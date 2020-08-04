УЕФА опубликовал регламент матчей в условиях коронавируса

УЕФА опубликовал регламент проведения матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы в следующем сезоне.

Клубы должны будут за два дня до жеребьевки проинформировать УЕФА об условиях проведения соревнований в своей стране. В случае срыва матча из-за неинформированности о текущих правилах клуб получит техническое поражение и покинет турнир.

Если клуб не сможет организовать проведение поединка в своей стране, то он должен будет предложить альтернативную страну для организации встречи. Если клуб не сможет этого сделать, то ему будет назначено техническое поражение.

Если ограничения местных властей были введены после дедлайна, то клуб из той страны, которая ввела подобные ограничения, признается ответственным за срыв матча и получает техническое поражение.

Если оба клуба отказываются играть или оба клуба признаны ответственными за то, что матч не состоялся, их исключают из еврокубка на этот сезон.

Если встреча была перенесена по инициативе УЕФА в другую страну, то ее организацией должен заниматься клуб, являющийся по жеребьевке хозяином матча.

В случае инфицирования кого-либо из состава клуба, матч может состояться при условии, что в заявке команды будут присутствовать 13 человек, включая одного вратаря. Если команда не может набрать 13 человек, то клубу будет дано до двух дней, чтобы провести дополнительные тесты и дозаявить игроков. Иначе команде будет присуждено техническое поражение.