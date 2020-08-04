Адебайор: «Моуриньо – лучший тренер в истории футбола»

Бывший нападающий «Тоттенхэма» Эммануэль Адебайор высоко отозвался о главном тренере «шпор» Жозе Моуриньо, под руководством которого играл в мадридском «Реале».
Я люблю Моуриньо, наши отношения были отличными. Именно он привел меня в «Реал», а ведь туда попасть непросто.
Единственный трофей, который я выигрывал за карьеру, был с ним в Мадриде (Кубок Испании-2010/11 – прим.). Теперь он тренер «Тоттенхэма», и я желаю ему удачи.
Он лучший тренер в истории футбола.
На данный момент 36-летний Адебайор выступает в чемпионате Парагвая.