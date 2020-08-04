Рыжиков — о «Тамбове»: «Впечатления отличные»

Голкипер «Тамбова» признался, что мог продолжить карьеру в Европе.

Вариант с «Тамбовом» появился 29 июля. До сезона оставалось мало времени, нужно было ещё познакомиться с командой, потренироваться. Сейчас, после первых занятий, впечатления отличные. С какими-то тренировками вообще впервые столкнулся – интересно.

Варианты вне России были, но о чём говорить при этом коронавирусе? Даже вылететь никуда не можешь, так что эти возможности сразу отмели и сосредоточились на России. Были ли там варианты, лучше знает агент Алексей Николаевич Сафонов.