Вагнер Лав: «Мне будет стыдно получать деньги, если чемпионат не начнётся»

Форвард «Кайрата» , известный в России по выступлениям за ЦСКА , рассказал о выборе игрового номера и паузе в чемпионате Казахстана.

Было ли моим условием взять 9-й номер? Нет, я ни на чем не настаивал, никого специально не просил. Просто повезло, что «девятка» досталась мне. В случае чего попросил бы 99-й.

Останусь ли в клубе, если пауза в чемпионате продлится? Есть бумага со всеми подписями, а есть устные договоренности с президентом. Раскрывать условия нашего соглашения я не имею права. Но там все как обычно: некоторые позиции в пользу футболиста, некоторые — в пользу клуба. Нормальная ситуация.

День, когда начнется чемпионат Казахстана, я буду считать праздником. Но если он вдруг не начнется, мне будет стыдно получать деньги просто за то, что я приехал потренироваться на базе «Кайрата».