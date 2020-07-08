Правило пяти замен будет действовать и в следующем сезоне

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08 июля 2020, 10:31

Международный совет футбольных ассоциаций ( IFAB ) и ФИФА продлят действие правила пяти замен в основное время футбольного матча на сезон-2020/21, об этом сообщает источник.

Решение о продлении правила будет объявлено в ближайшие дни.