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КДК РФС сможет отменять ошибочно показанные желтые карточки

24 июля 2020, 14:58

КДК РФС теперь сможет отменять ошибочно показанные желтые карточки, которые влекут за собой пропуск матча (четвертая, восьмая и т.д.). 

Изменения в дисциплинарный регламент РФС утверждены на заседании исполкома организации и вступят в силу с нового сезона.

Напомним, что ранее КДК мог отменять только ошибочные красные карточки. 

Ранее исполком РФС утвердил структуру календаря РПЛ на сезон 2020/2021.

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Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ
25 июля в 06:34
это конечно хорошо..
но могли бы еще ввести дисквы симулятам ,
за нырки и выпрашивание пенальти или карточки...
за "типа меня ударили в лицо" корчатся а на повторе видно ,что и близко его никто не трогал. и т.п. симуляции...
процедура простая : клуб пострадавший от симулянта подает заяву и видео.
посмотрели - подтвердилось- 3 игры дисквы...
сразу мужиками станут ,а не нытиками -симулянтами..
swift stream
swift stream
24 июля в 15:30
Судья скоро на поле вообще не нужен будет.
Смольчик
Смольчик
24 июля в 15:24, ред.
Желтые карточки спартаку можно не дaвать, все равно оплачут.
Garrincha58
Garrincha58
24 июля в 15:18
сейчас начнут после каждого матча писать в КДК особенно Спартак
cska1948
cska1948
24 июля в 15:15
Какое-то половинчатое решение! Если первая, вторая и третья карточки показаны ошибочно, то их отменять не будут. ПОЧЕМУ?!
ermak6848
ermak6848
24 июля в 15:15
>>"" КДК РФС сможет отменять ошибочно показанные желтые карточки..""
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
24 июля в 15:13, ред.
Игра с поля плавно перемещается в кабинеты. Скоро в КДК будут утверждать или опровергать счет, давать ошибочно не показанные карточки (не только отменять).
И на заключительном заседании утверждать чемпиона.
Я специально утрирую, чтобы показать всю абсурдность этой идеи...
МиХаХа
МиХаХа
24 июля в 15:12
Может станет полегче. А то уж больно много накидали карточек Зениту федуновские рефери.
Leha-ha50
Leha-ha50
24 июля в 14:59
Это очень хорошо.
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