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Мама Кокорина показала детские фото сына в форме «Спартака»

вчера, 17:10

Светлана Кокорина, мама нападающего «Спартака» Александра Кокорина, показала детские фотографии сына в форме московского клуба.

Вот такая ирония судьбы. Ровно через 20 лет вы снова встретились. Я буду молиться за тебя, чтобы твои желания совпали с твоими возможностями, а Господь даровал тебе здоровье. Я поняла, что бояться нет смысла. Всё, чему суждено случиться — всё равно произойдет… С Богом, сынок.

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Все комментарии
протон1
протон1
вчера в 22:55
слова мамы риторические. от сурьмы до тюрьмы. учли урок ведть
cska1948
cska1948 ответ 4RT (раскрыть)
вчера в 21:48
Равнодушен!
4RT
4RT ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 21:41
Но море то любишь )))
cska1948
cska1948 ответ 4RT (раскрыть)
вчера в 21:29
Меня в детстве одевали в матросский костюмчик, но я никогда не мечтал стать моряком!
karnager
karnager
вчера в 21:28
Боже, да он даже в детстве похож на Гринча из похитителя Рождества. Только не Рождества, а бабок (зеленых таких $)
Jake Sully
Jake Sully
вчера в 21:22
завтра мама Жиго покажет фотки Самюэля на гейпараде))
Carcasss
Carcasss
вчера в 19:46
Промес сказал уже всё)
Про свиноту душевную😉
И прочие моральные качества)
vinyardrip
vinyardrip
вчера в 19:41
а слезки как по голове лупит не показала? я бью, бью, а мне так больно...
RIR68
RIR68
вчера в 19:27
вроде маленький, а губы уже выглядят, как в помаде. ярко красной.
Армейская душа
Армейская душа
вчера в 19:14
Будет забавным новая погремуха Коко - Саша-автогол )))
Сергей Саныч
Сергей Саныч
вчера в 18:59
Где была мама на просмотре в Спартаке,когда ему майка не досталась?
И выпустили его только во втором тайме,правда он пару забил,но впечатление бесформием испортил.С тех пор и обида затаилась,что не взяли.
Эх,мама...
leopit
leopit
вчера в 18:58
    starche
    starche
    вчера в 18:54
    Дешевый пиар.
    Дикий мужчина
    Дикий мужчина
    вчера в 18:47
    Это законно вообще ?
    LOpp
    LOpp
    вчера в 18:31
    Локо, Динамо, Зенит, Сочи...

    Давай Саня, забивай бывшим))
    Армейская душа
    Армейская душа
    вчера в 18:17
    Скоро мама покажет красно-белый пупок Саши, а свиньи будут боготворить нового мега-форварда
    Wuhan Proletarian
    Wuhan Proletarian
    вчера в 18:12
    Я с пеленок знал понятия в делах,
    И с ворами я законными дружил.
    Меня мама на этапе родила,
    Когда батю в хате опер уложил.
    (с) Сергей Наговицын
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 18:02, ред.
    Ну помог Зенит ....разок Сочам....потом Спартаку....

    А усиляться то Спартак будет ???
    Gunslinger
    Gunslinger
    вчера в 17:59
    И после этих слов начали выносить всех Святых......
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Давайте думать (раскрыть)
    вчера в 17:59
    Блин, напомнил)) я уж и забыл про этого подстрикалу)) надеюсь он с детства не за львов, потому что уже в его юные годы чемпионов стали назначать в кабинетах
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Физручини (раскрыть)
    вчера в 17:55
    Где столько клонов львиных взять если 2/3 питера за Спартак)))
    Baggio R.
    Baggio R. ответ Иван Тасминский (раскрыть)
    вчера в 17:55
    Вот что в Википедии написано: "Тренер в Валуйках одновременно был селекционером в футбольной школе московского «Спартака» (отбирал талантливых игроков), куда и отобрали Кокорина. В 9 лет Кокорин приехал на просмотр к «красно-белым», где им остались довольны, но не готовы были предоставить жильё. Жильё смог предоставить московский «Локомотив». Там Кокорин провёл шесть лет и за это время был несколько раз признан лучшим нападающим в первенстве спортивных школ Москвы".
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 17:55
      4RT
      4RT
      вчера в 17:53
      90% нынешних российских футболистов в детстве бегали футболках "Спартака"!
      Физручини
      Физручини
      вчера в 17:34
      надеюсь эту новоиспеченную свинятину будут в каждом матче освистывать
      Иван Тасминский
      Иван Тасминский
      вчера в 17:32
      Ахахаха. Теперь он у нас с детства за Спартак. Походу мастером переобувания становятся автоматически все, кому нравятся ромбик.
      112910415
      112910415
      вчера в 17:29
      долгие годы приходилось прятать ..
      Footbolista
      Footbolista
      вчера в 17:21
      Кони тут ржали про фотомонтаж)...пруфы в студии...
      Давайте думать
      Давайте думать
      вчера в 17:20
      Потише... Вам брат коко дизлайки ставит уже))
      Lao-Dzi
      Lao-Dzi
      вчера в 17:15
      Маме почаще бы смотреть на его фото на зоне.
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