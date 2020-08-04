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Новиков: «Сделаем всё зависящее, чтобы выйти в групповой этап Лиги Европы»

вчера, 03:24

Главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков в эфире программы «Футбол России» поделился ожиданиями от выступления «бело-голубых» в Лиге Европы.

Лига Европы — это то соревнование, к которому мы стремились в том сезоне. Сейчас наша задача — попытаться выступить в нём удачно и выйти в групповой этап. Хотя, последний плей-офф перед группой будет тяжёлым, там такие команды, как «Милан», «Вольфсбург», «Спортинг»… Это еврокубковые борцы, которые оказались во втором европейском турнире. Но нет ничего невозможного, всё в наших руках. Будем делать всё зависящее, чтобы обрадовать наших болельщиков и пройти в групповой этап Лиги Европы.

Календарь составлен достаточно неплохо, тем более учли наши некоторые пожелания по части Лиги Европы, чтобы мы предстоящую игру перед ней проводили дома, и было бы меньше перелётов. Нам пошли навстречу. Считаю, что календарь хороший, несмотря на то, что мы завершаем сезон с 4 матчами подряд против топ-команд.

В чём мотивация Кирилла Новикова на этот сезон и еврокубки? Когда ты готовишься к нашим российским реалиям, то ты понимаешь, в какой футбол здесь играют, и чего от них ждать. Но если говорить об Европе, то это определённая новизна. Безусловно, изучение европейских команд позволит мне развиваться как тренеру. Предстоящая европейская кампания позволит посмотреть на работу европейских тренеров.

Ранее член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин обозначил цели клуба на предстоящий сезон.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 15:16
Вылет в первом же раунде! И это касается не только Динамо !
За адекватность
За адекватность
вчера в 09:58
"Хотя, последний плей-офф перед группой будет тяжёлым" Не знаю, как последний плей офф и "Милан" с "Вольфсбургом", но очень хочется надеяться, что до него дойдете. А то ведь можно 2-й квалифай, "Нефтчи", и рано дома.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 06:33
Пусть теперь из кожи вон лезут.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 06:19
тогда срочно на байкал к шаманам)))) больше надеяться не на кого )))))))))))))
Caniggia
Caniggia
вчера в 06:18
Стадия отбора в группы еврокубков, как правило, очень сильно изматывает и, обычно, это заканчивается невыходом в группу и большими проблемами в своём чемпионате. Но всем нашим удачи в еврокубках и Динамо в том числе!
shlomo
shlomo
вчера в 06:04
Посмотрим, как звезды сойдутся...
Obdulio Varela
Obdulio Varela
вчера в 05:50
Это само собой разумеется
mihaluch
mihaluch
вчера в 05:36
Повезёт со жребием пройдут.
sv_1969
sv_1969
вчера в 05:26
Надо постараться
drug01
drug01
вчера в 05:22
Планы хорошие удачи
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 05:03
Чересчур много разговоров.
beefs
beefs
вчера в 04:29
Вы уж постарайтесь...
Ολυμπιακός
Ολυμπιακός
вчера в 03:32
да легко епт
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