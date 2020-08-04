«Мордовия» потеряет статус профессионального клуба

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04 августа 2020, 15:44

Директор «Мордовии» Николай Левин заявил, что клуб не примет участие в этом сезоне ПФЛ и тем самым потеряет профессиональный статус.

«Мордовия» по итогам досрочно завершенного сезона ФНЛ заняла последнее, 20-е место в турнирной таблице. Из-за долгов клуб не сумел затем получить лицензию для выступления в ФНЛ , а затем и в первенстве ПФЛ .