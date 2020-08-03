Мама Кокорина показала детские фото сына в форме «Спартака»

Светлана Кокорина, мама нападающего «Спартака» , показала детские фотографии сына в форме московского клуба.

Вот такая ирония судьбы. Ровно через 20 лет вы снова встретились. Я буду молиться за тебя, чтобы твои желания совпали с твоими возможностями, а Господь даровал тебе здоровье. Я поняла, что бояться нет смысла. Всё, чему суждено случиться — всё равно произойдет… С Богом, сынок.