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«Интер» может уволить Конте за критику руководства и пригласить Аллегри

02 августа 2020, 22:40

«Интер» может расстаться с главным тренером Антонио Конте и назначить на его должность Массимилиано Аллегри, сообщает Football Italia.

В последнее время Конте не раз подвергал критике руководство миланского клуба, указывая на отсутствие поддержки в его сторону, и сторону игроков. Отмечается, что руководство «Интера» вряд ли станет увольнять Конте, но если ситуация ухудшится, клуб предложит пост наставника Аллегри.

Последним клубом Массимилиано был «Ювентус», который он возглавлял с 2014 по 2019 год.

Недавно Аллегри рассказал, предложение какого клуба он примет.

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Все комментарии
Rheinfall
Rheinfall
вчера в 16:18
Тренер должен тренировать, а не совмещать в себе кучу должностей, прошли те времена. Эта истерика бабская не имела право вообще быть озвучена Конте. Если у тебя есть претензии к руководству, то на встрече с ними и решай их, а если не решается, то договаривайся об уходе на определенных условиях, которые устроят обе стороны, либо идите все в суд. А так сейчас он просто взял и вдобавок дополнительный ушат 62а вылил в СМИ на команду и руководство, очень прям помог своими действиями, великий вскрыватель нарывов и гнойников. Я вот не понимаю одного, у тебя руководство вообще с другими взглядами на жизнь и культуру в целом, ну вот поинтересоваться как у них там вообще в Китае обстоят дела в житейских проблемах, книжки там почитать, с иным мировоззрением ознакомиться. Я так понимаю он тут решил яйца выкручивать всем, тактиком за пределами поля себя показать, выстроить интересные схемы, чтобы своих целей добитьсяк. Так вот для китайцев такая схема поведения не позволительна, они сор из избы по определению не выносят, для них очень важна имиджевая составляющая. Чтобы все видели как у них хорошо и замечательно. Я не знаю оставят они его или нет, но уверен, что былого к нему отношения уже не будет.
Фредерик Крюгер
Фредерик Крюгер ответ Шишанутый (раскрыть)
вчера в 14:27
    Шишанутый
    Шишанутый ответ Фредерик Крюгер (раскрыть)
    вчера в 14:24
    Барсу могу назвать. К остальным клубам у меня нет не навести кроме Барсы. Злейший враг это Барса и Месська.
    Фредерик Крюгер
    Фредерик Крюгер ответ Шишанутый (раскрыть)
    вчера в 11:17
    А Ювентус кабинетом можешь назвать?
    Шишанутый
    Шишанутый ответ Фредерик Крюгер (раскрыть)
    вчера в 09:59
    Я и сейчас могу пожелать Интеру удачи. Мне не жалко!
    Фредерик Крюгер
    Фредерик Крюгер ответ Шишанутый (раскрыть)
    вчера в 08:57
    Хаха, все помнят, как ты называл Ювентус кабинетом и желал удачи Интеру, но после прихода португальского пенальтиста всё изменилось
    cska vperiod
    cska vperiod
    вчера в 05:22
    Уже и правду говорить нельзя, чуть что уволю.
    КЭТиК
    КЭТиК
    вчера в 04:46
    Но ведь не помогают же.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 03:34
    Не только у нас , но и за бугром не любят , когда тренер "наезжает" на руководство.
    mihaluch
    mihaluch
    вчера в 03:00
    Это их личное дело.
    For56tas
    For56tas
    вчера в 00:16
    Это давно пора сделать.
    311
    311
    02 августа в 23:51
    Гнома не подписали, вот и не выдержал Антоха!)
    sv_1969
    sv_1969
    02 августа в 23:01
    Правда глаза режет)
    juvenale
    juvenale
    02 августа в 22:56
      Шишанутый
      Шишанутый
      02 августа в 22:55
      Хаха а через год что они сделают? уволят Алегри и поставят Сарри? Так и будут все за Ювентусом подберать думая что раз они с Юве чемпеоны стали то и их сделают)
      dimagas2
      dimagas2
      02 августа в 22:47
      Антошка та еще истеричка.
      ЮЗИК
      ЮЗИК
      02 августа в 22:41
      Правильно сделают, Конте не тянет
      drug01
      drug01
      02 августа в 22:41
      Вот это результат
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