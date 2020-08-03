ЦСКА объявил о сделке с новым генеральным спонсором

«Армейцы» объявили о соглашении с новым спонсором клуба. Об этом сообщает официальный сайт ЦСКА .

Перед стартом нового футбольного сезона в России ЦСКА заключил соглашение с «ИКС Холдингом» — отечественной многопрофильной ИТ-группой, в которую входит более 30 компаний в России и за рубежом.