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Смоллинг: «Потрясен тем, что не могу завершить сезон за „Рому“»

вчера, 11:41

Защитник Крис Смоллинг заявил, что потрясен тем, что не может завершить сезон за «Рому». Напомним, что футболист выступал за римский клуб на правах аренды, а контракт игрока принадлежит «Манчестер Юнайтед». «Рома» планировала заявить Смоллинга на оставшиеся матчи Лиги Европы, однако МЮ затребовал по 300 тыс. евро за каждый матч Криса в еврокубках.

Я потрясен тем, что не могу закончить сезон с «Ромой». Испытать любовь, проявленную ко мне за столь короткое время, было невероятно круто, я об этом никогда не забуду. Я хочу пожелать удачи «Роме» в предстоящих матчах.

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Все комментарии
Groove000
Groove000 ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 13:47
Прагматичность) Наверное, учли, что могут встретиться с Ромой в ЛЕ. И поэтому требуют такую сумму
ВиталикManUtdRus
ВиталикManUtdRus
вчера в 13:14
зажали 3 ляма волчары за лучшего защитника серии а этого сезона )))
112910415
112910415
вчера в 12:18
мрак и ужас
shlomo
shlomo
вчера в 11:56
МЮ решил заработать...:)))...наверное совсем с финансами крах или....из за вредности..:)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:45
Согласен, очень обидно...
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