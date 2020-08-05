Силкин: «Игбун – игрок не уровня „Динамо“»

Экс-наставник московского «Динамо» оценил последние трансферные сделки бывшего клуба. «Бело-голубые» подписали контракт с полузащитником и выкупили права на форварда .

Фомин пришёл в «Динамо», наверное, чтобы на другой уровень выйти: всё-таки команда в еврокубках участвует, и всё-таки московский клуб. А для «Динамо» этот игрок — усиление.

Понимаете, здесь важно, чтобы в «Динамо» Фомин поймал свою игру и влился в коллектив. Потому что не у всех это получается. Выступление за «Уфу»? «Уфа» играет в оборонительный футбол, очень дисциплинированный. То, что Фомин — человек с характером, это видно, потому что других игроков в этой команде быть не могло. Человек с характером любой команде нужен.

Игбун? Тренеры работают с ним каждый день. Ну, наверное, он устраивает. Моё мнение, Игбун — игрок не уровня «Динамо». Ему не хватает агрессивности, в хорошем смысле: нападающий должен забивать. Если ты не забиваешь, ты должен отдавать пас, а Игбун пасы не особо-то много отдавал.