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Рыжиков — о «Тамбове»: «Впечатления отличные»

вчера, 23:51

Голкипер «Тамбова» Сергей Рыжиков признался, что мог продолжить карьеру в Европе.

Вариант с «Тамбовом» появился 29 июля. До сезона оставалось мало времени, нужно было ещё познакомиться с командой, потренироваться. Сейчас, после первых занятий, впечатления отличные. С какими-то тренировками вообще впервые столкнулся – интересно.

Варианты вне России были, но о чём говорить при этом коронавирусе? Даже вылететь никуда не можешь, так что эти возможности сразу отмели и сосредоточились на России. Были ли там варианты, лучше знает агент Алексей Николаевич Сафонов.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 02:59
Рад за Серёгу, удачи ему в Тамбове!
drug01
drug01
сегодня в 00:07
Удачных игр и результатов
beefs
beefs
вчера в 23:58
Серега, нормальный вариант...
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:52
Удачи Сергею в Тамбове!!!
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