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РФС пригласил на беседу Юрана по поводу его слов о «Химках» и «Спартаке»

04 августа 2020, 14:09

Сообщается, что бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран приглашен в РФС для разъяснения ситуации с его скандальными заявлениями после увольнения.

Недавно Юран заявил, что причиной его увольнения стало указание от «Спартака». Юран также намекнул на то, что в новом сезоне «Уфа» и «Химки» могут сдавать матчи «Спартаку». РФС заинтересовался данной ситуацией.

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Все комментарии
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
05 августа в 09:17
Этот змеиный клубок даже распутывать не нужно.
Все что нужно знать о влиянии Газизова на Уфу : «МНЕ предлагали 5-6 лямов за Урунова»
Все что нужно знать о влиянии на Химки : назначение Гунько.
Посмотрим, хватит ли воли и храбрости у Дюкова разрешить данную ситуацию. Скорей всего нет, будет избегать скандалов. Этой ситуацией должны заняться УЕФА.
Анатолий Шевченко
Анатолий Шевченко ответ ekliziast (раскрыть)
04 августа в 21:09
А Спартак таким же хочет стать. А еще называют себя народной командой. Не позорьте народ.
нефтегаз
нефтегаз
04 августа в 19:05
оренбург на разу не отнял на одного очка у газпрома-конечно совпадение
Conzor
Conzor
04 августа в 17:41
Свиньи уволили Юрана, теперь отмазываются.
cska vperiod
cska vperiod
04 августа в 17:26
Исполняют приказ федуна.
ekliziast
ekliziast
04 августа в 16:35
Спартак ещё не взял ни одного очка у Химок а вони уже на всю Россию. Бомжи со своих фармов содрали всё , что можно , а у других клубов в наглую покупают победы и очки, тренер Динамо мн. не даст соврать.Используют все методы , от скидок на газ до банального подкупа судей.
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
04 августа в 15:58, ред.
Так оно и есть кто-бы сомневался) Юран все по делу сказал
denmig
denmig
04 августа в 15:54
Хахахаххх! Эконом и полит давление продолжается! - Давай Юраныч, крепись и отбивайся! Удачи !
For56tas
For56tas
04 августа в 15:21
Единственный, кто сказал правду о беспределе свиней.
Блоссия
Блоссия ответ vm777 (раскрыть)
04 августа в 15:16
Олег, у них со слухом плоховато) Слышат, когда громко велят.
vm777
vm777
04 августа в 15:14
Интересно. А вот переход Сутормина в два клуба за 50 тысяч их не заинтересовал. И массовый переход игроков из одной команды в сочи тоже оказался неинтересен. Да что там, даже на слова Федуна про судейство не отреагировали.
cska1948
cska1948
04 августа в 15:07
Если бы РФС действительно хотел получить разъяснения связанные со скандальным увольнением Юрана и причину его последующих заявлений, то пригласили бы Федуна. Но кишка тонка...
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Евгений Макрушин (раскрыть)
04 августа в 14:58
Ну, да !!! Всех собак решили на Юрана повесить.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ Leha-ha50 (раскрыть)
04 августа в 14:28
А их то какой толк звать???Они клясться будут,что они не при чем
За адекватность
За адекватность
04 августа в 14:27
Прямо времена святой инквизиции. На дыбу его.
Leha-ha50
Leha-ha50
04 августа в 14:21
Какие еще нужны разъяснения??? Может надо было для разъяснений руководство Химок пригласить???
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
04 августа в 14:20
Будут пытать. Гинер купюрами из сейфа РФС, Дюков пирожными для бомжей из буфета РФС.
drug01
drug01
04 августа в 14:18
Будет сложный день
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