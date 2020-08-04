Смоллинг: «Потрясен тем, что не могу завершить сезон за „Рому“»

Защитник Крис Смоллинг заявил, что потрясен тем, что не может завершить сезон за «Рому». Напомним, что футболист выступал за римский клуб на правах аренды, а контракт игрока принадлежит «Манчестер Юнайтед». «Рома» планировала заявить Смоллинга на оставшиеся матчи Лиги Европы, однако МЮ затребовал по 300 тыс. евро за каждый матч Криса в еврокубках.
Я потрясен тем, что не могу закончить сезон с «Ромой». Испытать любовь, проявленную ко мне за столь короткое время, было невероятно круто, я об этом никогда не забуду. Я хочу пожелать удачи «Роме» в предстоящих матчах.