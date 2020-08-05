«Ювентус» определился с возможными заменами Сарри, если клуб вылетит из ЛЧ

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сегодня, 08:57

«Ювентус» рассматривает возможные замены для главного тренера , сообщает TuttoMercatoWeb.

По информации источника, несмотря на то, что туринцы под руководством Сарри выиграли Серию А, руководство недовольно игрой клуба. Отмечается, что тренера могут отправить в отставку, если «Юве» вылетит из Лиги чемпионов. 7 августа команде предстоит встретиться с «Лионом» в ответной встрече 1/8 финала. Первый матч туринцы проиграли со счетом 0:1.



Более того, «Ювентус» определил потенциальных кандидатов на смену Сарри. Его могут заменить , , или .