    малком паредас забалотный дзюба ригони школа зенита??? хахахахах
    Foxes
    Foxes
    02 августа в 20:12
    Чтоб он провалился!
    ildar_3871
    ildar_3871
    02 августа в 20:12
    А что за работа будет у Аршавина , в Зените еще не скоро будут играть ребята из Питера !
    Брулин
    Брулин
    02 августа в 20:11
    А какой смысл развивать детский футбол , если дубль «Зенита» катает за «Сочи»? Если понадобится кто-то, зазовут оттуда.
    Живанильда
    Живанильда
    02 августа в 20:06
    за глаза твои карии,и за щеки румяные.Вся суть назначений на руководящие должности при парне из бункера.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Hypnoz (раскрыть)
    02 августа в 20:03
    Зато он научит молодёжь как жён бросать и от алиментов скрываться. Зубр в этом деле, для Зенита самое то!
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