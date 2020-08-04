Анчелотти назвал двух главных фаворитов Лиги чемпионов

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04 августа 2020, 13:13

Главный тренер «Эвертона» порассуждал о предстоящих матчах плей-офф Лиги чемпионов, которые пройдут в изменённом формате. Команды вместо двух матчей до финала проведут по одному.

Непредсказуемость финальной восьмерки может оказаться преимуществом. Матчи решаются сразу. Фавориты — это наиболее мотивированные клубы, те, кто делает еврокубки главной целью сезона. Сейчас это ПСЖ , который никогда не выходил в полуфинал, и «Манчестер Сити».

Также недавно Анчелотти поделился мнением о работе Стефано Пиоли в «Милане».