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Сразу 6 футболистов «Уфы» продлили контракты с клубом

04 августа 2020, 15:25

Пресс-служба «Уфы» сообщает, что вратарь Алексей Чернов, защитники Павел Аликин, Алексей Никитин, Боян Йокич и Александр Сухов, а также полузащитник Дмитрий Сысуев продлили контракты с клубом.

Напомним, что недавно «Уфа» продала Даниила Фомина «Динамо».

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Все комментарии
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
04 августа в 20:11, ред.
странно что не в спартаке еще они их продливают
Leha-ha50
Leha-ha50
04 августа в 15:26
И это вполне правильно.
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