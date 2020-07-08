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Правило пяти замен будет действовать и в следующем сезоне

08 июля 2020, 10:31

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) и ФИФА продлят действие правила пяти замен в основное время футбольного матча на сезон-2020/21, об этом сообщает источник.

Решение о продлении правила будет объявлено в ближайшие дни.

В соответствии с решением IFAB и ФИФА разрешено проводить пять замен вместо трех в матчах завершающихся в 2020 году турниров. Такое решение было принято, чтобы уменьшить нагрузку на футболистов после возобновления соревнований, приостановленных из-за пандемии коронавируса.

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Все комментарии
Ozabot
Ozabot ответ CapitanFlint (комментарий удален) (раскрыть)
08 июля в 13:45
Посмотри на условную «Лацио». Идут на втором месте.
11 игроков основы норм, хорошая качественная команда, но как только двое из них не могут играть, так игра расклеивается на ноль. Как им конкурировать на равных против условного «Ювентуса», где на лавке есть второй «Ювентус» во главе с Дибалой? Или как может «Вулверхэмптон» играть против «Сити»? «Хетафе» против «Барсы»? Раньше хоть на износ брать пытались, а теперь полкоманды свежих игроков выходит.
Зарплатный и трансферный бюджет раздувать не каждый может. И даже если смогут, то приходит привет от УЕФА. Получается, финансовый фейрплей защищает только богатых, а теперь еще и лавка против малых команд играет.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
08 июля в 12:27
Футболисты - самая незащищённая,перерабатывающая,обделённая и требующая послаблений в условиях труда категория жителей Земли.....
Сп62
Сп62 ответ CapitanFlint (комментарий удален) (раскрыть)
08 июля в 12:16, ред.
11 равноценных игроков не каждая команда может себе позволить, а вот некоторые и 25 могут позволить. Разницу ощущаешь?
kotmyshka
kotmyshka
08 июля в 11:27
пусть...
Союзник противников
Союзник противников ответ particular (раскрыть)
08 июля в 11:21
Ниоткуда ничего не возникает:Объём средств,подлежащих распилу-тоже!
severnyj84
severnyj84
08 июля в 11:07
Это нормально.
particular
particular
08 июля в 11:02
Время на игру всё меньше и меньше... Просмотры VAR, замены, водопои..:)
А гонорары-то растут..:)
112910415
112910415
08 июля в 11:02
резонно полагают, что хворь - это надолго
cevin cigan
cevin cigan
08 июля в 11:00
Да нормально,может и травматизм уменьшится и шанс для игроков глубокого запаса.Вот полевых игроков в воротах,мы уже точно не увидим..гы гы
Ozabot
Ozabot
08 июля в 10:58
Перекроют кислород маленьким клубам, которые брали соперников измором. 5 качественных замен не все позволить себе могут.
Опасный хулиган
Опасный хулиган
08 июля в 10:56
шанс для молодых появиться на поле
Союзник противников
Союзник противников
08 июля в 10:53, ред.
Это правило,как и финансовый фэйр-плей,работает только в отношении клубов-толстосумов.Мировая футбольная нищета не имеет возможности делать пять замен,в связи с отсутствием квалифицированных 16 игроков,равных по уровню.И такие замены возможны от отчаяния,когда игра команды Х провалена полностью,и замены ухудшить её не могут.
Colchoneros
Colchoneros
08 июля в 10:49
Я за!
cska vperiod
cska vperiod
08 июля в 10:45
Скоро сделают 11 замен.
Garrincha58
Garrincha58
08 июля в 10:39
просто пандемия ещё на долго
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
08 июля в 10:39
Нормуль. Не сильно отразилось правило на времени, все равно из-за ВАР теперь по 5-6 минут добавляют. А игроков в деле больше стало.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
08 июля в 10:34
Че шибко понравилось?
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