ЦСКА объявил о сделке с новым генеральным спонсором

«Армейцы» объявили о соглашении с новым спонсором клуба. Об этом сообщает официальный сайт ЦСКА.
Перед стартом нового футбольного сезона в России ЦСКА заключил соглашение с «ИКС Холдингом» — отечественной многопрофильной ИТ-группой, в которую входит более 30 компаний в России и за рубежом.
По соглашению, «ИКС Холдинг» становится генеральным спонсором ПФК ЦСКА. Спонсорский контракт заключен на два года. Логотипы холдинга появятся на передней части игровой формы красно-синих, на бортах ВЭБ Арены, на всех печатных материалах и интернет-ресурсах клуба. Также он будет интегрирован в видеоролики CSKA TV.
«ИКС Холдинг» сможет проводить мероприятия для своих сотрудников и клиентов с участием игроков армейцев и использовать образы футболистов для продвижения своего бренда.
Ранее сообщалось, что титульным спонсором ЦСКА станет крупная государственная компания.
З.Ы. И добавлю, что доит он вполне государственные компании. А ваши нам всю плешь проели, какие мы негодяи, у пенсионеров деньги отнимаем...
З.Ы. И добавлю, что доит он вполне государственные компании. А ваши нам всю плешь проели, какие мы негодяи, у пенсионеров деньги отнимаем...
«Это важная сделка для ЦСКА, которая поможет обеспечить финансовую устойчивость. Такой партнер в полной мере соответствует статусу ЦСКА как топ-клуба и одного из лидеров российского футбола», - приводит слова функционера пресс-служба клуба.
«Это важная сделка для ЦСКА, которая поможет обеспечить финансовую устойчивость. Такой партнер в полной мере соответствует статусу ЦСКА как топ-клуба и одного из лидеров российского футбола», - приводит слова функционера пресс-служба клуба.
зачем Газпрому Зенит? Опозориться и деньги отмыть?
зачем Газпрому Зенит? Опозориться и деньги отмыть?
Четыре десятка шейхов ауууу))) чтоб сразу и фнл и рпл)))
Четыре десятка шейхов ауууу))) чтоб сразу и фнл и рпл)))
Придется рукава наращивать или на труселях писАть...
Придется рукава наращивать или на труселях писАть...
ЦСКА может начать следующий сезон с новым титульным спонсором.
Как сообщалось ранее, , им станет крупная государственная российская компания. Контракт может быть подписан на 250 миллионов рублей в год.
ЦСКА может начать следующий сезон с новым титульным спонсором.
Как сообщалось ранее, , им станет крупная государственная российская компания. Контракт может быть подписан на 250 миллионов рублей в год.