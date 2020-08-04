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Анчелотти назвал двух главных фаворитов Лиги чемпионов

04 августа 2020, 13:13

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти порассуждал о предстоящих матчах плей-офф Лиги чемпионов, которые пройдут в изменённом формате. Команды вместо двух матчей до финала проведут по одному.

Непредсказуемость финальной восьмерки может оказаться преимуществом. Матчи решаются сразу.

Фавориты — это наиболее мотивированные клубы, те, кто делает еврокубки главной целью сезона. Сейчас это ПСЖ, который никогда не выходил в полуфинал, и «Манчестер Сити».

Также недавно Анчелотти поделился мнением о работе Стефано Пиоли в «Милане».

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RTS-25
RTS-25
04 августа в 21:49
С учётом внезапного перерыва на "корону" и выход из неё в разобранном состоянии, может быть любой казус. Загадывать рано. Предлагаю смотреть.
Ozabot
Ozabot
04 августа в 19:43
Вот будет казус, если выиграет «Наполи» назло папе Карло )))
Hamman
Hamman
04 августа в 18:42
Абсолютная уверенность что не МС не ПСЖ в финале не будет.
Если Реал сумеет замотивировать себя и пройдет МС, то вряд-ли какая-нибудь из оставшихся команд сумеет остановить мадридцев.
Rheinfall
Rheinfall
04 августа в 15:34
и + Бавария!
Incredulous
Incredulous
04 августа в 15:25
В итоге Реал выбьет МанСити, а ПСЖ влетит Аталанте.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
04 августа в 14:30
Бавария главный фаворит!!!
shlomo
shlomo
04 августа в 13:19
ПСЖ думаю не выйдет в финал...
Wolverhampton
Wolverhampton
04 августа в 13:19
Как по мне фавориты Ман Сити и Бавария.
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