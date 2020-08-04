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Адебайор: «Моуриньо – лучший тренер в истории футбола»

04 августа 2020, 15:20

Бывший нападающий «Тоттенхэма» Эммануэль Адебайор высоко отозвался о главном тренере «шпор» Жозе Моуриньо, под руководством которого играл в мадридском «Реале».

Я люблю Моуриньо, наши отношения были отличными. Именно он привел меня в «Реал», а ведь туда попасть непросто.

Единственный трофей, который я выигрывал за карьеру, был с ним в Мадриде (Кубок Испании-2010/11 – прим.). Теперь он тренер «Тоттенхэма», и я желаю ему удачи.

Он лучший тренер в истории футбола.

На данный момент 36-летний Адебайор выступает в чемпионате Парагвая.

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Е Т
Е Т
04 августа в 20:16
ЛОБАНОВСКИЙ - ЛУЧШИЙ ТРЕНЕР В ИСТОРИИ ФУТБОЛА
youtomee
youtomee
04 августа в 19:18
нашли чье мнение слушать...Адебайор, он в Реале игр 10 сыграл и больше с Моуриньо не работал, ну да, раз это единственное место где он получил трофей, то у него остались хорошие воспоминания
Тага Дага
Тага Дага
04 августа в 17:51
Что только не услышишь в сокере...не один тренер в мире без хороших игроков ничего не выиграет. ...вон пример Анчелоти,тренер безусловно один из лучших в мире, ну смотри где Эвертон...то что Моур взял...это очень хорошие игроки...и ошибка соперника, и вечные автобусы и трамваями.. ..я думаю не один супер клуб его больше не возьмёт. ...он нытик...у все виноваты..кроме себя любимого. Он попал в реал когда Месси творил просто непонятные вещи на поле....и тихо убежал...да и голова стала резка белая.
Milan199675
Milan199675
04 августа в 17:39
Интересно, что он курит?
Медив
Медив ответ shlomo (раскрыть)
04 августа в 17:36
Да, у Порту был очень именитый состав. Один Аленичев чего стоит. А Интер! Молодые Милито и ЭтоО, вырванный из Реала Снейдер... пол Мадрида рыдало, когда его отпускали... Киву, Матерацци. Ни у кого такого состава не было
dino-hsv
dino-hsv
04 августа в 16:30, ред.
возможно, лучший тренер нулевых, и на этом всё. футбол изменился, а моуриньо не смог адаптироваться. вот и вся история
Grabovsky
Grabovsky ответ shlomo (раскрыть)
04 августа в 16:04
С Порту 2 года подряд выигрывал евро трофеи. ЛЧ и КУ. Но тоже как по мне явно на лучшего не тянет.
galem72
galem72
04 августа в 16:02
Так же как и адебайор — лучший нападающий в истории.
shlomo
shlomo
04 августа в 15:31
Ну тренер он именитый и не более....ну а по поводу "лучший в истории футбола", так это он совсем не прав....Маур всегда (если что то и выигрывал), только за счет классных игроков..если в его командах были звезды, то уж управлять ими может и "физрук"....вот если бы он к примеру взял середничка любой лиги и выиграл бы с ним ЛЧ, то тогда у меня вопросы отпали бы сами по себе....На мой личный взгляд "лучший тренер в истории"....даже не возьмусь сказать кто...всю история я просто не знаю...Наши СССРовские были хороши, Сэр Алекс...да тот же самый Клопп....ну да ладно, каждый волен высказываться, как он думает...
Смольчик
Смольчик
04 августа в 15:21
Каждый думает как хочет.
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