"" КДК РФС сможет отменять ошибочно показанные желтые карточки..""

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24 июля 2020, 14:58

КДК РФС теперь сможет отменять ошибочно показанные желтые карточки, которые влекут за собой пропуск матча (четвертая, восьмая и т.д.).

Изменения в дисциплинарный регламент РФС утверждены на заседании исполкома организации и вступят в силу с нового сезона.

Напомним, что ранее КДК мог отменять только ошибочные красные карточки.