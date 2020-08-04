ГлавнаяНовости

Вагнер Лав: «Мне будет стыдно получать деньги, если чемпионат не начнётся»

вчера, 16:10

Форвард «Кайрата» Вагнер Лав, известный в России по выступлениям за ЦСКА, рассказал о выборе игрового номера и паузе в чемпионате Казахстана.

Было ли моим условием взять 9-й номер? Нет, я ни на чем не настаивал, никого специально не просил. Просто повезло, что «девятка» досталась мне. В случае чего попросил бы 99-й.

Останусь ли в клубе, если пауза в чемпионате продлится? Есть бумага со всеми подписями, а есть устные договоренности с президентом. Раскрывать условия нашего соглашения я не имею права. Но там все как обычно: некоторые позиции в пользу футболиста, некоторые — в пользу клуба. Нормальная ситуация.

День, когда начнется чемпионат Казахстана, я буду считать праздником. Но если он вдруг не начнется, мне будет стыдно получать деньги просто за то, что я приехал потренироваться на базе «Кайрата».

Все новости
Неймар: «Хотим отметить этот сезон победой в Лиге чемпионов»
Сегодня, 03:18 Комментарии3
«Ты навсегда останешься легендой». Рамос — о завершении карьеры Касильяса
Вчера, 15:33 Комментарии3
Адебайор: «Моуриньо – лучший тренер в истории футбола»
Вчера, 15:20 Комментарии10
Ленгле: «Мы сосредоточены только на матче с „Наполи“»
Вчера, 14:27 Комментарии7
Анчелотти назвал двух главных фаворитов Лиги чемпионов
Вчера, 13:13 Комментарии8
Смоллинг: «Потрясен тем, что не могу завершить сезон за „Рому“»
Вчера, 11:41 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 22:13
То есть нет, чтобы совсем не получать-а всё равно класть денежку в карман, но типа с чувством вины.)))
Сергей Саныч
Сергей Саныч
вчера в 19:16
Он и у коней,если не забивал,то отказывался от зарплаты.
Совестливый,куда деваться.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 18:58
но это ни чего не решает))просто стыдно)))
Смольчик
Смольчик
вчера в 17:34
Лучше в Кайрате не играть, чем играть в цска.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 17:21
Всё правильно сказал!
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 17:18
Достойный ответ, Ваня красава!
oFANATo
oFANATo
вчера в 17:05
Молодец Ваня.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 16:38
mihaluch
mihaluch
вчера в 16:16
Да стыдно будет.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100