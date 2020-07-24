"" КДК РФС сможет отменять ошибочно показанные желтые карточки..""

КДК РФС теперь сможет отменять ошибочно показанные желтые карточки, которые влекут за собой пропуск матча (четвертая, восьмая и т.д.).
Изменения в дисциплинарный регламент РФС утверждены на заседании исполкома организации и вступят в силу с нового сезона.
Напомним, что ранее КДК мог отменять только ошибочные красные карточки.
Ранее исполком РФС утвердил структуру календаря РПЛ на сезон 2020/2021.
но могли бы еще ввести дисквы симулятам ,
за нырки и выпрашивание пенальти или карточки...
за "типа меня ударили в лицо" корчатся а на повторе видно ,что и близко его никто не трогал. и т.п. симуляции...
процедура простая : клуб пострадавший от симулянта подает заяву и видео.
посмотрели - подтвердилось- 3 игры дисквы...
сразу мужиками станут ,а не нытиками -симулянтами..
но могли бы еще ввести дисквы симулятам ,
за нырки и выпрашивание пенальти или карточки...
за "типа меня ударили в лицо" корчатся а на повторе видно ,что и близко его никто не трогал. и т.п. симуляции...
процедура простая : клуб пострадавший от симулянта подает заяву и видео.
посмотрели - подтвердилось- 3 игры дисквы...
сразу мужиками станут ,а не нытиками -симулянтами..
И на заключительном заседании утверждать чемпиона.
Я специально утрирую, чтобы показать всю абсурдность этой идеи...
И на заключительном заседании утверждать чемпиона.
Я специально утрирую, чтобы показать всю абсурдность этой идеи...