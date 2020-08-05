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Силкин: «Игбун – игрок не уровня „Динамо“»

сегодня, 05:33

Экс-наставник московского «Динамо» Сергей Силкин оценил последние трансферные сделки бывшего клуба. «Бело-голубые» подписали контракт с полузащитником Даниилом Фоминым и выкупили права на форварда Сильвестра Игбуна.

Фомин пришёл в «Динамо», наверное, чтобы на другой уровень выйти: всё-таки команда в еврокубках участвует, и всё-таки московский клуб. А для «Динамо» этот игрок — усиление.

Понимаете, здесь важно, чтобы в «Динамо» Фомин поймал свою игру и влился в коллектив. Потому что не у всех это получается. Выступление за «Уфу»? «Уфа» играет в оборонительный футбол, очень дисциплинированный. То, что Фомин — человек с характером, это видно, потому что других игроков в этой команде быть не могло. Человек с характером любой команде нужен.

Игбун? Тренеры работают с ним каждый день. Ну, наверное, он устраивает. Моё мнение, Игбун — игрок не уровня «Динамо». Ему не хватает агрессивности, в хорошем смысле: нападающий должен забивать. Если ты не забиваешь, ты должен отдавать пас, а Игбун пасы не особо-то много отдавал.

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Все комментарии
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
сегодня в 16:20
А ГТ- уровень Динамо????????????????????????????
autochthon
autochthon
сегодня в 13:50
Трансфер провален...Вопрос к спортдиру...
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 07:08
За неимением лучшего и Игбун игрок.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258 ответ cska vperiod (раскрыть)
сегодня в 07:05, ред.
А почему Силкин рабовладелец? Ты его с Селюком не перепутал?
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 07:04
Странно, что рабовладелец критикует негра.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 07:00
А кто мне подскажет, каков уровень Динамо? Ну что серьёзного они выиграли за последние 30 лет? Чего добились?
Caniggia
Caniggia
сегодня в 06:35
Само Динамо в последние годы - это не более чем середняк, типа Спартака или той же Уфы. Так что Игбун вполне соответствует уровню команды. А вот зачем креативного Жоа отпустили с его опытом выступлений в ЕК перед ЛЕ?
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 06:23
да всем непросто ))да и динамикам и цска с такой игрой будет сложно на что то надеяться)))
Василий 50
Василий 50
сегодня в 05:45
"Динамо" - не команда уровня ЕК.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 05:43
Какой клуб, такой и игрок.
Бог солнца
Бог солнца
сегодня в 05:39
Игбун по меркам РПЛ нормальный нападающий
Wolverhampton
Wolverhampton
сегодня в 05:36
Не лезь!
mihaluch
mihaluch
сегодня в 05:35
У Динамо не высокий уровень.
Lao-Dzi
Lao-Dzi
сегодня в 05:35
Наверное, Силкин прав.
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