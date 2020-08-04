Сразу 6 футболистов «Уфы» продлили контракты с клубом

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04 августа 2020, 15:25

Пресс-служба «Уфы» сообщает, что вратарь , защитники , , и , а также полузащитник продлили контракты с клубом.

ФК «Уфа» продлил контракты с шестью футболистами!



Алексей Чернов, Александр Сухов, Боян Йокич, Павел Аликин, Алексей Никитин и Дмитрий Сысуев поставили подписи под новыми контрактами с ФК «Уфа»!



Поздравляем ребят с этим событием! Вместе к новым победам! Мы – Уфа! pic.twitter.com/pGRW5ZMJ5S — ФК УФА (@UfaFc) August 4, 2020

Напомним, что недавно «Уфа» продала Даниила Фомина «Динамо».