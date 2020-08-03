Российские команды выступают против появления фарм-клубов

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вчера, 12:57

Клубы РПЛ в ближайшее время обсудят возможное появление в лиге фарм-клубов. На этой неделе состоится собрание.

О появлении дружественных клубов в РПЛ и развитии этого явления на общем собрании в лиге выступил гендиректор «Краснодара» Владимир Хашиг. Меры будут направлены на то, чтобы не допустить появление фарм-клуба «Спартака» в Химках, где на должность главного тренера недавно был назначен Дмитрий Гунько, сотрудник из системы московского клуба. Также в «Химках» ожидается появление большого количества арендованных футболистов из «Спартака».

Большинство команд РПЛ выступят против появления фарм-клубов.

В силу могут вступить следующие поправки:

– ограничение количества аренд между двумя клубами тремя футболистами;

– санкции за запрет арендованным футболистам играть в матче против клуба, который отдал их в аренду;

– санкции за штраф одного клуба другому за участие арендованного футболиста.