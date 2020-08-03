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ЦСКА объявил о сделке с новым генеральным спонсором

вчера, 12:21

«Армейцы» объявили о соглашении с новым спонсором клуба. Об этом сообщает официальный сайт ЦСКА.

Перед стартом нового футбольного сезона в России ЦСКА заключил соглашение с «ИКС Холдингом» — отечественной многопрофильной ИТ-группой, в которую входит более 30 компаний в России и за рубежом.

По соглашению, «ИКС Холдинг» становится генеральным спонсором ПФК ЦСКА. Спонсорский контракт заключен на два года. Логотипы холдинга появятся на передней части игровой формы красно-синих, на бортах ВЭБ Арены, на всех печатных материалах и интернет-ресурсах клуба. Также он будет интегрирован в видеоролики CSKA TV.

«ИКС Холдинг» сможет проводить мероприятия для своих сотрудников и клиентов с участием игроков армейцев и использовать образы футболистов для продвижения своего бренда.

Ранее сообщалось, что титульным спонсором ЦСКА станет крупная государственная компания.

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Альфи (раскрыть)
вчера в 22:20, ред.
Понимаешь ,мы не позиционируем себя как частный клуб. У Абрамовича частный клуб, много у него спонсоров? А у Галицкого, Рыболовлева? И только гинер доит всех кто попадётся, но при этом ЯКОБЫ частный владелец. В этом вся разница, и я не устану её подчёркивать...
З.Ы. И добавлю, что доит он вполне государственные компании. А ваши нам всю плешь проели, какие мы негодяи, у пенсионеров деньги отнимаем...
Альфи
Альфи ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 20:12
Ну два логотипа мелочи, вон на самом Зените уж пробу ставить негде, и ничего же живете и пахнете..
oFANATo
oFANATo
вчера в 19:52
Президент московского ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал начало сотрудничества с новым генеральным спонсором. Сегодня, третьего августа, столичный клуб заключил двухлетнее соглашение с «ИКС Холдинг».

«Это важная сделка для ЦСКА, которая поможет обеспечить финансовую устойчивость. Такой партнер в полной мере соответствует статусу ЦСКА как топ-клуба и одного из лидеров российского футбола», - приводит слова функционера пресс-служба клуба.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 19:32
спонсор это всегда хорошо))
RIR68
RIR68 ответ Roger Young (раскрыть)
вчера в 19:24
извини, по еврейски?
зачем Газпрому Зенит? Опозориться и деньги отмыть?
Roger Young
Roger Young
вчера в 16:26
зачем IT компании футбольная реклама?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 16:01
Россети это уже в прошлом, договор закончился и пока не продлен. Кроме ген спонсора ( X-G) будут титульный спонсор и партнеры (Аэрофлот, Крок, Hundai, возможно еще кто то). Но главный вопрос - о новом владельце пока открыт. Это вопрос не одного года. Пока 77% ВЭБ и 23 % Гинер.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Serg_Diamond (раскрыть)
вчера в 15:58
Прошли те времена, когда у солидных кампаний были единственный хозяин. Определенная доля акций у Алишера есть, но не контрольный пакет. И Это не новый владелец ПФК ЦСКА, а лишь генеральный спонсор ( не более 10% бюджета клуба). ВЭБ ищет нового владельца путем продажи ему своего пакета акций ( 77%). Это должен быть серьезный хозяин, способный вложить в клуб не менее 100-120 млн евро.
за
за
вчера в 15:57
Х-Холдинг - спонсор коневодов...
Serg_Diamond
Serg_Diamond
вчера в 15:39
По слухам в сети фактическим владельцем «ИКС Холдинг» является миллиардер Алишел Усманов. Если это правда, то есть робкая надежда, что эта трансферная кампания будет "огонь". Ведь именно при помощи Усманова ЦСКА купил Влашича.
shlomo
shlomo ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 15:23, ред.
Добра, тезка!....тогда возникает вопрос о Генеральном партнере и Официальном спонсоре...(если ничего не путаю, то Россети это же Генеральный партнер?...или).. .а Хонда и Бетсити это Официальные спонсоры).... тогда кто дает это 15-20 % ????
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 14:27, ред.
Давай я с учетом того, что ты вроде адекватный, расставлю все точки над И. Во-первых владелец и спонсор это разные вещи. Владельцев у ЦСКА два ВЭБ (77%) и Гинер (23%). Спонсоров тоже два ( X -GROOP) - генеральный и титульный (пока не объявлен). Затраты на содержание клуба : владельцев примерно 80-85%, спонсоров 15-20%. Есть еще некоторое количество партнеров, но их вклад символический. В настоящей ситуации я думаю , что ген спонсора нашел и привлек не столько Гинер, сколько ВЭБ в лице Орешкина. Если клуб будет развиваться, в том числе и с помощью спонсоров, то будет легче и быстрее найти нового владельца. Вопросы остались?
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 14:10
К клубу привлекают внимание (спонсорство одно из них). Это отлично ! ИКС Холдинг не хилая компания. Удачи ЦСКА и спонсору.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 13:27
Неплохо, будут какие то финансы с чем у нас туговато.
Давайте думать
Давайте думать
вчера в 13:07
Клубам нужны богатые ВЛАДЕЛЬЦЫ!!!
Четыре десятка шейхов ауууу))) чтоб сразу и фнл и рпл)))
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 13:02
Спонсорство в нашей стране - это бесполезная трата денег.
vinyardrip
vinyardrip ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 13:01
Главное, чтоб пенсионеры отдыхайте на ваших вместилось. Газ — почти воздух,лови не поймаешь
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:49
У частника гинера скоро места на футболках не останется, спонсоров перечислять.
Придется рукава наращивать или на труселях писАть...
shlomo
shlomo
вчера в 12:45, ред.
И все таки умеет Гинер найти спонсора (что бы о нем не писали)....и если не ошибаюсь, то наверняка это он договорился с Алишером Усмановым ....ну и доходы там исчисляются в десятках ммлрд рублей....и за два года можно будет не только обновить команду (и даже приобрести пару звездных игроков) но и конкурировать по финансам (может быть и не с Зенитом) но с другими клубами однозначно...
oFANATo
oFANATo ответ mihaluch (раскрыть)
вчера в 12:43, ред.
больше денег, больше трансферов. Как говорится - курочка по зернышку клюет.

ЦСКА может начать следующий сезон с новым титульным спонсором.

Как сообщалось ранее, , им станет крупная государственная российская компания. Контракт может быть подписан на 250 миллионов рублей в год.
Рыжая Борода
Рыжая Борода
вчера в 12:41
Раньше на каждом заборе название этого спонсора висело...икс, игрик...
mihaluch
mihaluch
вчера в 12:26
А толку от этих спонсоров.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 12:23
Отличная новость! Больше спонсоров, больше вливаний, больше трансферов.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 12:22
Это есть хорошо!!!
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