Адебайор: «Моуриньо – лучший тренер в истории футбола»

Бывший нападающий «Тоттенхэма» высоко отозвался о главном тренере «шпор» , под руководством которого играл в мадридском «Реале».

Я люблю Моуриньо, наши отношения были отличными. Именно он привел меня в «Реал», а ведь туда попасть непросто.

Единственный трофей, который я выигрывал за карьеру, был с ним в Мадриде (Кубок Испании-2010/11 – прим.). Теперь он тренер «Тоттенхэма», и я желаю ему удачи.

Он лучший тренер в истории футбола.