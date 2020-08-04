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«Мордовия» потеряет статус профессионального клуба

04 августа 2020, 15:44

Директор «Мордовии» Николай Левин заявил, что клуб не примет участие в этом сезоне ПФЛ и тем самым потеряет профессиональный статус.

«Мордовия» по итогам досрочно завершенного сезона ФНЛ заняла последнее, 20-е место в турнирной таблице. Из-за долгов клуб не сумел затем получить лицензию для выступления в ФНЛ, а затем и в первенстве ПФЛ.

Время, чтобы погасить долги и пройти лицензирование в ПФЛ, ушло для нас. Если команда и будет играть, то уже среди любительских коллективов. Клуб пока функционирует, юридическое лицо сохранено. Не теряем и надежду, что полугодовая задолженность по зарплатам будет погашена.

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Все комментарии
stromshik
stromshik
05 августа в 08:31
То, что они развалятся. было ясно еще лет 10 назад. Вопрос времени.
Leha-ha50
Leha-ha50
04 августа в 23:38
Пальцем с закрытыми глазами в карту ткни, там точно есть команда!!!
Baggio R.
Baggio R. ответ Leha-ha50 (раскрыть)
04 августа в 23:27
Где?
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Baggio R. (раскрыть)
04 августа в 23:21
А при чем тут РПЛ. Стадион на 40 тысяч для чемпионата мира - это понятно. Но ведь можно было предусмотреть , чтобы после мундиаля , часть трибун можно было и убрать. В каком то городе ведь так и сделали. Да два стадиона на регион - это нормально. Сейчас то в Саранске "махина" просто мертвым грузом стоит. А где то люди маются без приличного стадиона.
Baggio R.
Baggio R. ответ Leha-ha50 (раскрыть)
04 августа в 23:14
Да не так уж и полно, как кажется. Если разобраться, то вариантов и нет особо. Кто из РПЛ? Химки, Тамбов, Тула что ли? Так их и не было в РПЛ во время принятия решения по городам. Грозный? Там бы точно не стали проводить. Какие ещё конкретные варианты?
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Baggio R. (раскрыть)
04 августа в 23:01
Вариантов полно. Даже несмотря на пандемию и в ПФЛ , и в ФНЛ , и в РПЛ команд достаточно. Вот только не у всех есть возможность построить стадион соответствующий необходимым стандартам. А Мордовия и раньше , в более благополучные времена , была на грани развала.
bacek15
bacek15
04 августа в 23:00
А может в менеджментнатории что-то подправить?
Угадайте кто
Угадайте кто ответ susanin ultrazenith (раскрыть)
04 августа в 21:26
Вам жаль, потому что минус донор у Зенита)
Baggio R.
Baggio R. ответ Leha-ha50 (раскрыть)
04 августа в 21:10
Краснодар ещё и по географическому принципу пролетел, так как край уже представлял Сочи. А кроме Ярославля и, пожалуй, Уфы больше больше и нет нормальных вариантов.
112910415
112910415
04 августа в 21:06
полный провал ... и "ресурс" передумал включаться ...
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Baggio R. (раскрыть)
04 августа в 21:00
Можно было и другой город выбрать, где люди более заинтересованные .
Baggio R.
Baggio R. ответ Leha-ha50 (раскрыть)
04 августа в 20:44
По требованиям ФИФА должно быть не менее 40000, а в Краснодаре - 35000
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Baggio R. (раскрыть)
04 августа в 20:22
Нормальная там вместимость, если бы захотели , договорились бы с ФИФА. Стадион один из лучших в мире.
Навзир
Навзир ответ Leha-ha50 (раскрыть)
04 августа в 19:58
Чтоб я чемпионат мира смог посмотреть.))))))
Baggio R.
Baggio R. ответ Leha-ha50 (раскрыть)
04 августа в 18:17
В Краснодаре стадион по вместимости не соответствовал требованиям ЧМ
ошалевший
ошалевший
04 августа в 17:30
в данной ситуации жалко только стадион,мордовию совсем не жаль,я этой судьбы ей и желал после игры с конями,точнее второго тайма
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
04 августа в 17:25
Жаль! Тем более, при наличии такого шикарного стадиона (((
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ MopkoBHuk (раскрыть)
04 августа в 16:44
Эт - точно!!!
MopkoBHuk
MopkoBHuk ответ Leha-ha50 (раскрыть)
04 августа в 16:06
это не прокол, а прикол.
Они и пятизвездочную гостиницу в глухом селе построят и скажут у нас небывало поднялся туризм в РФ.
Louie
Louie
04 августа в 16:05
Стадион в Мордовии, для чего и зачем. Без хороших спонсоров футболу здесь не жить.
Угадайте кто
Угадайте кто
04 августа в 16:03
Туда им и дорога. Поучавствовали в сливе Ростова в 2015 году, когда у ростовчан в кабинетах титул отобрали.
Leha-ha50
Leha-ha50
04 августа в 15:56
Вот для чего , и для кого надо было строить новый стадион в Саранске к ЧМ ??? Ведь были достойные кандидаты, кто действительно хочет играть, а не прозябать . Просто "удивительная" прозорливость наших чиновников опять вышла боком. В шикарный стадион вложены огромные государственные деньги, он должен функционировать, а в итоге даже команды в регионе футбольной не осталось. Развивать регионы - это правильная идея, вот только сами регионы не очень то хотят развиваться. Ведь была же идея включить Краснодар в список городов на ЧМ, стадион был уже готов. Сколько можно было сэкономить на постройке - миллионы . А теперь стадион по сути бездействует. Очередной прокол нашего руководства или надо было "освоить" выделенные деньги???
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