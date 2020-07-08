Правило пяти замен будет действовать и в следующем сезоне

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) и ФИФА продлят действие правила пяти замен в основное время футбольного матча на сезон-2020/21, об этом сообщает источник.
Решение о продлении правила будет объявлено в ближайшие дни.
В соответствии с решением IFAB и ФИФА разрешено проводить пять замен вместо трех в матчах завершающихся в 2020 году турниров. Такое решение было принято, чтобы уменьшить нагрузку на футболистов после возобновления соревнований, приостановленных из-за пандемии коронавируса.
11 игроков основы норм, хорошая качественная команда, но как только двое из них не могут играть, так игра расклеивается на ноль. Как им конкурировать на равных против условного «Ювентуса», где на лавке есть второй «Ювентус» во главе с Дибалой? Или как может «Вулверхэмптон» играть против «Сити»? «Хетафе» против «Барсы»? Раньше хоть на износ брать пытались, а теперь полкоманды свежих игроков выходит.
Зарплатный и трансферный бюджет раздувать не каждый может. И даже если смогут, то приходит привет от УЕФА. Получается, финансовый фейрплей защищает только богатых, а теперь еще и лавка против малых команд играет.
11 игроков основы норм, хорошая качественная команда, но как только двое из них не могут играть, так игра расклеивается на ноль. Как им конкурировать на равных против условного «Ювентуса», где на лавке есть второй «Ювентус» во главе с Дибалой? Или как может «Вулверхэмптон» играть против «Сити»? «Хетафе» против «Барсы»? Раньше хоть на износ брать пытались, а теперь полкоманды свежих игроков выходит.
Зарплатный и трансферный бюджет раздувать не каждый может. И даже если смогут, то приходит привет от УЕФА. Получается, финансовый фейрплей защищает только богатых, а теперь еще и лавка против малых команд играет.
А гонорары-то растут..:)
А гонорары-то растут..:)