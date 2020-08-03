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Российские команды выступают против появления фарм-клубов

вчера, 12:57

Клубы РПЛ в ближайшее время обсудят возможное появление в лиге фарм-клубов. На этой неделе состоится собрание.

О появлении дружественных клубов в РПЛ и развитии этого явления на общем собрании в лиге выступил гендиректор «Краснодара» Владимир Хашиг. Меры будут направлены на то, чтобы не допустить появление фарм-клуба «Спартака» в Химках, где на должность главного тренера недавно был назначен Дмитрий Гунько, сотрудник из системы московского клуба. Также в «Химках» ожидается появление большого количества арендованных футболистов из «Спартака».

Большинство команд РПЛ выступят против появления фарм-клубов.

В силу могут вступить следующие поправки:
– ограничение количества аренд между двумя клубами тремя футболистами;
– санкции за запрет арендованным футболистам играть в матче против клуба, который отдал их в аренду;
– санкции за штраф одного клуба другому за участие арендованного футболиста.

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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 17:57
В РПЛ есть такой клуб и имя ему ФК Сочи! И это самый основный фарм-клуб Зенита)
bacek15
bacek15
вчера в 17:37
Если есть средства содержать фарм-клубы, в наше непростое время, то может пусть будут, но за выигрыш у фарма, начислять допустим 0,5 очка. ))
Байкал-38
Байкал-38 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 16:31
Я даже больше скажу, чемпионство редко разыгрывается в матчах между лидерами. В большинстве случаев чемпионство зависит от того как ты сыграл с середняками и аутсайдерами.
cska1948
cska1948 ответ За адекватность (раскрыть)
вчера в 16:29
Для того, чтобы выносить ВСЕХ вперёд ногами надо в команде иметь ДВА равноценных состава. А это проблематично.
Смольчик
Смольчик
вчера в 16:05
Все верно сказано. У свиней уже и так есть два фарм-клуба, Ахмат и Уфа.
Блоссия
Блоссия
вчера в 15:12
Дали погулять по полной деятелям с берегов Невы, и вот очнулись.
antant1
antant1
вчера в 14:33
И, что будет с фарм клубами Зенита? Еще бы выступили против фарм-судей
Dirty_Harry
Dirty_Harry
вчера в 14:22
Незавидна судьба Сочи в этом году как и Химок
112910415
112910415
вчера в 14:20
ура ! клубы восстают против фокусов Зенита !
из осторожности, притворяются, конечно, что выступают против Спартака ... всё равно молодцы !
dino-hsv
dino-hsv
вчера в 14:13
всё верно, но почему же молчали, пока зенит с оренбурга и сочи очки собирал?
4RT
4RT
вчера в 14:08
Газпромовские тоже против?)))))
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ За адекватность (раскрыть)
вчера в 14:00
Даже лидеры порой теряют очки с середняками, так что все хотят избежать этих осечек. Самое удивительное - это то , что пока северная столица мутила в одиночестве фарм клубы, все было тихо и спокойно. Но как только у Спартака появилась возможность заиметь парочку таких же , вдруг руководство наше зашевелилось. Не все у нас равны - определенно.
Evilhuman
Evilhuman ответ RomzesRZN (раскрыть)
вчера в 13:48
Тогда мясных надо лишить всех липовых чемпионств, добытых с помощью бромонтана, юбилеев и всё тех же судей
За адекватность
За адекватность
вчера в 13:46
Если на один сезон допустить к участию в РФПЛ условные "Лацио" или "Лейпциг", то им будет абсолютно фиолетово сколько у кого так называемых фармов. Они с большой долей вероятности вынесут вперед ногами и колонии и метрополии, и фармы и основы. Что мешает тому же "Локо" или "Краснодару" обыгрывать "Химки" или "Сочи"? Если команда стремится к чемпионству, то ей должно быть абсолютно без разницы кто у кого дружественный клуб, должны нагибать и тех и других. А так пусть что-то делают, коль решили. Им виднее. О фармах наверное важнее думать, чем об улучшении качества собственной игры Как всегда личное субъективное мнение.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 13:35
Всем известно, что в современном российском футболе зенит и спартак - зло!
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 13:34
Сейчас ещё и УЕФА на весь происходящий беспредел со стороны миллера и федуна обратит внимание и нашему футболу наступит кирдык.
Давайте думать
Давайте думать
вчера в 13:24
И- издевательство над футболом
makkie
makkie
вчера в 13:14
А что, если Спартак запустил волну создания фарм-клуба, чтобы всколыхнуть общественность? Сейчас примут решение не создавать фармы - Зенит лишат одного из козырей.

М - многоходовочка! 😎
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 13:12
А вот это правильные мысли. Наконец то зашевелились, все должны быть в равных условиях.....хотя Зенит все равно будет всех равнее. Но в любом случае эту порочную практику надо прекращать. Все команды должны играть за себя , а не за "того парня". А иначе - это будет незнамо что!!!
RomzesRZN
RomzesRZN
вчера в 13:09
Тогда зенит надо лишить всех его липовых титулов, добытых лишь с помощью фарм-клубов и ручных судей.
oFANATo
oFANATo
вчера в 13:06
А почему молчат про зенит?
Он первооткрыватель фарм - клубов и в следствии этого двух липовых чемпионств подряд.
vinyardrip
vinyardrip
вчера в 13:03, ред.
А про зенит че норм?
ДСА
ДСА
вчера в 13:00
Только Краснодар и смог поднять этот вопрос.
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