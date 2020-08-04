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УЕФА опубликовал регламент матчей в условиях коронавируса

вчера, 20:45

УЕФА опубликовал регламент проведения матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы в следующем сезоне.

Клубы должны будут за два дня до жеребьевки проинформировать УЕФА об условиях проведения соревнований в своей стране. В случае срыва матча из-за неинформированности о текущих правилах клуб получит техническое поражение и покинет турнир.

Если клуб не сможет организовать проведение поединка в своей стране, то он должен будет предложить альтернативную страну для организации встречи. Если клуб не сможет этого сделать, то ему будет назначено техническое поражение.

Если ограничения местных властей были введены после дедлайна, то клуб из той страны, которая ввела подобные ограничения, признается ответственным за срыв матча и получает техническое поражение.

Если оба клуба отказываются играть или оба клуба признаны ответственными за то, что матч не состоялся, их исключают из еврокубка на этот сезон.

Если встреча была перенесена по инициативе УЕФА в другую страну, то ее организацией должен заниматься клуб, являющийся по жеребьевке хозяином матча.

В случае инфицирования кого-либо из состава клуба, матч может состояться при условии, что в заявке команды будут присутствовать 13 человек, включая одного вратаря. Если команда не может набрать 13 человек, то клубу будет дано до двух дней, чтобы провести дополнительные тесты и дозаявить игроков. Иначе команде будет присуждено техническое поражение.

Ранее сообщалось, что УЕФА решил обнулить желтые карточки игроков в еврокубках сезона-2019/20 по окончании стадии 1/8 финала.

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dalex83
dalex83 ответ протон1 (раскрыть)
сегодня в 00:29
А ЗЕнит, и его фармы проверять не хотят ?)
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 23:14
Просто цирк какой то
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:17
Технарь на технаре...
blitz
blitz
вчера в 21:54
Головной боли прибавится.
ДСА
ДСА
вчера в 21:22
В общем надо шельмовать, и ничего не будет.
berda2003
berda2003
вчера в 21:14
нормальные условия для "обратного случая", это как "полюбому" - переводил "шнобель-тв"?
Igrov
Igrov
вчера в 21:12
Кто-то может выиграть турнир не по спортивному принципу.
протон1
протон1
вчера в 21:10
пециальная комиссия Российского Футбольного Союза намерена провести расследование по поводу договоренностей о сотрудничестве между московским «Спартаком» и подмосковными «Химками». В случае, если будет выявлено, что отношения между клубами нарушают спортивный принцип и регламент РПЛ, то к командам могут быть применены жесткие санкции, вплоть до снятия с чемпионата России, сообщает телеграм-канал «Мутко-Против».

Поводом для проверки послужило заявление бывшего главного тренера «Химок» Сергея Юрана, который сказал, что был уволен из клуба по решению руководства «Спартака». Если данный факт подтвердится — то это будет расценено, как вмешательства руководства «красно-белых» в дела другого клубы, выступающего в том же турнире, что категорически противоречит регламенту.
particular
particular
вчера в 21:08, ред.
В сложившихся условиях, подстеленная газетка на нескольких страницах, будет не лишней для разрешения различных ситуаций...
волгодон 2
волгодон 2
вчера в 21:07
кодекс технических поражений
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 21:04
Строго но за то для всех одинаково.
112910415
112910415
вчера в 21:01
сурово и чревато
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 20:55
Нормальные условия для продолжения
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