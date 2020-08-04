Сразу 6 футболистов «Уфы» продлили контракты с клубом

Пресс-служба «Уфы» сообщает, что вратарь Алексей Чернов, защитники Павел Аликин, Алексей Никитин, Боян Йокич и Александр Сухов, а также полузащитник Дмитрий Сысуев продлили контракты с клубом.
ФК «Уфа» продлил контракты с шестью футболистами!— ФК УФА (@UfaFc) August 4, 2020
Алексей Чернов, Александр Сухов, Боян Йокич, Павел Аликин, Алексей Никитин и Дмитрий Сысуев поставили подписи под новыми контрактами с ФК «Уфа»!
Поздравляем ребят с этим событием! Вместе к новым победам! Мы – Уфа! pic.twitter.com/pGRW5ZMJ5S
Напомним, что недавно «Уфа» продала Даниила Фомина «Динамо».