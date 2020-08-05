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«Ювентус» определился с возможными заменами Сарри, если клуб вылетит из ЛЧ

сегодня, 08:57

«Ювентус» рассматривает возможные замены для главного тренера Маурицио Сарри, сообщает TuttoMercatoWeb.

По информации источника, несмотря на то, что туринцы под руководством Сарри выиграли Серию А, руководство недовольно игрой клуба. Отмечается, что тренера могут отправить в отставку, если «Юве» вылетит из Лиги чемпионов. 7 августа команде предстоит встретиться с «Лионом» в ответной встрече 1/8 финала. Первый матч туринцы проиграли со счетом 0:1.

Более того, «Ювентус» определил потенциальных кандидатов на смену Сарри. Его могут заменить Маурисио Почеттино, Симоне Индзаги, Джан Пьеро Гасперини или Лучано Спаллетти.

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Все комментарии
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak ответ Ozabot (раскрыть)
сегодня в 19:46
При МАКСе когда пропускали гол , то становились агрессивнее и собраннее и всегда как правило отыгрывались а с Сарри все по другому, видно что он не контролирует действия команды! ( возможно не может справиться с звёздами , до этого ведь Сарри не работал с игроками такого уровня!₽ Макс с этой ситуацией справлялся уверенно !
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
сегодня в 19:43
Ну это кому как? С судьями работают все клубы без исключения !! Просто кто-то работает лучше а кто-то хуже! Как раз Ювентус в этом плане далеко позади Реала и Барсы
di byadjo
di byadjo
сегодня в 19:29
Пенсов в топку Лион вперёд.
juvenale
juvenale ответ ballak144 (раскрыть)
сегодня в 17:09
ну он своей работой доказал,что топ))просто нужно было состав обновить,как он просил.Этот состав уже просто вареный
ballak144
ballak144 ответ juvenale (раскрыть)
сегодня в 16:46
Потом опять будем помоями поливать Аллегри, не понимаю
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 16:04
Почеттино вполне нормальный вариант! Но он один единственный среди других кандидатов, кто не имеет тренерского опыта в Италии.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ Valeriy Lutsak (раскрыть)
сегодня в 15:01
Тренеры не главное.Главное-судьи.
Ozabot
Ozabot
сегодня в 14:39
В ответке у «Лиона» будет свежий Депай, а он злой довольно. У нынешнего «Ювентуса» проблема в том, что они не могут держать удар, если соперник надавит. Не важно, какой соперник. Провели пару комбинаций или забили гол, сразу вся оборона расклеивается, и пропускают подряд еще и еще. По-сути, это и есть проблема Сарри. Характер у клуба мягкий стал.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 13:37
Значит есть такие опасения.
Q-J-G
Q-J-G ответ Брулин (раскрыть)
сегодня в 12:45
Юран отказался)
youtomee
youtomee
сегодня в 12:24
что значит если? он по-любому вылетит, если пройдет Лион, то следующая будет конечная
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 12:17
Непонятно на что надеялось руководство Ювентуса, приглашая Сарри, который в качестве тренера только в 60 лет выиграл свой первый тренерский трофей: победитель ЛЕ!!! Заслуга Сарри в этом была ничтожна. Не было бы Азара, не было бы и победы Челси в ЛЕ...

Кстати, хочу напомнить, что именно в тот период, была возможность пригласить А.Конте...!
Juve14
Juve14
сегодня в 11:53
Уж лучше Аллегри вернуть
Брулин
Брулин
сегодня в 11:43
А что, Юрану не звонили? Раз там был массовый обзвон.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 11:25
Значит скоро)
kotmyshka
kotmyshka
сегодня в 11:23
Очень похоже на шантаж...
juvenale
juvenale
сегодня в 11:09, ред.
мда ну и список...Почеттино тот же Сарри,но Сарри хоть что-то выиграл.Спалетти довольно средний тренер,Гасп может тренировать только Аталанту и гранд не потянет,то же самое и Инзаги.Тут проще всего вернуть Аллегри,если не могут взять того же Зидана или Дешама
Медив
Медив
сегодня в 10:53
А мне нравится, как тренирует дед. В основном тем, что он тренерует не Челси
feris1
feris1
сегодня в 10:03
При Сарри не футбол а сплошной валидол(
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 09:55
Сарри виновен во всем?
Caniggia
Caniggia
сегодня в 09:55
Если и пройдут Лион (что под очень большим вопросом), то дальше в ЛЧ дело Юве - труба! Так что Сарри в помойку, а вместо него Почетта или Индзаги.
Фредерик Крюгер
Фредерик Крюгер
сегодня в 09:49
Лучше оставить Сарри. Сарри верим!
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 09:49
У "Ювентуса" нет шансов оставить тренера.
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
сегодня в 09:48
Из этого списка можно рассматривать разве что Индзаги и Гасперини, но они вряд ли покинут свои клубы! В идеале вернуть Макса( но это тоже вряд ли получится!) Найти сейчас достойного тренера для Юве - это большая проблема!
Legend 6
Legend 6
сегодня в 09:40
Почеттино?
Это что? Тренер моложе 70% игроков?😂
particular
particular
сегодня в 09:39
Курилку менять при любом исходе... ЛЧ - мерИло успеха клуба, способностей тренера и возможностей команды... Остальное - радость остальных..:)
milanetto9
milanetto9
сегодня в 09:31
а как же Конте?
Louie
Louie
сегодня в 09:17
Для старой сеньоры выиграть серию А конечно же недостаточно. Но, вылететь на стадии 1/8 финала куда хуже. Минимум для Сарри нужно дойти до полуфинала Лиги Чемпионов.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 09:13
Спаллетти точно им не нужен, Конте или Почеттино оптимальный вариант
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:06
Прессуют его...
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