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Неймар: «Хотим отметить этот сезон победой в Лиге чемпионов»

сегодня, 03:18

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар подвёл итоги своего трёхлетнего пребывания во французском клубе.

Эти три года были богаты опытом. У меня были как счастливые, так и более непростые времена, особенно когда я не мог играть из-за травм.

С помощью моих товарищей по команде я смог преодолеть всё это и сосредоточиться на том, что действительно важно для всех – игре на поле, которая приносит нам титулы.

Думаю, что проживаю свои лучшие моменты в Париже. Мы семья, которая разделяет большую цель, стоящую перед нами. Мы хотим отметить этот сезон победой в Лиге чемпионов.

Недавно сообщалось о том, что Массимилиано Аллегри может сменить Томаса Тухеля на посту главного тренера ПСЖ, если действующему наставнику не удастся вывести парижан в финал Лиги чемпионов.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 07:20
хотение похвально )))но вам это не по силам)))))
ZaZizu
ZaZizu
сегодня в 07:12
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    сегодня в 05:36
    Уже который год мечтают
    Conzor
    Conzor
    сегодня в 05:36
    Уже в это и не верится.
    112910415
    112910415
    сегодня в 04:53
    есть ряд сильных коллективов, которые этого совершенно не хотят !
    Zenit_84
    Zenit_84
    сегодня в 04:40
    Удачи
    Алсидес Гиджиев
    Алсидес Гиджиев
    сегодня в 04:13
    Порвёт вас Аталантушка
    sv_1969
    sv_1969
    сегодня в 03:37
    Хотеть не вредно)
    Zola
    Zola
    сегодня в 03:34
    Какой наивный!
    mihaluch
    mihaluch
    сегодня в 03:21
    Цель достойна уважения.
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