«Ювентус» определился с возможными заменами Сарри, если клуб вылетит из ЛЧ

«Ювентус» рассматривает возможные замены для главного тренера Маурицио Сарри, сообщает TuttoMercatoWeb.
По информации источника, несмотря на то, что туринцы под руководством Сарри выиграли Серию А, руководство недовольно игрой клуба. Отмечается, что тренера могут отправить в отставку, если «Юве» вылетит из Лиги чемпионов. 7 августа команде предстоит встретиться с «Лионом» в ответной встрече 1/8 финала. Первый матч туринцы проиграли со счетом 0:1.
Более того, «Ювентус» определил потенциальных кандидатов на смену Сарри. Его могут заменить Маурисио Почеттино, Симоне Индзаги, Джан Пьеро Гасперини или Лучано Спаллетти.