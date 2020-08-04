«Мордовия» потеряет статус профессионального клуба

Директор «Мордовии» Николай Левин заявил, что клуб не примет участие в этом сезоне ПФЛ и тем самым потеряет профессиональный статус.
«Мордовия» по итогам досрочно завершенного сезона ФНЛ заняла последнее, 20-е место в турнирной таблице. Из-за долгов клуб не сумел затем получить лицензию для выступления в ФНЛ, а затем и в первенстве ПФЛ.
Время, чтобы погасить долги и пройти лицензирование в ПФЛ, ушло для нас. Если команда и будет играть, то уже среди любительских коллективов. Клуб пока функционирует, юридическое лицо сохранено. Не теряем и надежду, что полугодовая задолженность по зарплатам будет погашена.