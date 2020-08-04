Смоллинг: «Потрясен тем, что не могу завершить сезон за „Рому“»

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вчера, 11:41

Защитник заявил, что потрясен тем, что не может завершить сезон за «Рому». Напомним, что футболист выступал за римский клуб на правах аренды, а контракт игрока принадлежит «Манчестер Юнайтед». «Рома» планировала заявить Смоллинга на оставшиеся матчи Лиги Европы, однако МЮ затребовал по 300 тыс. евро за каждый матч Криса в еврокубках.