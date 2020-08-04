Новиков рассказал о трансферных задачах «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» в эфире программы «Футбол России» рассказал о том, какие трансферные задачи стоят перед клубом.

Случаются уходы из команды, но это жизнь, всем нужно двигаться дальше. Слова благодарности обязательно ребятам нужно сказать, они полностью отдавали себя и старались проявить свои лучшие качества. Они помогли нам в решении тех задач, которые мы ставили. Но контракты заканчиваются, игроки немолодые, ещё причины есть… В любом случае мы хотим усиляться, руководство команды готово идти на усиление. Ребятам удачи, а мы надеемся, что заменим этих ребят более сильными игроками.

Химия между игроками, которая может нарушиться? Все эти вещи проявляются в официальных соревнованиях, когда команде тяжело. Здесь обязательно нужно начать сезон. Я уверен, что у нас дружный коллектив, а ребята постарше хорошо относятся к молодёжи, требуют с них.

У нас есть игроки, которых мы хотим видеть, с ними ведутся переговоры, а с кем-то уже заключим контракт завтра, с кем-то в ближайшие 2-3 дня. У нас к тому же есть своя обойма тех ребят, которые готовы заменить ушедших и не уступают в своём классе. Идут переговоры с игроками из средней линии, возьмём ещё одного атакующего игрока, если будет возможность. Может быть, будет кто-то на позиции защитника, но пока приоритет на те позиции, которые нужны нам здесь и сейчас, как игроки из центральной оси.

Сколько сейчас игроков из молодёжного состава готовы играть за основную команду? Нужно время, чтобы попасть в обойму основного состава — это Премьер-Лига, где более высокий уровень, чем первенство молодёжных команд. Мы в конце того сезона уже взяли курс на омоложение, взяли молодых ребят в нашу обойму, чтобы они быстрее прибавляли в своём мастерстве, тренируясь с основным составом. Более того, в концовке чемпионата они нам помогли. Мы должны понимать, что молодой игрок — нестабилен. Он может показать пару хороших матчей, но потом пропасть из виду. У нас сейчас большая обойма молодых и талантливых ребят, которым нужно давать шанс.