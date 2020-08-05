Неймар: «Хотим отметить этот сезон победой в Лиге чемпионов»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар подвёл итоги своего трёхлетнего пребывания во французском клубе.

Эти три года были богаты опытом. У меня были как счастливые, так и более непростые времена, особенно когда я не мог играть из-за травм.

С помощью моих товарищей по команде я смог преодолеть всё это и сосредоточиться на том, что действительно важно для всех – игре на поле, которая приносит нам титулы.

Думаю, что проживаю свои лучшие моменты в Париже. Мы семья, которая разделяет большую цель, стоящую перед нами. Мы хотим отметить этот сезон победой в Лиге чемпионов.