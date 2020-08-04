Анчелотти назвал двух главных фаворитов Лиги чемпионов

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти порассуждал о предстоящих матчах плей-офф Лиги чемпионов, которые пройдут в изменённом формате. Команды вместо двух матчей до финала проведут по одному.
Непредсказуемость финальной восьмерки может оказаться преимуществом. Матчи решаются сразу.
Фавориты — это наиболее мотивированные клубы, те, кто делает еврокубки главной целью сезона. Сейчас это ПСЖ, который никогда не выходил в полуфинал, и «Манчестер Сити».
Также недавно Анчелотти поделился мнением о работе Стефано Пиоли в «Милане».
Если Реал сумеет замотивировать себя и пройдет МС, то вряд-ли какая-нибудь из оставшихся команд сумеет остановить мадридцев.
Если Реал сумеет замотивировать себя и пройдет МС, то вряд-ли какая-нибудь из оставшихся команд сумеет остановить мадридцев.