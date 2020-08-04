Новиков: «Сделаем всё зависящее, чтобы выйти в групповой этап Лиги Европы»

Главный тренер московского «Динамо» в эфире программы «Футбол России» поделился ожиданиями от выступления «бело-голубых» в Лиге Европы.

Лига Европы — это то соревнование, к которому мы стремились в том сезоне. Сейчас наша задача — попытаться выступить в нём удачно и выйти в групповой этап. Хотя, последний плей-офф перед группой будет тяжёлым, там такие команды, как «Милан», «Вольфсбург», «Спортинг»… Это еврокубковые борцы, которые оказались во втором европейском турнире. Но нет ничего невозможного, всё в наших руках. Будем делать всё зависящее, чтобы обрадовать наших болельщиков и пройти в групповой этап Лиги Европы.

Календарь составлен достаточно неплохо, тем более учли наши некоторые пожелания по части Лиги Европы, чтобы мы предстоящую игру перед ней проводили дома, и было бы меньше перелётов. Нам пошли навстречу. Считаю, что календарь хороший, несмотря на то, что мы завершаем сезон с 4 матчами подряд против топ-команд.

В чём мотивация Кирилла Новикова на этот сезон и еврокубки? Когда ты готовишься к нашим российским реалиям, то ты понимаешь, в какой футбол здесь играют, и чего от них ждать. Но если говорить об Европе, то это определённая новизна. Безусловно, изучение европейских команд позволит мне развиваться как тренеру. Предстоящая европейская кампания позволит посмотреть на работу европейских тренеров.