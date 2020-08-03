Мама Кокорина показала детские фото сына в форме «Спартака»

Светлана Кокорина, мама нападающего «Спартака» Александра Кокорина, показала детские фотографии сына в форме московского клуба.
Вот такая ирония судьбы. Ровно через 20 лет вы снова встретились. Я буду молиться за тебя, чтобы твои желания совпали с твоими возможностями, а Господь даровал тебе здоровье. Я поняла, что бояться нет смысла. Всё, чему суждено случиться — всё равно произойдет… С Богом, сынок.
Вот такая ирония судьбы. Ровно через 20 лет вы снова встретились. Я буду молится за тебя @kokorin9, чтоб твои желания совпали с твоими возможностями, а Господь даровал тебе здоровья. Я поняла что бояться нет смысла. Все, чему суждено случиться — все равно произойдёт... С Богом, сынок🙏🏻❤️
Про свиноту душевную😉
И прочие моральные качества)
Про свиноту душевную😉
И прочие моральные качества)
И выпустили его только во втором тайме,правда он пару забил,но впечатление бесформием испортил.С тех пор и обида затаилась,что не взяли.
Эх,мама...
И выпустили его только во втором тайме,правда он пару забил,но впечатление бесформием испортил.С тех пор и обида затаилась,что не взяли.
Эх,мама...
Давай Саня, забивай бывшим))
Давай Саня, забивай бывшим))
И с ворами я законными дружил.
Меня мама на этапе родила,
Когда батю в хате опер уложил.
(с) Сергей Наговицын
И с ворами я законными дружил.
Меня мама на этапе родила,
Когда батю в хате опер уложил.
(с) Сергей Наговицын
А усиляться то Спартак будет ???
А усиляться то Спартак будет ???