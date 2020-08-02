«Интер» может уволить Конте за критику руководства и пригласить Аллегри

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02 августа 2020, 22:40

«Интер» может расстаться с главным тренером и назначить на его должность , сообщает Football Italia.

В последнее время Конте не раз подвергал критике руководство миланского клуба, указывая на отсутствие поддержки в его сторону, и сторону игроков. Отмечается, что руководство «Интера» вряд ли станет увольнять Конте, но если ситуация ухудшится, клуб предложит пост наставника Аллегри.

Последним клубом Массимилиано был «Ювентус», который он возглавлял с 2014 по 2019 год.

Недавно Аллегри рассказал, предложение какого клуба он примет.