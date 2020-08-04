РФС пригласил на беседу Юрана по поводу его слов о «Химках» и «Спартаке»

Сообщается, что бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран приглашен в РФС для разъяснения ситуации с его скандальными заявлениями после увольнения.
Недавно Юран заявил, что причиной его увольнения стало указание от «Спартака». Юран также намекнул на то, что в новом сезоне «Уфа» и «Химки» могут сдавать матчи «Спартаку». РФС заинтересовался данной ситуацией.
Все что нужно знать о влиянии Газизова на Уфу : «МНЕ предлагали 5-6 лямов за Урунова»
Все что нужно знать о влиянии на Химки : назначение Гунько.
Посмотрим, хватит ли воли и храбрости у Дюкова разрешить данную ситуацию. Скорей всего нет, будет избегать скандалов. Этой ситуацией должны заняться УЕФА.
Все что нужно знать о влиянии Газизова на Уфу : «МНЕ предлагали 5-6 лямов за Урунова»
Все что нужно знать о влиянии на Химки : назначение Гунько.
Посмотрим, хватит ли воли и храбрости у Дюкова разрешить данную ситуацию. Скорей всего нет, будет избегать скандалов. Этой ситуацией должны заняться УЕФА.